Program Guide 09-12-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:14:08 Darius Milhaud Suite provençale Op 152

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 7031

00:18:00 00:31:35 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

00:52:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

01:31:00 00:14:13 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

01:47:00 01:19:33 Gustav Mahler Symphony No. 8 in E flat major

BBC Scottish Symphony Donald Runnicles Edinburgh Festival Chorus; Hillevi Martinpelto, soprano; Nicole Cabell, soprano; Katarina Karnéus, mezzo-sop; See "MUSIC CUT ANALYSES" BBC 330

03:08:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

03:46:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

04:22:00 00:29:17 Leonard Bernstein Serenade after Plato's 'Symposium'

London Symphony Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

04:53:00 00:27:30 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 2 in E flat major

Fauré Quartet DeutGram 6609

05:22:00 00:15:41 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 1 Op 46

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

05:40:00 00:06:12 Mario Castelnuovo-Tedesco Paraphrase on 'Largo al factotum'

Sol Gabetta, cello; Mihaela Ursuleasa, piano RCA 735962

05:50:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:02:40 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Troika Op 60

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

06:13:00 00:06:52 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2

Beaux Arts Trio Philips 4788977

06:26:00 00:05:15 Ola Gjeilo Ubi caritas

Voces8 Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:34:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down

London Symphony John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

06:44:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

06:57:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock'

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

07:02:00 00:02:38 John Dowland Now, o now, I needs must part

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

07:06:00 00:01:42 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Salut Salon Warner 554295

07:13:00 00:05:54 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:26:00 00:01:25 Thomas Morley My bonny lass she smileth

Canadian Brass CBS 45792

07:28:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

07:36:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:43:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

07:48:00 00:02:31 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 19 in B minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

08:05:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

08:14:00 00:06:31 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Quartetto Italiano Philips 4788977

08:22:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

08:29:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

08:44:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

09:02:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:05:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

09:13:00 00:06:57 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

09:30:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

09:31:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

09:42:00 00:06:38 Javier Alvárez Metro Chabacano

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

09:49:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:06:09 Joaquín Rodrigo Finale from Concierto Andaluz

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

10:13:00 00:07:14 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Coronation Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

10:28:00 00:06:43 Scott Joplin Solace

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

10:45:00 00:07:33 William Grant Still Folk Suite No. 1

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

11:02:00 00:05:46 Hubert Bath Love Story: Cornish Rhapsody

Fairfax Symphony Orchestra William Hudson Santiago Rodriguez, piano Elan 82268

11:14:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

11:28:00 00:06:43 Antonio Vivaldi Concerto for Cello & Bassoon in E minor

European Union Chamber Orch Hans-Peter Hofmann Julian Lloyd Webber, cello; Jiaxin Lloyd Webber, cello Naxos 573374

11:43:00 00:07:31 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

12:05:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

12:14:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

12:28:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:42:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:55:00 00:02:04 Sir Edward German Henry VIII: Torch Dance

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:05:00 00:20:13 Wolfgang Amadeus Mozart Music for Winds from 'The Abduction from the Seraglio'

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

13:30:00 00:06:39 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Prelude

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

13:42:00 00:09:03 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

14:14:00 00:07:53 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

14:29:00 00:06:44 Johann Christian Bach Adriano in Siria: Overture

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

14:45:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

15:01:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Naxos 559652

15:14:00 00:07:41 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38

Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

15:31:00 00:07:36 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 1 Op 6

London Symphony Sir Alexander Gibson Henryk Szeryng, violin Philips 4788977

15:45:00 00:07:39 Michael Daugherty Mount Rushmore: Theodore Roosevelt

Pacific Symphony Carl St. Clair Pacific Chorale Naxos 559749

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:05:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:14:00 00:07:30 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga

Sviatoslav Richter, piano Philips 4788977

16:29:00 00:05:26 Hans Zimmer Gladiator: Suite

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

16:43:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

17:13:00 00:02:08 Domenico Cimarosa Sanctus from Requiem in G minor

Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Montreux Festival Chorus Philips 4788977

17:21:00 00:06:48 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Dance of the Persian Slaves

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

17:29:00 00:04:55 Padre Antonio Soler Sonata No. 9 in C major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

17:34:00 00:03:59 Padre Antonio Soler Sonata No. 4 in G major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

17:46:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

18:00 DINNER CLASSICS

18:06:00 00:04:20 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

18:18:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

18:32:00 00:04:38 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Act 2 Finale

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

18:44:00 00:06:38 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

Monte Carlo Opera Orch Edo de Waart Werner Haas, piano Philips 4788977

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

19:22:00 00:31:41 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 63371

19:56:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS



20:02:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

20:17:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

20:38:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Yefim Bronfman, piano; The Beethoven Piano Concertos: A Philharmonic Festival (Program A)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C major, op. 15

Anthony Cheung: Lyra (2013)

Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. 4 in G major, op. 58

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio Op 11

Beaux Arts Trio Philips 4788977

23:06:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:20:00 00:10:36 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Royal Philharmonic Charles Rosekrans Clio Gould, violin Telarc 80562

23:30:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:40:00 00:05:38 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

23:45:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:55:00 00:03:15 Jascha Heifetz Contemplation after Brahms

London Symphony Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154