Program Guide 09-09-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

00:27:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Chamber Orchestra of Europe Nikolaus Harnoncourt Pierre-Laurent Aimard, piano Teldec 47334

01:08:00 00:59:57 Domenico Cimarosa Requiem in G minor Lausanne Chamber Orchestra Vittorio Negri Elly Ameling, soprano; Birgit Finnilä, contralto; Richard Vrooman, tenor; Kurt Widmer, baritone; Montreux Festival Chorus Philips 4788977

02:10:00 00:25:05 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13 Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 444338

02:37:00 00:25:49 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

03:05:00 00:29:15 Maurice Ravel Miroirs Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

03:36:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

04:08:00 00:26:20 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 6 in E flat major Op 70 Beaux Arts Trio Philips 4788977

04:36:00 00:42:04 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

05:20:00 00:17:02 Jean Françaix The Flower Clock Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

05:39:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:55:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

06:15:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

06:28:00 00:04:14 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

06:35:00 00:01:35 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:42:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:57:00 00:02:01 John N. Klohr Billboard March Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:03:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:06:00 00:01:50 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Polka Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:13:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10 Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:21:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

07:29:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

07:43:00 00:06:58 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 4 in F major Op 46 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:05:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

08:10:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

08:14:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:20:00 00:01:57 John Lennon/Paul McCartney Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218

08:28:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:36:00 00:01:44 Johannes Brahms Intermezzo in C major Op 119 Orli Shaham, piano Canary 15

08:43:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

08:51:00 00:01:09 Jean-Baptiste Lully Marche militaire Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

09:02:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:06:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

09:14:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

09:23:00 00:01:56 Reinhold Glière The Red Poppy: Chinese Dance Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

09:30:00 00:08:33 Dimitri Tiomkin Gunfight at the O.K. Corral: Suite Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist; Ron McCroby, whistler; May Festival Chorus Telarc 80141

09:47:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:54 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:13:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

10:28:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

10:45:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12 Concerto Cologne Teldec 98435

11:02:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:13:00 00:08:03 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

11:28:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz 'The Suitors' Op 103 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:04:00 00:02:34 Frédéric Chopin Etude No. 12 in C minor Op 10 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

12:12:00 00:08:21 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

12:29:00 00:05:40 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Oboe Concerto New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

12:45:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

THE BIG WORK AT ONE

13:06:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

13:33:00 00:06:37 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4 Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

13:46:00 00:11:29 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 George Szell Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:06:12 Carl Maria von Weber Rondo brillante Op 52 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

14:16:00 00:08:01 Julius Fucik Little Ballerinas Waltz Op 226 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:33:00 00:07:48 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 5 Op 76 Witold Rowicki London Symphony Philips 4788977

14:49:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

15:01:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

15:16:00 00:07:59 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Halcyon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

15:32:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

15:49:00 00:05:09 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the London Philharmonic Franz Welser-Möst London Philharmonic Choir EMI 54054

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Edward Burlingame Hill

16:05:00 00:02:35 "PDQ Bach" My Bonnie Lass She Smelleth Musica Antiqua of Hoople Peter Schickele, vocal Vanguard 72015

16:14:00 00:06:53 Edward Burlingame Hill Divertimento for Piano & Orchestra Austin Symphony Peter Bay Anton Nel, piano Bridge 9443

16:29:00 00:03:31 Randy Newman The Natural: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

16:41:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

17:05:00 00:01:25 Franz Schubert Der Schmetterling Elly Ameling, soprano; Dalton Baldwin, piano Philips 4788977

17:13:00 00:07:44 Joaquín Rodrigo Bolero from Concierto Andaluz Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

17:30:00 00:06:29 Kurt Weill Finale from Symphony No. 2 Edo de Waart Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

17:42:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

DINNER CLASSICS

18:05:00 00:04:13 Maurice Ravel Finale from Piano Concerto in G major Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

18:18:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

18:35:00 00:04:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Marriage of Figaro: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2009

18:44:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 6 in D Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

19:27:00 00:28:22 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Yannick Nézet-Séguin Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4792437

19:58:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:06:24 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

20:38:00 00:16:40 George Gershwin Rhapsody in Blue Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

20:58:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Beethoven - Heroic Sonatas

Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 3 in A Op 69 David Finckel, cello; Wu Han, piano

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Op 96 Ani Kavafian, violin; Gilbert Kalish, piano

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Upstander: Lessons from the Life of Roddie Edmonds.- Chris Edmonds, Pastor and son of Roddie Edmonds

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:08:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley' Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

23:22:00 00:08:43 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 43 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

23:30:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:39:00 00:07:17 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 448219

23:46:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

23:55:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334