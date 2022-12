Program Guide 10-05-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:05:46 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

00:18:00 00:36:21 Sergei Prokofiev Symphony No. 2 in D minor Op 40 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

00:57:00 00:27:06 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano; Members of RCA 6498

01:27:00 01:04:26 Nikolai Miaskovsky Symphony No. 6 in E flat major Op 23 Gothenburg Symphony Neeme Järvi Gothenburg Symphony Chorus DeutGram 471655

02:33:00 00:31:57 Giovanni Palestrina Mass 'Pope Marcellus' Simon Preston Westminster Abbey Choir Archiv 415517

03:06:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

03:56:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:21:00 00:29:13 Felix Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op 49 Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

04:53:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss' Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

05:20:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

05:40:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Fugue on a Theme by Tomaso Albinoni in B minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

05:46:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

05:57:00 00:01:59 Francis Chagrin Parade of the Wooden Soldiers Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:45 Monty Python Decomposing Composers Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

06:15:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

06:25:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

06:30:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

06:40:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

06:50:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

06:52:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:13 Monty Python Dead Parrot Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

07:10:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

07:20:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12 Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

07:25:00 00:02:09 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: I am the captain of the Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Sir Thomas Allen, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

07:26:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Orli Shaham, piano Canary 15

07:40:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97 Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:50:00 00:01:04 Monty Python Knights of the Round Table Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

07:53:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

07:55:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:07:00 00:04:06 Monty Python Cheese Shop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

08:15:00 00:08:39 Jacques Offenbach La belle Hélène: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

08:25:00 00:02:09 John Williams Aloft... To the Royal Masthead! Alasdair Neale Bay Brass Harm Mundi 807556

08:30:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

08:40:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

08:50:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

08:55:00 00:03:39 Monty Python Argument Clinic Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

09:05:00 00:14:08 Maurice Ravel Boléro Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

09:24:00 00:05:44 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 4 Op 36 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

09:35:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

09:40:00 00:08:28 Franz Schubert Finale from String Quartet No. 14 Hagen Quartet DeutGram 4795448

09:51:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

09:55:00 00:02:28 Monty Python Spam Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:33 John Philip Sousa March 'The High School Cadets' Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7503

10:04:00 00:02:38 John Philip Sousa March 'The Loyal Legion' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

10:09:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

10:22:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

10:30:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:37:00 00:04:33 George Frideric Handel Semele: Where'er you walk Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:44:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

10:50:00 00:29:20 Robert Schumann Piano Quintet in E flat major Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

11:22:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

11:32:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

11:43:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:53:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

12:06:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

12:22:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

12:28:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:38:00 00:03:35 Michael Torke Miami Grands: Freedom Tower, noon Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

12:44:00 00:10:10 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:55:00 00:01:56 Hans Christian Lumbye Galop 'Salute to August Bournonville' Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:06 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

13:39:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:56:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:32 Richard Wagner The Flying Dutchman: Sailors' Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Men of; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

14:03:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Tempesta di Mare Chandos 805

14:07:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2 Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

14:40:00 00:10:28 Gian-Francesco Malipiero Four Inventions Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

14:55:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:00:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:19:00 00:10:37 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

15:33:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

15:40:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

15:48:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:03:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Dance of the Furies Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:06:00 00:03:29 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie Marina Lomazov, piano Lomazov 100

16:12:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18 Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

16:27:00 00:05:35 John Du Prez The Crimson Permanent Assurance Overture David Snell London Symphony Silva 3009

16:35:00 00:01:50 Monty Python Spanish Inquisition Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

16:38:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Galop André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

16:41:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in A major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80285

16:52:00 00:02:39 Monty Python Galaxy Song Members of 'Monty Python' VirginClas 34191

16:56:00 00:02:42 Zequinha de Abreu Tico-Tico non Fubá Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

17:05:00 00:06:20 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

17:14:00 00:10:20 Aaron Copland Three Latin-American Sketches Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427335

17:27:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Howard Shelley, piano Chandos 8814

17:40:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

17:45:00 00:04:27 Monty Python Bookshop Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

17:52:00 00:02:06 Monty Python Nudge, Nudge Members of 'Monty Python' VirginClas 35550

17:56:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:34 Alexander Borodin Symphony No. 3 in A minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

18:28:00 00:04:19 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:35:00 00:03:51 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42 Odense Symphony Alexander Vedernikov Jennifer Koh, violin Cedille 166

18:41:00 00:12:03 Igor Stravinsky Three Dances from 'The Firebird' Jenny Lin, piano Steinway 30028

18:54:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 90 in C major Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

19:26:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

19:56:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire - Sephardic Journey, Wanderings of the Spanish Jews - Jeannette Sorrell, conductor & co-director; Nell Snaidas, soprano & co-director;

Karim Sulayman, tenor; Jeffrey Strauss, baritone (rebroadcast)

I. O Jerusalem! - Ir me kero, Madre, a Yerushalayim (I want to go to Jerusalem, mother…) Cuándo el Rey Nimrod (Avram Avinu) -

Sephardic Medieval/traditional songs, arr. J. Sorrell Ir me quiero a Yerushalayim/Ir me queria yo por este caminico -

Sephardic Medieval/traditional, arr. J. Sorrell after the version by Cantor Jalda Rebling

II. The Temple - Avinu Malkenu | Lecha Dodi - Medieval Sephardic liturgical chants, arr. J. Sorrell -

Salamone Rossi Hebreo (c. 1570-1630) Sonata in Dialogo, for Two Violins & Continuo - From the Songs of Solomon: Al Naharot Bavel (By the Waters of Babylon - Psalm 137) -

Yitgaddal veyitkaddash (Kaddish) – arr. J. Sorrell

III. Love & Romance - Ah el Novio no quere dinero (Ah, the bridegroom wants no money) -

La Rosa enflorese (The Rose Blooms) - Adio querida (Farewell, My Beloved) - Medieval/Traditional Ladino Songs -

La Comida la mañana – (instrumental) Medieval Sephardic/Turkish - A la Una yo nací (At One I was Born) – traditional Ladino ballad

IV. The Sabbath - Ki eshmera Shabbat (If I Guard the Sabbath) - Words by Rabbi Avrahim Ebn Ezra, 12th c. Spain -

Medieval Sephardic liturgical chant, arr. J. Sorrell/J. Strauss/R. Schiffer Salamone Rossi Hebreo –

Selections from The Songs of Solomon: {Lute Prelude] Hallelujah Ashre ‘ish (Psalm 112) - Adon Olam (Lord of the Universe) –

Hebrew sacred text, music by René Schiffer (b. 1961) - Tzur mishelo akhalnu (The Lord our Rock) - Medieval sacred Hebrew poem for the end of the Sabbath meal

V. Feasting & Celebration - Salamone Rossi Hebreo Sonata 12 sopra la Bergamasca Sonatas, Bk. IV) -

Galliarda detta la Zambalina, (Sinfonie e Galliarde, Bk. II) Balletto e Galliarda (Sinfonia no. 17) Hazeremos |

Quita'l tas - Traditional Sephardic/Ladino Feasting songs, arr. N. Snaidas - La Comida la Mañana (The Morning Meal) - Traditional Sephardic/Ladino folk song, ed. R. Schiffer

21:35:00 00:22:52 René Duchiffre Concerto for 2 Violas da gamba in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Rene Schiffer, gamba; Ann Marie Morgan, cello; Cynthia Roberts, violin; Min-Young Kim, violin Eclectra 2059

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by violinist Regina Carter

Revel: Pavane pour une infante défunte

Piazzolla: Oblivion

Morricone: Cinema Paradiso

Faure: Pavane

Faure: Apres un reve

Debussy: Reverie

Bonfa: Black Orpheus

Gierig: Healing in Foreign Lands

Regina Carter: Alexandra (excerpt)

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:06:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:17:00 00:04:07 Robert Schumann Forest Scenes: Prophet Bird Op 82 Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

23:21:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:25:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:38:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14 Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

23:42:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:53:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

23:57:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132