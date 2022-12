Program Guide 09-21-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56 Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

00:40:00 00:37:42 Johann Peter Emilius Hartmann Symphony No. 2 in E Op 48 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224042

01:21:00 00:38:25 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Royal Concertgebouw Orchestra Sir Colin Davis Heinrich Schiff, cello Philips 4788977

02:01:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

02:40:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

03:06:00 00:49:34 Gustav Holst The Planets Op 32 Los Angeles Philharmonic Zubin Mehta Women of the; Los Angeles Master Chorale Decca 4785437

03:59:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

04:25:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86 Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:57:00 00:26:07 Vincent d'Indy Symphony on a French Mountain Air Op 25 National Symphony of Ireland Antonio de Almeida François-Joël Thiollier, piano Naxos 550754

05:25:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

05:45:00 00:06:33 Silvestre Revueltas Sensemayá Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

05:52:00 00:06:15 Ludwig van Beethoven Allegro from String Quartet No. 6 Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:52 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 3 Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:15:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

06:25:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:32:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

06:40:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:49:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

06:51:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:06:01 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Suite Concertino Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

07:10:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

07:30:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15 John O'Conor, piano Telarc 80391

07:40:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

07:52:00 00:04:25 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Dance of the Geoffrey Simon London Symphony Chandos 8412

07:58:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

08:07:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

08:15:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

08:26:00 00:04:35 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

08:30:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

08:43:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

08:52:00 00:03:14 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Gidon Kremer, violin Philips 4788977

08:58:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:09:00 00:17:17 Robert Schumann Scenes from Childhood Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

09:31:00 00:03:23 Richard Rodgers The Lady is a Tramp John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:38:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

09:55:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

10:07:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

10:10:00 00:12:19 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Lang Lang, piano Sony 511758

10:25:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

10:33:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:40:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

10:48:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26 Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

10:51:00 00:26:21 Richard Strauss Oboe Concerto in D major New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

11:20:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

11:30:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

11:43:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:54:00 00:04:54 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

12:06:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60 Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

12:12:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

12:25:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:32:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

12:39:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

12:44:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

12:55:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:37:15 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

13:40:00 00:18:17 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010

14:02:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

14:08:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

14:26:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

14:39:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

14:54:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

15:02:00 00:14:38 Johann Nepomuk Hummel Theme and Variations in F minor Op 102 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

15:18:00 00:11:48 Francis Poulenc Suite Française after Claude Gervaise Eric Parkin, piano Chandos 8847

15:32:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

15:38:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

15:44:00 00:09:43 George Gershwin Cuban Overture James Levine Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

15:55:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

15:58:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Of froth and Friml

16:07:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

16:12:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

16:28:00 00:07:04 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

16:36:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:41:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

16:52:00 00:01:23 Francis Hopkinson My Days Have Been So Wondrous Free Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

16:53:00 00:01:33 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: Ching-A St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

16:56:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

17:05:00 00:04:48 Gustav Holst A Fugal Overture Op 40 Richard Hickox London Symphony Chandos 9420

17:13:00 00:13:11 Samuel Wesley Symphony No. 4 in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

17:28:00 00:06:56 Sergei Prokofiev Piano Sonata No. 3 in A minor Op 28 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 435439

17:40:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2 Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

17:48:00 00:02:39 Kurt Weill Buddy on the Night Shift Teresa Stratas, soprano; Richard Woitach, piano Nonesuch 79019

17:53:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:57:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

18:32:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

18:38:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

18:44:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

18:55:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:13:32 Léo Delibes Le Roi s'amuse: Suite Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 158

19:17:00 00:35:09 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Claudio Arrau, piano Philips 4788977

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live from Severance Hall - Cleveland Institute of Music Orchestra, Carl Topilow, conductor; Christianna Bates, viola, student artist

Giuseppe Verdi: Overture to La forza del destino (The Force of Destiny)

Ernest Bloch: Suite for Viola and Orchestra (1919)

Nicolai Rimsky-Korsakov: Scheherazade, Op. 35

21:13:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3 Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by composer William L. Dawson

From MCA 2-9826-A

Dawson: Negro Folk Symphony

Dawson:

Ezekial sow de wheel

Couldn't hear nobody pray

There is a balm in Gilead

Everytime I feel the spirit

I want to be ready

Ain-a that good news

23:00 QUIET HOUR

23:12:00 00:04:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

23:17:00 00:05:18 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

23:22:00 00:06:00 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

23:30:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:39:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:48:00 00:06:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

23:55:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131