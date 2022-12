Program Guide 09-02-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

00:37:00 00:55:42 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58 Lorin Maazel Cleveland Orchestra MAA 75

01:35:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

01:59:00 00:50:14 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

02:51:00 00:36:25 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Wagner's José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

03:29:00 00:23:52 Sir John Tavener Funeral Canticle Academy of Ancient Music Paul Goodwin George Mosley, baritone; Academy Ancient Music Choir Harm Mundi 907231

03:55:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

04:26:00 00:24:22 Muzio Clementi Symphony No. 2 in D Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

04:52:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

05:21:00 00:14:37 Georg Philipp Telemann Ouverture burlesque in B flat Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

05:38:00 00:07:22 John Field Rondeau in A flat major London Mozart Players Matthias Bamert Míceál O'Rourke, piano Chandos 9534

05:48:00 00:07:01 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

05:57:00 00:02:34 Luigi Boccherini Finale from String Quartet in C major Op 2 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:18:00 00:08:57 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Sir Colin Davis London Symphony Philips 4788977

06:29:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

06:30:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44 American String Project MSR 1386

06:40:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

06:50:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121

06:53:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

06:55:00 00:01:54 John Philip Sousa March 'Transit of Venus' Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559029

07:05:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

07:10:00 00:09:03 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun Dwight Oltman Baldwin Wallace Symphony BaldwinWal 2011

07:22:00 00:03:57 Charles Tomlinson Griffes Bacchanale JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

07:30:00 00:03:30 Ola Gjeilo Tundra Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

07:34:00 00:01:31 Henry Purcell Amphitrion: Air Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:40:00 00:08:57 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

07:51:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:55:00 00:03:26 Felix Arndt Nola 'A Silhouette' Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

08:07:00 00:05:55 Antonín Kraft Cossack Rondo from Cello Concerto in C major Op 4 Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello DHM 7757

08:15:00 00:12:50 Georges Bizet Carmen Suite No. 1 Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

08:30:00 00:03:46 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

08:40:00 00:05:53 Camille Saint-Saëns Cavatine Op 144 Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

08:45:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

08:47:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

08:55:00 00:05:31 Harold Arlen I Love a Parade John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

08:59:00 00:03:54 Danny Elfman Spider-Man: Theme Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:08:00 00:18:17 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major London Philharmonic Bernard Haitink Alfred Brendel, piano Philips 4788977

09:32:00 00:03:34 Franz Waxman The Philadelphia Story: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:38:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria 'Lord Nelson' Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

09:55:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

09:57:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:03:00 00:03:07 Jorge Morel Danza Brasileira Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

10:07:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:21:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

10:32:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:39:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

10:47:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

10:50:00 00:30:57 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46 BBC Scottish Symphony Rory Macdonald Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

11:23:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Piero Gamba London Symphony Decca 4785437

11:33:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

11:44:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

11:55:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Jenny Lin, piano Steinway 30011

12:06:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

12:15:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

12:25:00 00:04:45 Johann Strauss Jr Artists Quadrille Op 201 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:32:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

12:38:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

12:43:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

12:57:00 00:02:07 Grigoras Dinicu Hora staccato Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:20 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Sir Colin Davis Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

13:39:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

14:00 FIRST FRIDAYS: Musicians from Stars in the Classics, also known as M.U.S.i.C. (Musical Upcoming Stars in the Classics)

00:09:00 R. Glière: Intermezzo and Tarantella Henry Samuels, double bass; Amy Tan, piano

00:06:00 F. Schubert/F. Liszt: Ständchen Alexander Kostritsa, piano

00:03:00 G.F. Handel: Lay Your Doubts and Fears Aside from “Semele” Brian Skoog, tenor; Alexander Kostritsa, piano

00:12:00 M. Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano (Mov. 2 and 4) Solomon Liang,v; Koko Watanabe,v; Megan-Geoffrey Prins, p

00:06:00 K. Weill: Youkali Elizabeth Frey, mezzo-soprano; Alexander Kostritsa, piano

00:11:00 P. Schoenfield: Café Music (Mov. 1 and 2) Solomon Liang,v; Chauncey Aceret, cello; Amy Tan, p

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:04:00 00:20:15 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

15:27:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

15:27:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:30:00 00:06:41 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Ingrid Haebler, piano Philips 4788977

15:58:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40 Salut Salon Warner 554295

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Haydn at Esterhazy

16:06:00 00:04:28 Traditional Les deux guitares Salut Salon Warner 554295

16:13:00 00:09:35 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 4788977

16:26:00 00:03:56 Miklós Rózsa Plymouth Adventure: The Mayflower Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

16:33:00 00:06:19 Stephen Sondheim A Little Night Music: Night Waltzes John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:41:00 00:08:10 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

16:52:00 00:03:18 Ulrich Rühl Imprisoned Waltz NW German Chamber Soloists MD+G 6100914

16:57:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

17:05:00 00:05:36 Lionel Bart Selections from 'Oliver!' Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

17:13:00 00:10:30 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35 London Symphony Sir Colin Davis Salvatore Accardo, violin Philips 4788977

17:26:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

17:40:00 00:04:54 Sir John Tavener Song of the Angel Academy of Ancient Music Paul Goodwin Patricia Rozario, soprano; Andrew Manze, violin Harm Mundi 907231

17:46:00 00:04:04 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

17:53:00 00:02:26 George Gershwin Gershwin Song-book: Liza Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:55:00 00:04:07 Emeli Sandé Where I Sleep Voces8 Decca 4785703

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:50 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 3 Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

18:25:00 00:04:24 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10 Nikita Magaloff, piano Philips 4788977

18:30:00 00:04:36 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon Sir Neville Marriner London Symphony Philips 4788977

18:34:00 00:12:42 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 5 Eugen Jochum Royal Concertgebouw Orchestra Philips 4788977

18:56:00 00:02:33 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major Alfred Brendel, piano Philips 4788977

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Carl Philipp Emanuel Bach Oboe Concerto in E flat major English Concert Trevor Pinnock Paul Goodwin, oboe Archiv 431821

19:26:00 00:29:39 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne Leo Smit, piano Sony 82849

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

20:14:00 00:14:13 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

20:30:00 00:26:45 Sergei Prokofiev Peter and the Wolf Op 67 BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier David Attenborough, narrator BBC 94

20:57:00 00:02:54 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: From Light into Darkness

Felix Mendelssohn: Andante and Allegro brillant for Piano, Four Hands, Op. 92 Anne-Marie McDermott, Gilles Vonsattel, piano

Antonin Dvorák: Trio in F minor for Piano, Violin, and Cello, Op. 65 Gilbert Kalish, piano; Benjamin Beilman, violin; Julie Albers, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Barry Matherly, the 2016 Chair of the International Economic Development Council

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:10:00 00:07:00 Joachim Raff Andante from Octet for Strings Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

23:20:00 00:07:18 William Grant Still Mother and Child Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:27:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43 Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:36:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:46:00 00:07:03 Arvo Pärt For Lennart in Memoriam Tonu Kaljuste Tallinn Chamber Orchestra ECM 12599

23:55:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

23:56:00 00:03:44 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409