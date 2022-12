Program Guide 08-17-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:35:50 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

00:41:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

01:25:00 00:43:18 George Frederick Bristow Symphony No. 2 in D minor Op 24 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

02:09:00 00:17:57 Franz Liszt Harmonies poétiques: Bénédiction de Dieu Roberto Plano, piano Decca 4812479

02:29:00 00:39:47 Sir William Walton Façade - An Entertainment City of London Sinfonia Richard Hickox Susana Walton, speaker; Richard Baker, speaker Chandos 8869

03:10:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:53:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

04:28:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

05:00:00 00:23:31 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 4 in B flat major Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

05:24:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

05:44:00 00:04:31 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

05:50:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

06:12:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:21:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus 'Gird on Thy Sword' Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

06:28:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

06:30:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere Roberto Plano, piano Decca 4812479

06:40:00 00:02:37 Franz Liszt Harmonies poétiques: Pater Noster Roberto Plano, piano Decca 4812479

06:43:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:51:00 00:03:20 William H. Monk Abide with Me Anonymous 4 Harm Mundi 807549

06:55:00 00:02:12 Bedrich Smetana March of the Student's Legion Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

07:05:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

07:10:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

07:20:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet 'Drewrie's accordes' Sharon Isbin, guitar Sony 745456

07:25:00 00:01:56 Bernard Herrmann The Devil and Daniel Webster: Sleigh James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

07:30:00 00:04:11 Marjan Mozetich Unfolding Sky Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8737

07:40:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

07:50:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

07:54:00 00:03:58 John Bull Dr. Bull's Goodnight Alan Feinberg, piano Steinway 30019

08:07:00 00:05:04 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

08:15:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:26:00 00:07:14 Aaron Copland Rodeo: Buckaroo Holiday JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

08:40:00 00:07:11 Felix Mendelssohn Finale from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

08:48:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

08:53:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

08:55:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:16:44 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

09:27:00 00:03:21 John Kander Chicago: All That Jazz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

09:49:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

09:53:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:30 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major Roberto Plano, piano Decca 4812479

10:06:00 00:01:30 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 1st Year: Pastorale Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

10:09:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:24:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

10:32:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:40:00 00:04:57 Domenico Scarlatti Sonata in G major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:48:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:53:00 00:29:39 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 44849

11:25:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117 Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

11:34:00 00:10:00 Béla Bartók Rhapsody No. 1 City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Kyung Wha Chung, violin EMI 54211

11:48:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

12:06:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

12:14:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:30:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

12:38:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:46:00 00:12:05 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

13:50:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:52 Giuseppe Verdi Rigoletto: Conspirators' Chorus Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

14:04:00 00:02:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: With catlike Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Nicholas Folwell, baritone; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

14:09:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

14:24:00 00:11:47 Domenico Cimarosa The Chinese Hero: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

14:38:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

14:49:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

15:01:00 00:18:32 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano; Prague Philharmonic Choir Sony 305886

15:22:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

15:32:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

15:39:00 00:04:39 Franz Schmidt Notre Dame: Intermezzo Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 88103

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:03:14 György Cziffra Concert Etude No. 2 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

16:04:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

16:10:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

16:20:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

16:29:00 00:11:26 Bernard Herrmann Beneath the 12 Mile Reef: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

16:42:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9 American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

16:54:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

17:04:00 00:04:23 Nikolai Rimsky-Korsakov Sérénade Op 37 Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

17:21:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

17:31:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:40:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria Roberto Plano, piano Decca 4812479

17:48:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:54:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:10:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

18:26:00 00:12:42 Paul Taffanel Romance et Saltarelle Scandinavian Wind Quintet Paula 58

18:40:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:44:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

18:50:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8 Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:01:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

19:21:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

19:56:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Cleveland State University Chorus and Chorale/Brian Bailey; Daniel Overly, piano; Pin-Hsuan Huang, piano (recorded 3/10/16 in Waetjen Auditorium)

Cleveland State University Chorus

Lodovico da Viadanna: Exsultate, Justi in Domino

Thomas Tallis: If Ye Love Me

Robert Schumann: Gypsy Life

Daniel Gawthrop: Sing Me to Heaven

Traditional (Swaziland): Siya Lobola

Traditional (South Africa): Ke nna yo Morena

Cleveland State University Chorale

Traditional-Cornish (arr Gustav Holst): I love My Love

Johannes Brahms: New Love Songs Op 65

Sydney Guillaume: Twa Tanbou (Three Drums)

21:13:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer Samuel Coleridge-Taylor

Nonet in F Minor

Danse legne

Take Nabandji

The Bamboula

Deep River

Sometimes I feel like a motherless child

22:58:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:09:03 Erik Satie Deux préludes posthumes et une Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:10:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude 'Flora's Game' Joel Fan, piano Reference 119

23:17:00 00:05:59 Eric Whitacre Water Night Eric Whitacre London Symphony Orchestra Decca 16636

23:23:00 00:04:30 Henri Tomasi Nocturne from Trumpet Concerto Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

23:28:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:38:00 00:09:02 Felix Mendelssohn Adagio from String Quartet No. 6 Op 80 Miró Quartet Oxingale 2006

23:47:00 00:05:15 Anton Arensky Andante from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

23:53:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3 Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:57:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Pascal Rogé, piano Decca 4785437