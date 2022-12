Program Guide 08-18-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

00:39:00 00:33:55 Claude Debussy Images for Orchestra Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

01:15:00 00:43:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106 Peter Takács, piano Cambria 1175

02:00:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

02:50:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

03:30:00 00:19:51 Keith Emerson Piano Concerto No. 1 Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

03:52:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music' Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

04:18:00 00:41:43 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor Hagen Quartet DeutGram 4795448

05:02:00 00:17:52 Antonio Salieri Symphony in D 'Name Day' Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

05:22:00 00:14:47 Claude Debussy Estampes Paul Crossley, piano Sony 53111

05:39:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

05:47:00 00:11:06 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

06:12:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

06:20:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:22:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

06:30:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

06:40:00 00:10:04 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

06:52:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:55:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66 BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

07:10:00 00:09:45 Benjamin Godard Suite Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:20:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz Stile Antico Harm Mundi 807595

07:26:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:51:00 00:03:04 Franz Joseph Haydn Gypsy Rondo from Piano Trio No. 39 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

07:55:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

BBC NEWS

08:07:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

08:15:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

08:25:00 00:05:04 Ola Gjeilo Serenity Nigel Short Tenebrae; Matthew Sharp, cello Decca 24646

08:31:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

08:40:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

08:45:00 00:05:49 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

08:55:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

08:59:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

09:09:00 00:18:10 Neil Sedaka Manhattan Intermezzo Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

09:31:00 00:04:34 Francis Lai Love Story: Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:40:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

09:48:00 00:08:09 David Diamond Finale from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

09:57:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

10:02:00 00:02:26 Léo Delibes Coppélia: Swanilda's Waltz Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:04:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

10:09:00 00:13:34 Duke Ellington New World a-Comin' Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

10:24:00 00:06:56 Aaron Copland Danzón Cubano David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

10:32:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:40:00 00:06:12 Robert Schumann Symphonic Etudes: Finale Op 13 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

10:48:00 00:03:16 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Evening Op 12 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

10:53:00 00:33:11 Aram Khachaturian Piano Concerto Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi Constantine Orbelian, piano Chandos 8542

11:28:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

11:42:00 00:07:46 Johann Sebastian Bach Flute Sonata No. 4 in C major Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

11:51:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42 Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

BBC NEWS

12:06:00 00:10:01 Niels Gade Hamlet Op 37 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

12:19:00 00:07:52 Sir Arthur Sullivan Macbeth: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:29:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

12:36:00 00:04:13 Benjamin Godard Suite: Waltz Op 116 Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

12:42:00 00:15:04 Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk: Suite André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:45:50 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

13:49:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:00:00 00:01:30 George Gershwin Impromptu in Two Keys Fazil Say, piano Teldec 26202

14:02:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

14:06:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20 Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

14:33:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

14:47:00 00:09:38 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

15:00:00 00:17:45 Antonio Salieri Variations on 'La Folia di Spagna' Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:20:00 00:10:09 Alphons Diepenbrock Overture 'The Birds' Hans Vonk The Hague Philharmonic Chandos 8821

15:27:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

15:38:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

15:44:00 00:09:42 Felix Mendelssohn Overture for Wind Instruments Op 24 Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

15:55:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

15:58:00 00:04:21 Zdenek Fibich Poème London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

16:05:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805

16:10:00 00:09:01 Georg Philipp Telemann Flute Concerto in G major Berlin Baroque Soloists Rainer Kussmaul Emmanuel Pahud, flute EMI 57397

16:20:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:29:00 00:04:05 Dimitri Tiomkin The Alamo: The Green Leaves of Summer John Scott Royal Philharmonic Pops Denon 75470

16:35:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

16:42:00 00:07:38 Keith Emerson Toccata from Piano Concerto No. 1 Brown University Orchestra Paul Phillips Jeffrey Biegel, piano Naxos 573490

16:52:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

17:03:00 00:02:13 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Les Toreadors Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:08:00 00:07:08 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 430082

17:17:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

17:28:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

17:40:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:48:00 00:03:04 J. S. Bach & Silvius L. Weiss Bourrée BWV 996 & Gigue Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

17:53:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH MARK SATOLA

18:08:00 00:14:42 Johann Sebastian Bach Oboe d'amore Concerto in A major Orchestra of St Luke's Stephen Taylor, oboe MusicMast 60207

18:22:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

18:26:00 00:04:14 Franz Anton Hoffmeister Rondo from Viola Concerto in D major Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

18:31:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

18:50:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:19:27 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin Avie 2058

19:21:00 00:32:32 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 2 Op 9 Dmitri Kitayenko Bergen Philharmonic Chandos 9178

19:40:00 00:07:42 Niels Gade Scherzo from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

19:58:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:15:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:57:00 00:01:51 Jean-François Dandrieu Rondeau Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

21:00 PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Gianandrea Noseda, conductor; Denis Kozhuhkin, piano

Sergei Rachmaninoff: Piano Concerto No. 3

Encore: Johann Sebastian Bach (arr Alexander Siloti): Prelude in b

Gioacchino Rossini: Overture to William Tell

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 2

Bonus: Sergei Rachmaninoff: Excerpt from Piano Concerto No. 3—Sergei Rachmaninoff, piano; Philadelphia Orchestra/Eugene Ormandy

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:48 Jean Sibelius Kuolema: Scene with Cranes Op 44 Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

23:07:00 00:10:36 Niels Gade Andantino from Symphony No. 1 Op 5 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

23:20:00 00:04:51 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Sarabande in G Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

23:24:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:29:00 00:04:53 Ron Nelson Sarabande 'For Katharine in April' Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:36:00 00:05:11 Franz Liszt Transcendental Etude No. 3 in F major Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:41:00 00:05:40 Benjamin Godard Berceuse from 'Jocelyn' Eroica Trio EMI 56482

23:46:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51 Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:56:00 00:03:13 Maurice Ravel Vocalise en forme d'Habañera Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

23:57:00 00:02:31 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Summer Evening Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207