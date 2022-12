Program Guide 09-15-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:36:19 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

00:40:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

01:16:00 00:36:02 Edvard Grieg String Quartet No. 1 in G minor Op 27 Auryn Quartet CPO 999729

01:54:00 00:29:51 Frank Martin Mass for Double Chorus Robert Shaw Robert Shaw Festival Singers Telarc 80406

02:26:00 00:53:34 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58 Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

03:22:00 00:24:24 Carlos Surinach Piano Concerto Royal Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

03:48:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

04:17:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26 Gryphon Trio Analekta 3127

04:48:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

05:20:00 00:17:31 William Wallace Villon Martyn Brabbins BBC Scottish Symphony Hyperion 66848

05:39:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:53:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

06:04:00 00:03:45 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

06:14:00 00:07:06 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Lang Lang, piano DeutGram 4795448

06:26:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: Ride to Dubno Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2016

06:31:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

06:36:00 00:01:31 Adriano Banchieri Concerto No. 1 for Brass 'La Battaglia' Empire Brass Telarc 80204

06:44:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

06:57:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:02:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033

07:15:00 00:06:31 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

07:28:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

07:33:00 00:01:32 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves' Daniell Revenaugh, piano Seraphim 73300

07:42:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:46:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:05:00 00:04:06 Duke Ellington Do Nothin' Till You Hear from Me Center City Brass Quintet Chandos 4554

08:13:00 00:07:01 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:28:00 00:04:45 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

08:36:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

08:43:00 00:07:13 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

09:03:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

09:13:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

09:28:00 00:04:50 Burt Bacharach South American Getaway Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

09:42:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

09:56:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:00:00 00:05:26 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:12:00 00:07:33 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor Claudio Arrau, piano Philips 4788977

10:26:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:41:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41 Charles Owen, piano Avie 2240

11:00:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

11:15:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

11:31:00 00:06:31 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major Quartetto Italiano Philips 4788977

11:45:00 00:06:32 Luigi Boccherini Symphony No. 1 in D major Chiara Banchini Ensemble 415 Harm Mundi 901291

12:05:00 00:02:00 Jean Joseph Mouret First Suite of Symphonies: Rondeau English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

12:12:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:28:00 00:05:09 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Jason Vieaux, guitar Azica 71287

12:40:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in C major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

13:04:00 00:21:02 Franz Schubert Fantasy in C major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

13:38:00 00:06:47 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Piano Concerto No. 23 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

13:49:00 00:09:38 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

14:04:00 00:05:27 Eugène Gigout Grand Chorus in Dialogue Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

14:16:00 00:07:34 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:29:00 00:06:27 August Soederman Swedish Festival Music Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

14:43:00 00:06:32 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in E minor Op 3 Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

15:02:00 00:05:31 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

15:14:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

15:28:00 00:06:34 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16 London Symphony Sir Colin Davis Nobuko Imai, viola Philips 4788977

15:43:00 00:06:33 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

16:05:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32 London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

16:14:00 00:05:03 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Final Waltz & Apotheosis Antal Doráti Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:30:00 00:10:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

16:47:00 00:05:02 Daniele Amfitheatrof Salome: The Dance of the Seven Veils Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

17:04:00 00:01:45 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Ha! Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

17:13:00 00:05:11 Horatio Parker Scherzo for Strings Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

17:29:00 00:07:15 Béla Bartók Suite No. 1: Allegro vivace Op 3 Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

17:43:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

18:05:00 00:03:56 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21 Alfred Brendel, piano Philips 4788977

18:16:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39 Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

18:31:00 00:04:30 Gabriel Fauré Impromptu No. 3 in A flat major Op 34 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

18:43:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

19:02:00 00:16:48 César Franck Symphonic Variations London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 4785437

19:21:00 00:35:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

20:02:00 00:19:21 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:23:00 00:12:25 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8 I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

20:37:00 00:19:49 Edvard Grieg Holberg Suite Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham - Manfred Honeck, conductor; Lars Vogt, piano

Ludwig van Beethoven (arr Honeck): Quartet for String Orchestra Op 18/4 - 1st Movement

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1

Encore: Johannes Brahms: Waltz in A-Flat Op 39/15

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 ‘Eroica’

Bonus: Ludwig van Beethoven: Selections from Twelves Contredances

23:02:00 00:08:37 Gabriel Fauré Nocturne No. 6 in D flat Op 63 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

23:10:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:24:00 00:05:28 Horatio Parker Nocturne from Four Sketches Op 19 Peter Kairoff, piano Albany 315

23:29:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:40:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:47:00 00:06:10 Isaac Albéniz Suite Española: Granada Op 47 Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony MCA 25887

23:55:00 00:03:10 Edward MacDowell Suite No. 1: The Shepherdess Song Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075