Program Guide 08-23-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:32 Peter Tchaikovsky Suite No. 3 in G major Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

00:43:00 00:14:24 Constant Lambert The Rio Grande

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Kathryn Stott, piano; Della Jones, mezzo-soprano; BBC Singers Argo 436118

00:59:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

01:27:00 00:38:38 Moritz Moszkowski Piano Concerto in E major Op 59

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Markus Pawlik, piano Naxos 553989

02:08:00 00:39:02 Leos Janácek Glagolitic Mass Atlanta Symphony Orchestra

Robert Shaw Christine Brewer, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Karl Dent, tenor; Roger Roloff, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80287

02:49:00 00:39:03 Antonín Dvorák String Quartet No. 11 in C major Op 61

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

03:30:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest

CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

04:05:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

04:44:00 00:35:26 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

Erich Leinsdorf Chamber Orchestra of Europe ASV 809

05:21:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

05:37:00 00:06:45 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet: Three Dance Variations

Andrew Litton Bournemouth Symphony VirginClas 61119

05:51:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:43 Felix Mendelssohn Swiss Song from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

06:15:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

06:25:00 00:07:51 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

06:32:00 00:01:19 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Scherzino Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

06:40:00 00:03:02 Karl Jenkins Pie Jesu

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

06:45:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:54:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

06:58:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

07:13:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre'

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

07:20:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

07:30:00 00:04:14 Karl Jenkins Exsultate, jubilate

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

07:40:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:45:00 00:04:25 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for Oboe & Violin

Bavarian Radio Symphony Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin; François Leleux, oboe DeutGram 4792479

07:51:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

07:55:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

08:07:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

08:15:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

08:28:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:30:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:32:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

08:40:00 00:06:16 Franz Schubert Finale from Piano Quintet

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

08:47:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

08:55:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

09:05:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:25:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

09:35:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D major

Duo Amaral DuoAmaral 501592

09:42:00 00:06:59 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 13 Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

09:51:00 00:05:03 Henry Mancini March with Mancini

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

09:58:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:03:00 00:03:03 William Grant Still Blues from "Lenox Avenue"

Denver Oldham, piano Koch Intl 7084

10:05:00 00:12:20 Francesco Bonporti Violin Concerto in F major Op 11

Collegium Musicum 90 Simon Standage Simon Standage, violin Chandos 530

10:17:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

10:31:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante

Almeda Trio Albany 1386

10:40:00 00:05:04 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Waltz

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

10:46:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:51:00 00:28:19 Franz Joseph Haydn Symphony No. 86 in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

11:21:00 00:06:09 Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes: Chaconne

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

11:29:00 00:10:50 William Alwyn Serenade

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

11:42:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

11:53:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

12:06:00 00:07:34 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

12:16:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

12:27:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:31:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

12:38:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:45:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz 'You Millions, I Embrace You' Op 443

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

12:57:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:40:36 Aaron Copland Symphony No. 3

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9474

13:43:00 00:15:25 David Diamond The Enormous Room

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

14:02:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:09:00 00:14:24 Constant Lambert The Rio Grande

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Kathryn Stott, piano; Della Jones, mezzo-soprano; BBC Singers Argo 436118

14:26:00 00:11:26 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

14:40:00 00:11:48 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 9 in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

14:54:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture

Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

15:01:00 00:22:16 Moritz Moszkowski From Foreign Lands Op 23

Antoni Wit Polish Nat'l Radio Symphony Naxos 553989

15:26:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

15:39:00 00:04:10 Karl Jenkins Nunc dimittis

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

15:45:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Barney Google Meets Igor Stravinsky?

15:58:00 00:04:37 Alexandre Desplat Un héros très discret: Theme

Traffic Quintet Mercury 481217

16:06:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

16:13:00 00:10:37 Johann Christian Bach Piano Concerto in D Op 7

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:27:00 00:04:10 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:03:39 Alexandre Desplat The King's Speech: Theme

Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

16:41:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 39

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

16:52:00 00:02:58 Alfonso Ferrabosco Jr Convertere Domine

Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

16:56:00 00:03:35 Samuel Barber Dance from Serenade for Strings Op 1

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

17:05:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:13:00 00:08:45 Anton Rubinstein Finale from Piano Concerto No. 4 Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

17:25:00 00:10:01 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11

Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 4776352

17:40:00 00:05:04 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

17:47:00 00:02:36 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

17:52:00 00:03:19 Miklós Rózsa El Cid: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

17:56:00 00:03:27 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:20 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto for 2 Guitars Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

18:30:00 00:04:17 Karl Jenkins Ave verum corpus

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

18:36:00 00:02:33 Karl Jenkins Cantate Domino

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

18:41:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

18:55:00 00:04:01 Karl Jenkins Ave Maria

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:51 Frédéric Chopin Les Sylphides

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 300350

19:31:00 00:25:13 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:02 Frédéric Chopin Waltz No. 4 in F major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

20:17:00 00:38:24 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

20:55:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Michael Tilson Thomas, conductor; Kelley O’Connor, mezzo-soprano

21:04:00 00:03:00 Igor Stravinsky Elegy for JFK

21:09:00 01:29:56 Gustav Mahler Symphony No. 9 in D major

22:30:00 00:08:00 Gustav Mahler: Blumine (1888)

22:40:00 00:18:00 Bonus: Giovanni Gabrieli: Canzones—CSO Brass Ensemble

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant

Roberto Plano, piano Decca 4812479

23:09:00 00:06:44 Constant Lambert Sarabande for the Followers of Virgo

Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

23:16:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:25:00 00:04:46 Karl Jenkins Laudamus te

Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

23:29:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:41:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

23:45:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: White Swan Pas de Deux

Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Kirill Terentiev, violin; Zenon Zalitsailo, cello Decca 10104

23:56:00 00:03:02 George Frideric Handel Air for Oboe & Orchestra

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

23:57:00 00:01:48 Daniil Trifonov Dolce romantico from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970