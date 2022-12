Program Guide 09-19-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

00:36:00 00:21:42 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 1 in F minor Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

01:00:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

01:38:00 00:34:15 Kara Karayev Seven Beauties: Suite

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

02:14:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

03:31:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

03:58:00 00:19:38 Johannes Brahms Clarinet Sonata No. 2 in E flat major Op 120

Franklin Cohen, clarinet; Vladimir Ashkenazy, piano Decca 430149

04:20:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

04:48:00 00:31:08 Robert Schumann Fantasie in C major Op 17

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

05:21:00 00:17:03 Muzio Clementi Symphony in B flat Op 18

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9234

05:40:00 00:06:02 Orlando Gibbons Pavan No. 16 in G minor

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

05:49:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:57:00 00:01:49 Adriano Banchieri Concerto No. 3 for Brass 'Magnificat'

Empire Brass Telarc 80204

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Mountain King

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

06:15:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

06:25:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

06:30:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

06:40:00 00:10:04 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 9

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

06:51:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:04:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

07:10:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

07:20:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

07:25:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:30:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

07:40:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

07:50:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

07:55:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

08:07:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances

Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

08:15:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:30:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

08:40:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:45:00 00:05:16 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

08:52:00 00:04:48 Felix Mendelssohn War March of the Priests

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61843

08:58:00 00:02:49 Alex North Spartacus: Love Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:18:10 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:30:00 00:04:47 James Horner Field of Dreams: Medley

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:38:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major

Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

09:48:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

09:58:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48

Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

10:05:00 00:04:28 Alexander Zemlinsky Humoreske for Winds

Berlin Philharmonic Wind Qnt Bis 612

10:11:00 00:12:49 Michael Haydn Symphony No. '1B' in F major

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5392

10:19:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

10:23:00 00:04:16 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Minuet Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

10:50:00 00:25:49 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

11:17:00 00:07:16 Gustav Holst Walt Whitman Overture Op 7

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

11:27:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

11:37:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

11:47:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:58:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

12:06:00 00:06:57 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

12:15:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

12:23:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

12:30:00 00:03:30 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

12:37:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:45:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:57:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:53:34 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

13:56:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

13:59:00 00:02:23 King Henry VIII Pastime with Good Company

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

14:06:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony LSO Live 516

14:25:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

14:38:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:52:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:01:00 00:16:58 Peter Rasmussen Wind Quintet in F major

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

15:20:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd'

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

15:32:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:39:00 00:04:55 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

15:45:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

15:56:00 00:01:27 George Gershwin Of Thee I Sing; Who Cares?

Peter Donohoe, piano EMI 54280

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech:

15:58:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:06:00 00:03:19 Peter Tchaikovsky Cherevichki: Cossack Dance

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:12:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

16:26:00 00:06:16 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite

Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:34:00 00:05:00 Brian Dykstra Curly Maple Rag

Barrick Stees, bassoon; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:41:00 00:08:22 Maurice Ravel Allegro from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

16:52:00 00:03:25 Juan García de Zéspedes Convidando está la noche

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

16:57:00 00:02:28 Joseph Achron Hebrew Lullaby Op 35

Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano Canary 10

17:05:00 00:05:17 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

17:28:00 00:06:53 Alan Hovhaness Prelude & Quadruple Fugue Op 128

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

17:41:00 00:05:28 Franz Schubert Moment Musical No. 1 in C major

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

17:48:00 00:01:25 Franz Schubert Der Schmetterling

Elly Ameling, soprano; Dalton Baldwin, piano Philips 4788977

17:51:00 00:04:00 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Members of Netherlands Wind Ensemble Philips 4788977

17:57:00 00:02:08 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 22 in B major Op 32

John Lill, piano Nimbus 5555

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:04 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 2 in E major

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:30:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

18:37:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:42:00 00:11:38 Ottorino Respighi Three Chorales by J. S. Bach

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

18:55:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

19:23:00 00:31:35 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

19:57:00 00:00:50 George Frideric Handel Almira: Rigaudon

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

19:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:20 Richard Strauss Don Juan Op 20

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

20:22:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major

Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

20:33:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:59 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

23:07:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:19:00 00:05:52 Robert Schumann Adagio from String Quartet No. 1 Op 41

Melos Quartet DeutGram 423670

23:24:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:38:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:44:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:55:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

23:56:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479