Program Guide 09-22-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:29:39 Joaquín Rodrigo Concierto para una fiesta Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

00:34:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

01:08:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

01:52:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

02:36:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

03:18:00 00:25:30 Michael Torke Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

03:45:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

04:20:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54858

04:50:00 00:30:31 Bedrich Smetana String Quartet No. 1 in E minor Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

05:22:00 00:17:06 Claude Debussy Suite bergamasque Vassily Primakov, piano Bridge 9350

05:41:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:47:00 00:10:13 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:06:58 Peter Tchaikovsky Finale from String Sextet Op 70 Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:18:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

06:30:00 00:04:32 Sir Edward Elgar Sea Pictures: Sea Slumber Song Op 37 English Chamber Orchestra Kenneth Woods Rodolfus Choir Avie 2362

06:40:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233

06:45:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

06:58:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:29 Walter Gross & Joseph Kosma Tenderly & Autumn Leaves Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

07:13:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:20:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

07:26:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

07:30:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:40:00 00:10:51 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 Israel Philharmonic Orchestra Lorin Maazel Shlomo Mintz, violin DeutGram 469376

07:53:00 00:02:46 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

07:55:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

BBC NEWS

08:07:00 00:06:08 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Autumn Almeda Trio Albany 1386

08:15:00 00:08:47 Robert Schumann Finale from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

08:27:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine 'The Choise' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

08:30:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time" Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

08:38:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

08:40:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:48:00 00:02:20 Percy Grainger Duke of Marlborough Fanfare Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

08:54:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56 Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:55:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:09:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite Vanessa Perez, piano Steinway 30036

09:27:00 00:04:41 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Vienna Symphony Wolfgang Sawallisch Vienna Singverein Philips 4788977

09:35:00 00:04:09 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:55:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:15 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

10:03:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

10:08:00 00:12:43 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

10:23:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

10:31:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

10:38:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:52:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70 BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:25:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

11:35:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

11:45:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

11:57:00 00:02:03 Frederick A. Jewell March "The Screamer" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

BBC NEWS

12:07:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

12:18:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:29:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

12:37:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:44:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15 Geoffrey Simon London Symphony Chandos 9190

12:58:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:59:28 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:02:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

14:05:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

14:11:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:29:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

14:48:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:01:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

15:22:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor Geminiani Ensemble Christoph 74590

15:32:00 00:03:45 Camille Saint-Saëns La jota aragonese Op 64 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

15:39:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

15:47:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

15:55:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

15:58:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:02:53 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Voi che sapete Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Isabel Leonard, mezzo-soprano MAA 2009

16:14:00 00:11:35 George Gershwin Adagio from Piano Concerto in F major Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Werner Haas, piano Philips 4788977

16:29:00 00:07:21 Greg Anderson Three Disney Waltzes The Five Browns, pianos E1 Music 2041

16:36:00 00:02:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 2 Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

16:41:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

16:52:00 00:02:59 Richard Rodgers Carousel: If I Loved You BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

16:56:00 00:02:35 Morton Gould Gavotte from 'Interplay' Albany Symphony Orchestra David Alan Miller Findlay Cockrell, piano Albany 1174

17:05:00 00:05:52 Michael Torke Charcoal David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92203

17:26:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

17:40:00 00:04:35 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

17:46:00 00:03:56 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alfred Brendel, piano Philips 4788977

17:52:00 00:02:44 Elmer Bernstein The Great Escape: March Nic Raine Royal Philharmonic Royal Phil 33

17:55:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major Duo Amaral DuoAmaral 2013

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:51 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 17 in D minor Op 31 Stephen Kovacevich, piano Philips 4788977

18:34:00 00:04:23 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

18:41:00 00:01:45 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

18:45:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

18:57:00 00:02:08 Domenico Cimarosa Sanctus from Requiem in G minor Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Montreux Festival Chorus Philips 4788977

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

19:12:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

19:56:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

20:21:00 00:14:33 Franz Joseph Haydn Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

20:58:00 00:01:03 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs: Mosquito Op 58 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham - Manfred Honeck, conductor; Martin Lattke, tenor (Evangelist); Paul Armin Edelmann, bass (Christus)

Sunhae Im, soprano; Andrey Nemzer, countertenor; Thomas Cooley, tenor; Lucas Meachem, baritone

Mendelssohn Choir of Pittsburgh; Betsy Burleigh, director (Season finale)

Johann Sebastian Bach: St. John Passion

22:43:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:08:52 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 21 Alfred Brendel, piano Philips 4788977

23:10:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:22:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:31:00 00:06:22 Michael Torke Second Movement from Saxophone Concerto Albany Symphony Orchestra David Alan Miller John Harle, saxophone Ecstatic 92203

23:40:00 00:06:06 Paul Juon Adagio from Viola Sonata Op 15 Eliesha Nelson, viola; Glen Inanga, piano Sono Lumin 92136

23:46:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Cleveland Quartet Telarc 80178

23:56:00 00:02:38 Johann Sebastian Bach Siciliano from Violin Sonata No. 4 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:57:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664