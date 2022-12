Program Guide 09-02-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Karl Goldmark: Violin Concerto in a Op 28 (1877)

Peter Tchaikovsky: Manfred Symphony Op 58 (1885)

Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto in E-Flat Wq 165 (1765)

Franz Schubert: Symphony No. 9 in C 'Great C Major' (1828)

Leopold Stokowski: Symphonic Synthesis from Wagner's 'Tristan und Isolde' (c.1938)

Sir John Tavener: Funeral Canticle (1996)

Sergei Prokofiev: Cinderella Suite No. 1 Op 107 (1944)

Muzio Clementi (arr Alfredo Casella): Symphony No. 2 in D (1819)

Francis Poulenc: Sinfonietta (1947)

Georg Philipp Telemann: Ouverture burlesque in B-Flat TWV 55 :B8 (c.1720)

John Field: Rondeau in A-Flat (1812)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Gabriel Fauré: Masques et bergamasques: Overture Op 112 (1919)

Antonio Vivaldi: Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F Op 8/3 (1725)

Felix Mendelssohn (arr Barry Lieberman): Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44/2 (1838)

Ludwig van Beethoven: Allegro vivace from Symphony No. 8 Op 93 (1812)

Amy Beach: Scottish Legend Op 54/1 (1903)

John Philip Sousa: March 'Transit of Venus' (1883)

Sergei Rachmaninoff: Slava Op 11/6 (1894)

Claude Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (1894)

Charles Tomlinson Griffes: Bacchanale (1915)

Ola Gjeilo: Tundra (2011)

Antonín Dvorák: Finale from Symphony No. 7 Op 70 (1885)

Aaron Copland: The Red Pony: Happy Ending (1949)

Felix Arndt: Nola 'A Silhouette' (1915)

Antonín Kraft: Cossack Rondo from Cello Concerto in C Op 4 (1790)

Georges Bizet: Carmen Suite No. 1 (1875)

Manuel de Falla: La vida breve: Spanish Dance No. 2 (1913)

Camille Saint-Saëns: Cavatine Op 144 (1915)

Giuseppe Matteo Alberti: Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Strings (c.1730)

Mikhail Ippolitov-Ivanov: Procession of the Sardar (1894)

Harold Arlen (arr Richard Hayman): I Love a Parade (1931)

Franz Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat (1849)

Franz Joseph Haydn: Mass No. 11: Gloria 'Lord Nelson' (1798)

Georg Philipp Telemann: Finale from Viola Concerto in G (c.1720)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Dmitri Shostakovich: Ballet Suite No. 1: Dance (1949)

Jorge Morel: Danza Brasileira (c.1970)

Georges Bizet: Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22 (1873)

Victor Béraud (arr Sir Edward Elgar): Petite Reine Berceuse Op 24 (1886)

Jules Massenet: Suite No. 7: At the Tavern (1882)

Max Bruch: Scottish Fantasy Op 46 (1880)

Gioacchino Rossini: La gazza ladra: Overture (1817)

Darius Milhaud: Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' (1937)

William Lloyd Webber: Serenade for Strings (1980)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

Peter Warlock: Capriol Suite (1926)

Zez Confrey: Kitten on the Keys (1921)

Domenico Scarlatti: Sonata in g KK 30 'Cat's Fugue' (1739)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Antonín Dvorák: Symphony No. 7 in d Op 70 (1885)

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in a Op 33 (1872)

14:00 FIRST FRIDAYS: Musicians from Stars in the Classics, also known as M.U.S.i.C. (Musical Upcoming Stars in the Classics)

R. Glière: Intermezzo and Tarantella

F. Schubert/F. Liszt: Ständchen

G.F. Handel: Lay Your Doubts and Fears Aside from “Semele”

M. Moszkowski: Suite for Two Violins and Piano (Mov. 2 and 4)

P. Schoenfield: Café Music (Mov. 1 and 2)

15:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Sergei Prokofiev: Lieutenant Kijé Suite Op 60 (1934)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in G BWV 973 (1717)

Peter Tchaikovsky: Impromptu in e Op 72/1 (1893)

Franz Schubert: Impromptu No. 6 in A-Flat D 935 /2 (1828)

Camille Saint-Saëns (arr Salut Salon): Danse macabre Op 40 (1874)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Haydn at Esterhazy

Traditional (arr Salut Salon): Les deux guitars

Johannes Brahms: Finale from Symphony No. 2 Op 73 (1877)

Miklós Rózsa: Plymouth Adventure: The Mayflower (1952)

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 96 'Miracle' (1791)

Ulrich Rühl: Imprisoned Waltz (1998)

Lionel Bart (arr Alfred Reed): Selections from 'Oliver!' (1960)

Peter Tchaikovsky: Finale from Violin Concerto Op 35 (1878)

Elmer Bernstein: To Kill a Mockingbird: Suite (1963)

Sir John Tavener: Song of the Angel (1994)

Sir Edward Elgar: In Moonlight from 'In the South' Op 50 (1904)

George Gershwin: Gershwin Song-book: Liza (1927)

18:00 DINNER CLASSICS

Ottorino Respighi: Ancient Airs and Dances Suite No. 3 (1931)

Frédéric Chopin: Etude No. 3 in E Op 10/3 'Tristesse' (1832)

Georges Bizet: L'Arlésienne Suite No. 1: Carillon (1872)

Anton Bruckner: Scherzo from Symphony No. 5 (1894)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Carl Philipp Emanuel Bach: Oboe Concerto in E-Flat Wq 165 (1765)

Franz Schubert: Symphony No. 5 in B-Flat (1816)

Aaron Copland: Midsummer Nocturne (1947)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Franz Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 in c-Sharp (1847)

Johann Sebastian Bach: Concerto for 2 Violins in d BWV 1043 (1723)

Sergei Prokofiev: Peter and the Wolf Op 67 (1936)

Peter Tchaikovsky: The Seasons: November Op 37/11 'Troika' (1876)

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: From Light into Darkness

Felix Mendelssohn: Andante and Allegro brillant for Piano, Four Hands, Op. 92

Anne-Marie McDermott, Gilles Vonsattel, piano

Antonin Dvorák: Trio in F minor for Piano, Violin, and Cello, Op. 65

Gilbert Kalish, piano; Benjamin Beilman, violin; Julie Albers, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Barry Matherly, the 2016 Chair of the International Economic Development Council

23:00 QUIET HOUR

Maurice Ravel: Très lent from String Quartet in F (1903)

Joachim Raff: Andante from Octet for Strings Op 176 (1872)

William Grant Still: Mother and Child (1943)

Sir Edward Elgar: Dream Children Op 43 (1902)

Franz Liszt: Transcendental Etude No. 9 in A-Flat 'Remembrances' (1851)

Arvo Pärt: For Lennart in Memoriam (2006)