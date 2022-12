Program Guide 08-15-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:37:55 César Franck Symphony in D minor

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

00:42:00 00:19:51 Jacques Ibert Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

01:04:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

01:37:00 01:13:28 Gustav Mahler Symphony No. 6 in A minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 47654

02:52:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

03:25:00 00:16:01 Samuel Coleridge-Taylor Petite Suite de Concert Op 77

Adrian Leaper RTÉ Concert Orchestra Dublin MarcoPolo 223516

03:43:00 00:33:07 Karol Szymanowski Symphony No. 2 in B flat major Op 19

Edward Gardner BBC Symphony Orchestra Chandos 5115

04:18:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

04:55:00 00:14:00 Antonio Vivaldi Oboe Concerto in C major New Brandenburg Collegium

Anthony Newman Alex Klein, oboe Cedille 7003

05:11:00 00:25:20 Franz Joseph Haydn Symphony No. 98 in B flat major

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

05:38:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

05:45:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

05:52:00 00:06:27 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:00 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

06:15:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor

Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:22:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

06:30:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:40:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:51:00 00:03:01 George Harrison Something

Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:06:12 Ferruccio Busoni Bagatelles Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

07:10:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66

London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

07:20:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

07:25:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

07:30:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

07:40:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

07:51:00 00:03:16 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

07:55:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

08:15:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:25:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

08:33:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

08:40:00 00:13:01 Ludwig van Beethoven Rondo from 'Triple' Concerto Op 56

Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

08:55:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

09:05:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

09:25:00 00:02:24 Florence Foster Jenkins Liadov's 'A Musical Snuffbox'

Florence Foster Jenkins, s; Cosme McMoon, piano RCA 61175

09:35:00 00:08:46 David Popper Hungarian Rhapsody Op 68

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Matthew Allen, cello Telarc 80745

09:45:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade'

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

09:55:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

09:56:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

10:00:00 00:02:33 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

10:05:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

10:11:00 00:13:04 Jacques Ibert Suite symphonique "Paris"

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

10:26:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

10:32:00 00:04:25 Antonín Dvorák Czech Suite: Polka Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

10:39:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210

Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

10:47:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

10:52:00 00:26:51 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:21:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

11:30:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

11:42:00 00:07:08 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: The Three Wonders

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

11:51:00 00:03:58 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Dance of the Tumblers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

12:06:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

12:15:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:24:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

12:32:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu 'Eau courante'

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

12:38:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

12:48:00 00:10:31 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Four Seasons Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:28 Eduard Tubin Symphony No. 3

Neeme Järvi Swedish Radio Symphony Bis 342

13:36:00 00:22:01 Sergei Prokofiev Violin Concerto No. 1 in D major Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

14:05:00 00:03:58 Wolfgang Amadeus Mozart March in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

14:11:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

14:28:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

14:40:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

14:52:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

15:02:00 00:18:27 Robert Schumann Symphony in G minor

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

15:22:00 00:08:30 Irving Fine Diversions for Orchestra

Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

15:32:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

15:40:00 00:06:14 Johannes Brahms Ballade No. 2 in D major Op 10

Alessio Bax, piano Signum 309

15:49:00 00:07:04 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

15:58:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

16:05:00 00:02:12 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Michael Schade, tenor; Richard Van Allen, bass; Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

16:10:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

16:22:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:31:00 00:03:32 Gerard Schurmann Horrors of the Black Museum: Overture

Kenneth Alwyn Westminster Philharmonic Silva 1094

16:36:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

16:42:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

16:51:00 00:07:43 Eduard Tubin Festive Prelude

Neeme Järvi Gothenburg Symphony Bis 286

17:03:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

17:08:00 00:07:19 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

Giovanni Antonini Basel Chamber Orchestra Sony 376362

17:18:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

17:39:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

17:48:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:51:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

17:59:00 00:01:04 George Gershwin Gershwin Song-book: Oh, Lady Be Good

Peter Donohoe, piano EMI 54280

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

18:21:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64

American String Project MSR 1386

18:25:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

18:30:00 00:13:22 William Alwyn Concerto Grosso No. 2 in G major

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570145

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

19:20:00 00:35:01 Ludwig van Beethoven Concerto for Violin, Cello & Piano in C major Op 56

Basel Chamber Orchestra Giovanni Antonini Giuliano Carmignola, violin; Sol Gabetta, cello; Dejan Lazic, piano Sony 376362

19:56:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major

RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:37 Modest Mussorgsky A Night on Bald Mountain

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 244920

20:17:00 00:38:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 458841

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Jaap van Zweden, conductor; Sheryl Staples, violin; Cynthia Phelps, viola

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante K.364

Dmitri Shostakovich: Symphony No. 8

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:49 Peter Warlock Serenade for String Orchestra

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

23:09:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

23:20:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

23:26:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:41:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:46:00 00:07:20 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Divertimento for Strings

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

23:56:00 00:03:01 Jules Massenet Impromptu "Eau dormant"

Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

23:56:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275