Program Guide 10-06-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

00:37:00 00:32:40 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 17 in B flat major Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

01:12:00 00:25:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

01:39:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

02:14:00 00:23:54 Franz Lachner Wind Quintet No 2 in E flat major Vienna-Berlin Ensemble DeutGram 423591

02:40:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11 Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

03:08:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

03:39:00 01:13:39 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

04:54:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

05:11:00 00:26:35 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

05:40:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

05:48:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

05:56:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76 Alessio Bax, piano Signum 309

06:15:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

06:21:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:30:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

06:40:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013

06:52:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867

06:55:00 00:02:39 Roland Forrest Seitz Grandioso March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

07:05:00 00:05:50 Howard Blake Marcia grazioso from Flute Concerto Op 493 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 5186506

07:10:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

07:22:00 00:03:25 Leroy Anderson Song of the Bells Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:30:00 00:04:56 Moritz Moszkowski Habanera Op 65 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

07:40:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

07:53:00 00:03:25 Maurice Duruflé Sanctus from Requiem Op 9 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:58:00 00:01:33 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 63302

08:07:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

08:15:00 00:07:11 Alfredo Casella Finale from 'Italia' Op 11 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

08:27:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34 Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

08:32:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

08:40:00 00:07:18 Robert Schumann Scherzo from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:49:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio David Russell, guitar Telarc 80584

08:55:00 00:05:51 Howard Shore The Lord of the Rings: The Fellowship Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1160

09:05:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

09:25:00 00:12:10 Frank Churchill Snow White and the Seven Dwarfs: Medley Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Tracy Dahl, soprano; Douglas Webster, baritone; Singing Hoosiers Telarc 80196

09:55:00 00:02:59 Duke Ellington The River: Giggling Rapids JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:01:51 John Bull Lord Lumley's Galliard Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:03:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

10:07:00 00:13:51 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 10 in G major Op 14 HJ Lim, piano EMI 64952

10:22:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:30:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:38:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

10:45:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:51:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60 BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

11:18:00 00:08:21 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

11:28:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

11:39:00 00:10:50 William Alwyn Serenade David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

11:52:00 00:06:40 Jean Sibelius Cortège Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

12:06:00 00:09:31 Jacques Offenbach La Périchole: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61429

12:17:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème' Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

12:31:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

12:38:00 00:04:54 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:45:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

13:45:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

14:01:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

14:03:00 00:03:19 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 30 Op 33 Angeles Quartet Decca 4783695

14:09:00 00:15:07 Sir Arnold Bax Tintagel Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:27:00 00:10:55 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 203

14:42:00 00:14:31 Moritz Moszkowski Spanish Dances Op 12 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

14:58:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

15:01:00 00:13:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 15 in G major Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

15:18:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

15:30:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592

15:37:00 00:07:22 Franz Schubert Rondo for Piano 4 hands in D Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

15:47:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

15:58:00 00:04:45 Moritz Moszkowski Gondoliera Op 41 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:08 Moritz Moszkowski By the Cradle Op 58 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

16:12:00 00:12:03 Karol Szymanowski Concert Overture Op 12 Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

16:28:00 00:05:26 Bernard Herrmann The Snows of Kilimanjaro: Memory Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:35:00 00:04:10 Carl Maria von Weber Finale from Piano Sonata No. 4 Op 70 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:41:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

16:51:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

16:57:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Finale from 'Summer' Concerto Op 8 Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023

17:05:00 00:05:12 Michael Torke Oracle Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

17:26:00 00:08:57 Franz Schubert Impromptu No. 9 in E flat minor Alfred Brendel, piano Philips 4788977

17:40:00 00:06:12 Moritz Moszkowski Torch Dance Op 51 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

17:48:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

17:53:00 00:02:10 Josquin Desprez Mille regretz Stile Antico Harm Mundi 807595

17:57:00 00:02:41 Reynaldo Hahn Danse from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:14:24 Moritz Moszkowski Don Juan and Faust: Airs de ballet Op 56 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 138

18:25:00 00:04:00 Richard Heuberger Der Opernball: Im chambre séparée Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Piotr Beczala, tenor DeutGram 12217

18:31:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:37:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 'Picturesque Scenes' Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

18:54:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

19:16:00 00:39:40 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36 Pierre Monteux Boston Symphony Orchestra RCA 300350

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:07:17 Daniel Auber The Bronze Horse: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

20:11:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

20:20:00 00:35:39 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:55:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

21:00:00 MILWAUKEE SYMPHONY with Lori Skelton - Edo de Waart; Francesco Lecce-Chong, conductors

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 2 in E minor, Opus 27 (1908)

Samuel Barber: Essay No. 1, Opus 12 (1942)

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 1 in F minor, Opus 10 (1925)

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays? Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:06:00 00:10:12 Georges Bizet Adagio from Symphony No. 1 in C major Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:19:00 00:04:36 Frédéric Chopin Nocturne No. 9 in B major Op 32 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:23:00 00:13:44 Franz Schubert Adagio from String Quintet Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

23:39:00 00:04:37 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Pas d'action Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

23:43:00 00:10:34 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique Op 26 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

23:55:00 00:04:22 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Sarabande Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:56:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448