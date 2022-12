Program Guide 10-03-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:38 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 3 in C minor Op 37

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

00:38:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

01:28:00 00:25:43 Sir William Walton Viola Concerto in A minor

London Symphony André Previn Yuri Bashmet, viola RCA 63292

01:56:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major

Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

02:35:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

Oberlin Symphony Orchestra Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

03:02:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

03:39:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

04:16:00 00:26:33 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 2 in G minor Op 63

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

04:44:00 00:34:06 Dmitri Shostakovich Symphony No. 1 in F minor Op 10

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

05:20:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

05:38:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

05:55:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

06:15:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

06:25:00 00:03:01 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza del gaucho

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

06:30:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

06:40:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:51:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei

Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:54:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:55:00 00:02:48 Henry Fillmore March "Americans We"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7501

07:03:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:10:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

07:15:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2

Fauré Quartet DeutGram 6609

07:26:00 00:01:22 Frédéric Chopin Mazurka No. 46 in C major Op 67

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

07:28:00 00:06:23 Jack Gallagher Malambo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

07:40:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

07:50:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

07:55:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

08:07:00 00:06:08 Emmanuel Chabrier España

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

08:15:00 00:02:58 Alberto Ginastera Scherzo from Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

08:19:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

08:30:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

08:39:00 00:08:54 Virgil Thomson Autumn Concertina

Los Angeles Chamber Orchestra Sir Neville Marriner Ann Mason Stockton, harp EMI 6612

08:50:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:55:00 00:08:47 Bernard Herrmann Vertigo: Prelude & Love Scene

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 442425

09:10:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

09:31:00 00:06:11 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 21

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

09:35:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

09:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:04:00 00:04:05 Pascual Marquina March "España Cañí"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

10:11:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

10:24:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:33:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:39:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:45:00 00:05:52 Franz Joseph Haydn Fantasia in C major

Marina Lomazov, piano Lomazov 100

10:52:00 00:25:16 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

Oberlin Symphony Orchestra Raphael Jiménez Yolanda Kondonassis, harp OberlinMus 1604

11:19:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

11:30:00 00:08:03 George Frideric Handel Keyboard Suite No. 13 in B flat major

Keith Jarrett, piano ECM 1530

11:41:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

11:52:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from 'Carmen' Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

11:59:00 00:01:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

12:07:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:18:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:25:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

12:31:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:38:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:45:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11

Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

12:58:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:48:33 Johannes Brahms Serenade No. 1 in D major Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

13:51:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

13:59:00 00:03:29 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

14:08:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

14:27:00 00:10:42 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

14:41:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

14:56:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

15:01:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

15:21:00 00:07:48 Alberto Ginastera Danzas Argentinas Op 2

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

15:31:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

15:38:00 00:02:49 Giuseppe Verdi Il trovatore: Soldiers' Chorus

Chicago Symphony Orchestra Sir Georg Solti Chicago Symphony Chorus Decca 430226

15:45:00 00:12:15 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on 'Ah, vous dirai-je, Maman' in C major

Janina Fialkowska, piano Atma 2532

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

16:06:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

16:12:00 00:12:39 Alberto Ginastera Guitar Sonata Op 47

Jason Vieaux, guitar OberlinMus 1604

16:28:00 00:04:18 Howard Shore Hugo: The Thief

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:04:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 97

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:41:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 28

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

16:52:00 00:02:47 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Se vuol ballare

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Ruben Drole, baritone MAA 2009

16:57:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5

Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

17:05:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

17:26:00 00:02:13 Henry Purcell Funeral March for Queen Mary

Equale Brass Ensemble; David Corkhill, percussion Erato 45123

17:30:00 00:04:54 Henry Purcell Dido and Aeneas: Dido's Lament

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

17:40:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:46:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

17:52:00 00:03:04 Carl Millöcker The Beggar Student: Ich knüpfte manche

London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

17:57:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

18:33:00 00:03:37 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

18:39:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24

Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

18:43:00 00:08:57 Alberto Ginastera Pampeana No. 1 Op 16

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

18:55:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:48 Adalbert Gyrowetz Symphony in E flat Op 6

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9791

19:22:00 00:33:11 Max Bruch Violin Concerto No. 3 in D minor Op 58

Bamberg Symphony Gilbert Varga Isabelle van Keulen, violin Koch Intl 6522

19:56:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:41 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

20:20:00 00:15:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:37:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor

Jane Glover London Mozart Players ASV 717

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Frank Peter Zimmermann, violin

Magnus Lindberg: EXPO

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77

Hector Berlioz: Symphonie fantastique Op 14

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:13 Ralph Vaughan Williams Two Hymn-Tune Preludes

Bryden Thomson London Symphony Chandos 9262

23:10:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:22:00 00:03:18 Alberto Ginastera Danzas Argentinas: Danza de la moza

Orli Shaham, piano OberlinMus 1604

23:25:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:35:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:43:00 00:10:26 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:55:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:56:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute

Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001