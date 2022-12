Program Guide 10-12-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:27:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77294

00:32:00 00:19:44 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

00:56:00 01:01:04 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 1 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Christine Goerke, soprano; Brett Polegato, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

01:58:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

02:45:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

03:14:00 00:28:52 Bohuslav Martinu Symphony No. 3 Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

03:47:00 00:33:30 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 5186353

04:21:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

04:59:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

05:26:00 00:14:20 Pietro Nardini Violin Concerto in E minor Vienna State Opera Orchestra Vladimir Golschmann Mischa Elman, violin Vanguard 8033

05:43:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

05:52:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:12:00 00:10:00 Luigi Cherubini Minuet & Finale from Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

06:24:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

06:30:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:40:00 00:12:39 Alberto Ginastera Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

06:54:00 00:01:11 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

06:55:00 00:03:52 Johannes Hanssen Valdres March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:04:25 Bud Abbott & Lou Costello Who's on First? Abbott & Costello Telarc 80468

07:10:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:16:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano & Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

07:25:00 00:01:54 William Byrd Jig in A minor Canadian Brass CBS 45792

07:30:00 00:04:28 Carl Orff Carmina burana: Finale Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:40:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:51:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

07:55:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

08:07:00 00:05:51 Felix Draeseke Scherzo from Symphony No. 1 Op 12 Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

08:15:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

08:30:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

08:32:00 00:03:30 Richard Rodgers The Sound of Music: Main title Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

08:40:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1 Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

08:50:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

08:55:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:05:00 00:14:40 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 62645

09:26:00 00:06:03 Bernard Herrmann Jane Eyre: Prelude & Jane's Departure Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223535

09:35:00 00:04:23 Gian Carlo Menotti Amelia Goes to the Ball: Overture James Conlon Metropolitan Opera Orchestra RCA 61509

09:55:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

09:57:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

10:04:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

10:10:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

10:26:00 00:04:07 Alexander Glazunov Etude in E major Op 31 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

10:32:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

10:39:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:44:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:51:00 00:27:10 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

11:21:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

11:35:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

11:44:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:53:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

12:06:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:16:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

12:31:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:37:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

12:42:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

13:49:00 00:11:06 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5 Berlin Philharmonic Cellists Juliane Banse, soprano EMI 56981

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

14:03:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

14:10:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of André Previn London Symphony RCA 60586

14:30:00 00:08:57 Alberto Ginastera Pampeana No. 1 Op 16 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

14:43:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:56:00 00:03:05 Ernesto Lecuona La conga de media noche Kathryn Stott, piano EMI 56803

15:02:00 00:18:05 Sergei Rachmaninoff Variations on a Theme of Corelli Op 42 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

15:21:00 00:09:03 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

15:32:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

15:39:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

15:45:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

15:56:00 00:01:24 Sven Einar Englund The Reindeer Race from "The White Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

15:58:00 00:04:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: Jolly Rutterkin New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Columbus Day music

16:06:00 00:03:06 Ralph Vaughan Williams Songs of Travel: The Vagabond Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 4795448

16:13:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams Serenade to Music Vernon Handley London Philharmonic Chandos 2419

16:27:00 00:06:11 Michael Giacchino Super 8: Suite City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:03:56 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto in D minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

16:41:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from 'A Sea Symphony' Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

16:52:00 00:02:17 Alberto Ginastera Finale from Guitar Sonata Op 47 Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

16:56:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

17:05:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

17:25:00 00:09:16 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 23 in D major Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 66859

17:40:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

17:46:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

17:52:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

17:57:00 00:02:11 Sir Arnold Bax Oliver Twist: Fagin's Romp Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No.161 in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

18:27:00 00:07:48 Alberto Ginastera Danzas Argentinas Op 2 Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

18:38:00 00:02:47 Josef Bonime Danse hébraïque Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

18:42:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

18:54:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23 Nicola Hall, guitar Decca 430839

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

19:30:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25 Oberlin Symphony Orchestra Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

19:57:00 00:02:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 8 in B flat minor Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Quire Cleveland #1 – Mantuan Masterpieces, recorded at the Cathedral of St. John the Evangelist on September 30th

Claudio Monteverdi – Aquilino Coppini Sacred Motet Spernit deus cor durum

Nicolas Gombert – Motet In illo tempore

Claudio Monteverdi Missa in illo tempore – Kyrie eleison

Claudio Monteverdi – Aquilino Coppini Sacred Motet Felle amaro

Claudio Monteverdi – Aquilino Coppini Sacred Motet Stabat virgo

Claudio Monteverdi Missa in illo tempore – Gloria

Claudio Monteverdi – Aquilino Coppini Sacred Motet O Jesu, mea vita

Claudio Monteverdi Missa in illo tempore – Credo

Claudio Monteverdi – Aquilino Coppini Sacred Motet Sancta Maria

Claudio Monteverdi Missa in illo tempore – Sanctus

Claudio Monteverdi – Aquilino Coppini Sacred Motet Maria, quid ploras

Claudio Monteverdi Missa in illo tempore – Agnus Dei

21:12:00 00:45:10 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 9 in D major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer R. Nathaniel Dett

R. Nathaniel Dett: In the Bottoms Suite (Desto Records 7102)

R. Nathaniel Dett: Magnolia Suite (Gail Davis Barnes 2001)

R. Nathaniel Dett, arr: Listen to the lambs (Westminster 8154)

R. Nathaniel Dett, arr: Ride on, Jesus (EMI 749885-2)

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:50 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 27 Op 20 Angeles Quartet Decca 4783695

23:11:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Andante from Piano Quartet Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

23:21:00 00:05:10 Frederick Delius Irmelin Prelude Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

23:26:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:40:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44 Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

23:45:00 00:08:16 Edvard Grieg Two Lyric Pieces Op 68 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:56:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

23:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402