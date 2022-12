Program Guide 08-29-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Concertone for 2 Violins in C major

English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

00:32:00 00:47:34 Franz Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:15:00 00:33:14 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

New York Philharmonic Leonard Bernstein Stanley Drucker, clarinet CBS 44708

01:50:00 00:33:01 Robert Schumann Kreisleriana Op 16

Jonathan Biss, piano EMI 65391

02:25:00 00:43:03 Sir George Dyson Violin Concerto City of London Sinfonia

Richard Hickox Lydia Mordkovitch, violin Chandos 9369

03:10:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

03:41:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

04:17:00 00:34:22 Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

04:53:00 00:25:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

05:20:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

05:38:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:23 Nikolai Rimsky-Korsakov Sérénade Op 37

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

06:15:00 00:07:18 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

06:23:00 00:07:34 Samuel Barber Agnus Dei

Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80673

06:31:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

06:40:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:51:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

06:52:00 00:02:07 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'King Cotton'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:06:14 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

07:10:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

07:15:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

07:25:00 00:03:13 John Williams Jurassic Park: Main Themes

Hollywood Bowl Orchestra John Mauceri Los Angeles Master Chorale Philips 442425

07:30:00 00:04:26 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

07:32:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from Threepenny Opera

London Symphony Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

07:40:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

07:51:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

07:55:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort

Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

08:07:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

08:15:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

08:25:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango

Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

08:30:00 00:03:46 Antonio Salieri Angiolina: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

08:40:00 00:10:07 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

08:51:00 00:03:01 Ernesto Lecuona Vals romantico

Kathryn Stott, piano EMI 56803

08:55:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:17:57 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator RCA 300350

09:26:00 00:05:57 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest'

London Philharmonic Sir Andrew Davis London Chorus EMI 28379

09:35:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

09:42:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

09:50:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

09:57:00 00:00:46 George Gershwin Gershwin Song-book: Fascinatin' Rhythm

Peter Donohoe, piano EMI 54280

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:45 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Bourrée

Boston Baroque Martin Pearlman Christopher Krueger, flute Telarc 80619

10:02:00 00:02:42 Sir Charles Hubert H. Parry Lady Radnor's Suite: Bourrée

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

10:07:00 00:13:10 Giacomo Meyerbeer Dinorah: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

10:30:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale

Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:37:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

10:50:00 00:29:35 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Byron Janis, piano RCA 300350

11:22:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:34:00 00:09:46 Keith Emerson Allegro from Piano Concerto No. 1

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

11:46:00 00:09:10 Gabriel Pierné Ramuntcho: Rapsodie Basque

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

11:56:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

12:06:00 00:07:51 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 9 Op 95

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414421

12:16:00 00:13:34 Duke Ellington New World a-Comin'

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

12:32:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

12:38:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

12:44:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:01 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

13:38:00 00:19:20 Alexander Glazunov Chopiniana Suite Op 46

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

13:58:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:53 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:03:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor

Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

14:10:00 00:13:56 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Kenneth Alwyn London Symphony Decca 4785437

14:26:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

14:40:00 00:12:24 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45471

14:53:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz

Jenny Lin, piano Steinway 30011

15:02:00 00:18:10 Neil Sedaka Manhattan Intermezzo

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

15:22:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

15:32:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:39:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

15:45:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: John Cage at Woodstock

15:58:00 00:04:37 Georges Bizet Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles'

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

16:06:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Guard

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

16:13:00 00:17:44 George Gershwin Rhapsody in Blue

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

16:34:00 00:03:59 Dario Marianelli Pride and Prejudice: Mrs. Darcy

Royal Philharmonic Nic Raine Andy Vinter, piano Royal Phil 33

16:41:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

16:52:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed

London Symphony Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

16:55:00 00:04:09 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Sonata No. 58

András Schiff, piano Teldec 17141

17:05:00 00:05:23 Sir Charles Hubert H. Parry Scherzo from Symphony No. 3

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

17:13:00 00:10:28 Gian-Francesco Malipiero Four Inventions

Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

17:26:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

17:40:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy

Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

17:47:00 00:02:14 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

17:52:00 00:03:08 John Lennon/Paul McCartney The Fool on the Hill

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

17:56:00 00:03:55 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Op 87

Keith Jarrett, piano ECM 1469

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:51 Keith Emerson Piano Concerto No. 1

Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

18:31:00 00:03:43 Antonio Vivaldi Concerto alla rustica in G major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62719

18:37:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

18:42:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

18:54:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from 'Nordic Melodies'

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:18:00 00:37:30 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

19:57:00 00:02:44 Gabriel Fauré Papillon Op 77

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

20:09:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

20:36:00 00:19:02 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

20:54:00 00:04:47 Louis Moreau Gottschalk Berceuse Op 47

Alan Marks, piano Nimbus 5014

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Anthony McGill, clarinet

21:04:00 00:17:30 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Eliahu Inbal Orchestre National de France Denon 71799

21:25:00 00:25:36 Carl Nielsen Clarinet Concerto Op 57 Danish National Radio Sym

Herbert Blomstedt Kjell-Inge Stevennson, clarine EMI 69758

21:55:00 00:43:50 Peter Tchaikovsky Selections from 'Swan Lake' Op 20

Anatole Fistoulari Royal Concertgebouw Orchestra Decca 4785437

22:22:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

22:43:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

23:11:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:24:00 00:05:07 Antonín Dvorák Larghetto from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:29:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23

Ahn Trio EMI 56674

23:38:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85

Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:43:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

23:56:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

23:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155