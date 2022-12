Program Guide 10-19-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

00:44:00 00:25:52 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 46 in F minor Op 55 Angeles Quartet Decca 4783695

01:14:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61 Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

01:54:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

02:32:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:12:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

03:40:00 00:34:30 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

04:16:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

04:48:00 00:35:49 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

05:25:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

05:44:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:51:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59 American String Project MSR 1386

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:42 Mario Castelnuovo-Tedesco Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar; Members of; Quintetto Chigiano MCA 10056

06:15:00 00:09:36 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 3 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

06:25:00 00:02:16 Hans Leo Hassler Dixit Maria John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

06:30:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:40:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

06:51:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:06:34 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39 Sir Charles Groves Philharmonia Orchestra Denon 73534

07:13:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

07:15:00 00:07:02 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #52 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

07:28:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:30:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:40:00 00:05:27 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80310

07:50:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39 London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

07:59:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

08:07:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:15:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

08:25:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

08:30:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

08:40:00 00:08:24 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 446404

08:51:00 00:02:44 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 28 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:10:00 00:16:37 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

09:40:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:03:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

10:05:00 00:02:34 François Couperin Suite No. 24: Les Dars-homicides Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

10:09:00 00:11:37 Gustav Mahler Piano Quartet Movement in A minor Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

10:23:00 00:06:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scherzo-Finale from Sinfonietta Op 31 André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

10:31:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

10:38:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:45:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:51:00 00:32:32 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Gothenburg Symphony Neeme Järvi Ilya Gringolts, violin DeutGram 2249

11:25:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

11:35:00 00:07:24 Franz Liszt Die Zelle in Nonnenwerth Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

11:46:00 00:09:56 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 3 Op 27 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

11:58:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating Canadian Brass Steinway 30027

12:06:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:15:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

12:25:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'George Washington Bicentennial' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

12:31:00 00:03:25 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

12:39:00 00:05:22 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: The Great Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

12:46:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:58:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor Sean Chen, piano Steinway 30029

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:15 George W. Chadwick Symphony No. 3 in F Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9253

13:37:00 00:20:24 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:01:46 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 10 in F major Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

14:01:00 00:03:30 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

14:06:00 00:17:18 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 55 in D major Op 71 Angeles Quartet Decca 4783695

14:37:00 00:03:56 Johan Sebastian Bach Cello Suite No. 2 in d, S. 1008 - Prelude Matt Haimovitz, cello Pentatone 5186 561

14:43:00 00:11:46 Gabriel Pierné Divertissements on a Pastoral Theme Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:56:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

15:01:00 00:14:47 Claude Debussy Estampes Paul Crossley, piano Sony 53111

15:18:00 00:09:56 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

15:30:00 00:03:48 Isaac Albéniz Navarra Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

15:37:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

15:43:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2 Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

15:58:00 00:05:30 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 23 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech:

16:07:00 00:02:13 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 53 Op 64 Angeles Quartet Decca 4783695

16:12:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

16:27:00 00:06:18 Sir Edward Elgar Pomp & Circumstance Marches 1-4 Chicago Symphony Orchestra James Levine Kathleen Battle, soprano; Chicago Symphony Chorus Disney 60986

16:34:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

16:41:00 00:07:11 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

16:52:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo Burning River Brass Dorian 90316

16:56:00 00:02:57 Isaac Albéniz Minuetto from Piano Sonata No. 5 Op 82 Albert Guinovart, piano Harm Mundi 987007

17:05:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:21:00 00:14:54 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 13 in G major Op 9 Angeles Quartet Decca 4783695

17:40:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

17:47:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:53:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 15 in C major Op 24 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:56:00 00:03:07 Scott Joplin Maple Leaf Rag Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80112

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:33 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 30 in E flat major Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

18:28:00 00:03:10 Michael Torke Miami Grands: Little Haiti, mid-morning Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

18:33:00 00:03:38 Michael Torke Miami Grands: Little Havana, late Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

18:39:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Chandos 8879

18:54:00 00:04:59 Michael Torke Miami Grands: Mojitos and Stilettos, Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

19:21:00 00:34:01 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

20:00 CLEVELAND OVATIONS:CIM Live from Kulas Hall -

Cleveland Institute of Music Orchestra, Theodore Kuchar, guest conductor; Rebecca Benjamin, violin, student artist

Antonín Dvorák: Carnival Overture Op 92

Jean Sibelius: Violin Concerto in d Op 47

Robert Schumann: Symphony No. 2 in C Op 61

22:58:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Wynton Marsalis

Bach: Brandenburg Concerto No. 2

Haydn: Concerto for trumpet

Vivaldi: Concerto for two trumpets

O. Rene: When it's sleepytime down south

Rodgers & Hart: Lover

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night' Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:07:00 00:09:43 John Cage In a Landscape Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:18:00 00:06:40 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 24 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:24:00 00:08:03 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

23:34:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:43:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings Brodsky Quartet Chandos 10801

23:53:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287