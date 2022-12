Program Guide 08-26-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

00:27:00 01:07:13 Felix Mendelssohn Elijah: Part 1 Op 70 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Thomas Hampson, baritone; Barbara Bonney, soprano; Henriette Schellenberg, sopran; Florence Quivar, mezzo-soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80389

01:36:00 01:05:11 Felix Mendelssohn Elijah: Part 2 Op 70 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Marietta Simpson, mezzo; Jerry Hadley, tenor; Richard Clement, tenor; Thomas Paul, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80389

02:43:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18 Cypress String Quartet Avie 2348

03:11:00 00:22:31 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 20 in B flat major Morten Schuldt-Jensen Leipzig Chamber Orchestra Naxos 572217

03:35:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

04:13:00 00:25:18 Franz Joseph Haydn Symphony No. 7 in C Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

04:40:00 00:13:25 Franz Liszt Harmonies poétiques: Funérailles Roberto Plano, piano Decca 4812479

04:55:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:13:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

05:35:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

05:51:00 00:06:23 Robert Ramsey How Are the Mighty Fallen Stile Antico Harm Mundi 807544

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:01:50 Felix Mendelssohn Elijah: Lift Thine Eyes to the Mountains Robert Shaw Women of the; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

06:10:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

06:15:00 00:09:48 Johann Melchior Molter Sinfonia Concertante for Trumpet & Winds in D Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

06:25:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant Roberto Plano, piano Decca 4812479

06:40:00 00:07:06 Paul Pabst Paraphrase on Tchaikovsky's 'The Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:49:00 00:02:27 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet Christopher Parkening, guitar EMI 55052

06:51:00 00:03:48 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

06:55:00 00:02:31 John Philip Sousa March 'Homeward Bound' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:26 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:10:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:25:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

07:30:00 00:04:17 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Lorin Maazel Cleveland Orchestra TCO 8221

07:40:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

07:47:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Bourrée anglaise Joshua Smith, flute Delos 3402

07:50:00 00:04:57 William Bolcom Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

07:58:00 00:01:12 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Ballet of the Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

08:07:00 00:05:51 Johann Christian Bach Zanaida: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:15:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35 John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:24:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

08:26:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:30:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113 Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

08:40:00 00:08:48 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:50:00 00:04:23 Maurice Ravel Valse noble et sentimentale No. 7 Vladimir Spivakov, violin; Sergei Bezrodny, piano RCA 60861

08:55:00 00:02:26 Sir Charles Hubert H. Parry Jerusalem London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

08:58:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:05:00 00:17:51 Aram Khachaturian Masquerade: Suite Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

09:27:00 00:04:35 Hans Zimmer Inception: Time London Music Works Silva 1398

09:35:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance? Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:55:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

09:56:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:05:00 00:03:38 Felix Mendelssohn Elijah: Thanks be to God Utah Symphony Joseph Silverstein Mormon Tabernacle Choir Decca 436284

10:11:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1 John O'Conor, piano Telarc 80290

10:31:00 00:04:40 Adolphe Adam Giselle: Waltz & Pas de deux Michael Tilson Thomas London Symphony Sony 42450

10:39:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

10:51:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

11:22:00 00:10:11 Camille Saint-Saëns Rhapsodie d'Auvergne Op 73 Royal Philharmonic André Previn Jean-Philippe Collard, piano EMI 49757

11:34:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

11:44:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana David Russell, guitar Telarc 80451

12:06:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

12:17:00 00:08:47 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9 Andrew Litton Dallas Symphony Orchestra Telarc 80606

12:27:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

12:31:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major Roberto Plano, piano Decca 4812479

12:39:00 00:04:12 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Gary Graffman, piano RCA 300350

12:46:00 00:10:53 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 6 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:58:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

THE BIG WORK AT ON

13:01:00 00:34:47 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 95

13:37:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59 Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:37 Franz Liszt Harmonies poétiques: Pater Noster Roberto Plano, piano Decca 4812479

14:03:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:09:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:36:00 00:12:19 George Gershwin Second Rhapsody Harmonie Ensemble New York Steven Richman Lincoln Mayorga, piano Bridge 9212

14:50:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

15:02:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:23:00 00:07:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 20 in G major Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

15:32:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere Roberto Plano, piano Decca 4812479

15:40:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

15:48:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

15:58:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Mendelssohn and Glass for Chorus

16:06:00 00:03:39 Cole Porter Kiss Me, Kate: So in Love Richard Glazier, piano Centaur 3347

16:13:00 00:11:33 Joaquín Rodrigo Zapateado & Finale from Concierto London Symphony Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

16:27:00 00:03:48 Florence Foster Jenkins Laughing Song from 'Die Fledermaus' Florence Foster Jenkins, sop?; Cosme McMoon, piano RCA 61175

16:33:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:35:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

16:41:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

16:52:00 00:03:15 Thomas Burns Ere I leave my native land from Gounod's Thomas Burns, baritone; Unknown accompanist RCA 61175

16:56:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 7716

17:05:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

17:13:00 00:07:49 Franz Liszt Harmonies poétiques: Invocation Roberto Plano, piano Decca 4812479

17:23:00 00:11:35 Claude-Michel Schönberg Les Misérables: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80498

17:40:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

17:46:00 00:03:40 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Vedrai, carino Vienna Chamber Orchestra György Fischer Cecilia Bartoli, mezzo-soprano Decca 430513

17:52:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

17:57:00 00:02:30 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 3 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:41 Claude Debussy Printemps Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

18:27:00 00:05:29 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: La Primavera Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:35:00 00:02:21 Felix Mendelssohn Song without Words No. 30 in A major Op 62 Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

18:40:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

18:56:00 00:03:15 Antonio Vivaldi Allegro from 'Spring' Concerto in E major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:44 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

19:28:00 00:28:26 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:58:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:16 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

20:14:00 00:41:19 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4795448

20:57:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: French Exploration

21:03:00 00:10:33 André Jolivet Chant de Linos Manuela Wiesler, flute; Erica Goodman, harp; Patrik Swedrup, violin; Hakan Olsson, viola; Helena Nilsson, cello Bis 739

21:16:00 00:19:17 Jean Françaix Wind Quintet No. 1 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

21:38:00 00:18:03 Francis Poulenc Sextet for Piano & Winds Vienna-Berlin Ensemble James Levine, piano DeutGram 427639

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Cleveland Driven: The Future of Automotive Design, a Panel Discussion,

including: Erwin Angala, Design Manager, General Motors; Jose Gonzalez, GMC Design, General Motors; Irina Zavataski, Exterior Design Manager, Fiat Chrysler; Moderator: Notthingham Spirk designer Bill Nottingham

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:40 Sir Arnold Bax Elegiac Trio Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:11:00 00:07:42 Gerald Finzi Romance in E flat major Op 11 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9888

23:21:00 00:17:57 Franz Liszt Harmonies poétiques: Bénédiction de Dieu Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:41:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47 Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

23:45:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:53:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

23:55:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671