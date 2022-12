Program Guide 08-19-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

00:31:00 00:22:09 Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story' Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

00:55:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

01:45:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

02:24:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

03:09:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14 Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

03:33:00 00:32:39 George Gershwin Piano Concerto in F major Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

04:08:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

04:45:00 00:37:02 Frederick Delius Florida Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

05:24:00 00:15:26 Volkmar Andreae Little Suite Op 27 Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

05:41:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:56 Marc-André Hamelin Etude No. 4 in C minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

06:15:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11 Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

06:30:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico" Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

06:39:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

06:40:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:00:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:05:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

07:14:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

07:20:00 00:02:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11 Lars Vogt, piano EMI 36080

07:28:00 00:02:15 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Pirate King King's Singers RCA 61885

07:30:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:40:00 00:08:50 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 6 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

07:50:00 00:02:58 José Padilla El relicario Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:57:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7 Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

08:07:00 00:06:49 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major Rochester Philharmonic Jeff Tyzik Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 807441

08:15:00 00:10:00 Giovanni Battista Sammartini Symphony in A major Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 557298

08:25:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

08:30:00 00:04:42 George Frideric Handel Polonaise from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:40:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:51:00 00:02:18 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Di rigori armato Vienna Philharmonic Sir Georg Solti Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

08:55:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

09:05:00 00:18:12 Sir William Walton The Wise Virgins: Suite David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 555868

09:25:00 00:02:49 Bernard Herrmann The Twilight Zone: Themes Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

09:32:00 00:07:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 59 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

09:41:00 00:08:17 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 435757

09:50:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

09:55:00 00:03:06 Cy Coleman Witchcraft John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:33 Leo Tolstoy Waltz in F major Lera Auerbach, piano Bis 1502

10:04:00 00:01:43 Paul Bowles In the Woods Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:09:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

10:25:00 00:03:36 Domenico Scarlatti Sonata in C minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:36:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

10:54:00 00:30:38 Felix Mendelssohn Sextet for Piano & Strings in D Op 110 Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

11:28:00 00:07:59 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

11:38:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

11:50:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

11:55:00 00:03:41 Alberto Ginastera Estancia: Wheat Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

12:07:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

12:18:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

12:27:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

12:32:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

12:38:00 00:04:48 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

12:45:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

12:56:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61 Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

13:42:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:35 Antonín Dvorák Humoresque No. 2 Op 101 Orion Weiss, piano Bridge 9355

14:04:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12 Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

14:08:00 00:15:16 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

14:26:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85 Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

14:40:00 00:12:36 Leopold Mozart Symphony in C major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

14:55:00 00:04:35 Juventino Rosas Waltz 'Over the Waves' Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

15:01:00 00:21:39 George Enescu Dixtuor for Winds Op 14 Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

15:25:00 00:06:51 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94 Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano Decca 19765

15:33:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

15:40:00 00:04:39 Silvestre Revueltas The Wandering Tadpole Maximiano Valdés Simón Bolívar Symphony Dorian 90227

15:47:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:59:00 00:03:15 Traditional Shaker Song "Peace" Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

16:05:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

16:11:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

16:22:00 00:03:59 Ignace Jan Paderewski Mélodie in G flat Op 16 Stephen Hough, piano Hyperion 67043

16:29:00 00:08:06 Aaron Copland The Heiress: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

16:41:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

16:50:00 00:03:14 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Wedding Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

16:51:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

17:04:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

17:10:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

17:22:00 00:11:04 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89 London Philharmonic Geoffrey Simon Gwendolyn Mok, piano Cala 4031

17:38:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

17:46:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

17:53:00 00:05:36 Franz Schubert Polonaise in B flat major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

DINNER CLASSICS

18:08:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

18:20:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

18:23:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

18:27:00 00:13:53 Dmitri Kabalevsky The Comedians Suite Op 26 Wolfgang Sawallisch Bavarian State Orchestra EMI 63893

18:48:00 00:09:50 Carl Maria von Weber Polonaise brillante Op 72 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 52 in C minor Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

19:26:00 00:29:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Claudio Abbado London Symphony Orchestra Decca 4785437

19:58:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:41 Maurice Ravel La valse Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

20:16:00 00:38:20 Gabriel Fauré Requiem Op 48 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

20:56:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Fun and Spirited

Antonio Vivaldi: Concerto in G minor for Flute, Oboe & Bassoon RV 103; Sooyun Kim, flute; Stephen Taylor, oboe; Bram van Sambeek, bassoon

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo No. 2 in B-flat major for Violin & Viola K 424; Bella Hristova, violin; Paul Neubauer, viola

Ludwig van Beethoven: Piano Trio in G major Op 9/1; Benjamin Beilman, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Long Live Rock: The Hall of Fame Comes of Age.

Greg Harris, President and CEO, Rock and Roll Hall of Fame and Museum

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:57 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

23:08:00 00:07:39 Alexander Borodin Andante from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

23:19:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

23:25:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:41:00 00:06:19 Carl Busch Elegie Op 30 Reuben Blundell Gowanus Arts Ensemble New Focus 166

23:47:00 00:07:11 Paul Creston Choreografic Suite: Cantilena New York Chamber Symphony Gerard Schwarz Judith Mendenhall, flute Delos 3127

23:58:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728