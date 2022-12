Program Guide 09-05-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:43 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

00:17:00 00:41:13 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

01:00:00 00:42:39 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 1 Op 71

Antal Doráti Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

01:45:00 00:41:16 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 2 Op 71

Antal Doráti Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

02:28:00 00:41:13 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major

Beaux Arts Trio Philips 4788977

03:11:00 01:15:55 Anton Bruckner Symphony No. 5 in B flat major

Eugen Jochum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

04:29:00 00:20:06 Igor Stravinsky Violin Concerto in D major

Royal Concertgebouw Orchestra Ernest Bour Arthur Grumiaux, violin Philips 4788977

04:51:00 00:42:20 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

05:35:00 00:11:55 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major

Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

05:49:00 00:45:16 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

Royal Concertgebouw Orchestra Bernard Haitink Herman Krebbers, violin Philips 4788977

06:36:00 00:15:25 Franz Liszt Totentanz

London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

07:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

07:00:00 00:11:39 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Act 2 Divertissement

Antal Doráti Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:11:00 00:08:10 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:20:00 00:21:02 Franz Schubert Fantasy in C major

Alfred Brendel, piano Philips 4788977

07:40:00 00:22:17 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Concerto in C major

New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

07:59:00 00:22:17 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 5 in D major Op 70

Beaux Arts Trio Philips 4788977

08:20:00 00:09:38 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

08:29:00 00:07:20 Jean Sibelius Finale from Violin Concerto Op 47

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

08:40:00 00:03:30 Jean Sibelius Humoresque No. 5 in E flat Op 89

London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

08:43:00 00:03:11 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Berlin Philharmonic Octet Members of Philips 4788977

09:00 CLASSICAL MUSIC with Jim Merhling

09:02:00 00:05:54 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:07:00 00:06:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

09:14:00 00:04:35 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

09:22:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

09:46:00 00:12:25 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

10:17:00 00:11:25 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

10:29:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

10:35:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

10:46:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

11:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

11:02:00 00:14:20 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

11:18:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major

Beaux Arts Trio Philips 4788977

11:32:00 00:25:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

12:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

12:02:00 00:06:28 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

12:11:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

12:31:00 00:26:21 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

13:00 THE BIG WORK AT ONE with Robert Conrad

13:00:00 00:59:28 Anton Bruckner Symphony No. 9 in D minor

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

14:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

14:02:00 00:23:55 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Los Romeros, guitars Philips 4788977

14:29:00 00:20:13 Wolfgang Amadeus Mozart Music for Winds from 'The Abduction from the Seraglio'

Netherlands Wind Ensemble Members of Philips 4788977

14:52:00 00:06:31 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Quartetto Italiano Philips 4788977



15:00 CLASSICAL MUSIC with Jim Merhling

15:02:00 00:05:54 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

15:07:00 00:06:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 21

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

15:14:00 00:04:35 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

15:22:00 00:21:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D

Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

15:46:00 00:12:25 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

16:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

16:00:00 00:18:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:17:00 00:11:25 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

I Musici Felix Ayo Felix Ayo, violin Philips 4788977

16:29:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

16:35:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

16:46:00 00:06:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major

Frankfurt Radio Symphony Eliahu Inbal Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

17:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

17:02:00 00:14:20 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36

Igor Markevitch London Symphony Philips 4788977

17:18:00 00:11:36 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 9 in E flat major

Beaux Arts Trio Philips 4788977

17:32:00 00:25:22 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Alfred Brendel, piano Philips 4788977

18:00 CLASSICAL MUSIC with Rob Grier

18:02:00 00:06:28 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

18:11:00 00:17:38 Georges Bizet Carmen Suite No. 2

Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:31:00 00:26:21 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

New Philharmonia Orchestra Edo de Waart Heinz Holliger, oboe Philips 4788977

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:43 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

19:17:00 00:38:41 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Eduard van Beinum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

20:13:00 00:11:09 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Royal Concertgebouw Orchestra Igor Markevitch Netherlands Radio Chorus Philips 4788977

20:26:00 00:29:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

Josef Krips Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

20:55:00 00:03:59 Biagio Marini Passacaglia in G minor Op 22

Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Richard Rodgers; Leonard Bernstein, conductors; Orson Welles, narrator; Andra Velis, tenor; David Watson, baritone; Choral Arts Society, William Jonson, director

Richard Rodgers: Victory at Sea: Suite (arr. Bennett)

Aaron Copland: Third Symphony

Marc Blitzstein: Symphony ‘The Airborne’

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:23 Amy Beach Dreaming Op 15

Alan Feinberg, piano Argo 430330

23:08:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:18:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:27:00 00:11:47 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

23:41:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

23:47:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

23:55:00 00:03:30 Ottorino Respighi Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:55:00 00:03:05 Albert Périlhou La vierge à la crèche

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730