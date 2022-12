Program Guide 08-12-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:30:11 Robert Schumann Symphony No. 1 in B flat major Op 38 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

00:34:00 00:25:57 Ludwig Spohr Clarinet Concerto No. 2 in E flat Op 57 Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

01:02:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

01:35:00 01:16:48 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123 Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe Rosa Mannion, soprano; Birgit Remmert, alto; James Taylor, tenor; Cornelius Hauptmann, bass; La Chapelle Royale Harm Mundi 2908304

02:54:00 00:26:13 Samuel Barber Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

03:22:00 00:28:18 Volkmar Andreae Symphony in C major Op 31 Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

03:52:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

04:20:00 00:29:08 Ernö Dohnányi Piano Quintet No. 1 in C minor Op 1 Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

04:51:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

05:22:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

05:39:00 00:06:31 Oskar Nedbal Chaste Barbara: Overture Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

05:48:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Danube Maidens' Op 427 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

05:59:00 00:02:27 George Gershwin Girl Crazy: I Got Rhythm London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:12:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

06:25:00 00:02:33 Karl Jenkins Cantate Domino Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

06:33:00 00:04:01 Karl Jenkins Ave Maria Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

06:33:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

06:40:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

06:51:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253

06:55:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

07:10:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

07:20:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606

07:25:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:30:00 00:04:26 Johann Joachim Quantz Finale from Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:40:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

07:50:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

07:55:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

08:07:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

08:18:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:29:00 00:03:29 William Grant Still Summerland from 'Three Visions' Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

08:33:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

08:41:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4 Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

08:52:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

08:57:00 00:05:36 John Williams Star Wars: Main Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:06:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

09:25:00 00:08:49 John Williams The Force Awakens: The Jedi Steps & John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

09:37:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8 Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:57:00 00:03:47 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 8 Op 93 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Decca 16871

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:55 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti Bavarian State Opera, Munich Carlos Kleiber Ileana Cotrubas, soprano; Plácido Domingo, tenor; Bavarian State Opera Chorus DeutGram 4795448

10:05:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

10:10:00 00:12:25 Johann Joachim Quantz Concerto for 2 Flutes in G major Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Jed Wentz, flute; Marion Moonen, flute Archiv 447644

10:24:00 00:04:14 Karl Jenkins Exsultate, jubilate Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

10:28:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

10:35:00 00:14:56 Michael Torke Ash David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

10:52:00 00:30:17 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Paavo Järvi German Chamber Philharmonic RCA 33835

11:24:00 00:09:29 Jean-Philippe Rameau Gavotte et Six Doubles David Greilsammer, piano Sony 792969

11:35:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

11:44:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

11:55:00 00:05:05 Thomas Tomkins Celebrate Jehovam Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

12:07:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

12:15:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

12:26:00 00:04:03 Adolphe Adam Giselle: Grand Pas de Deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:33:00 00:03:07 Meredith Willson The Music Man: 76 Trombones Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

12:39:00 00:04:30 Karl Jenkins I'll Make Music Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

12:45:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

12:58:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:24 Sergei Prokofiev Symphony No. 5 in B flat major Op 100 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

13:46:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

13:59:00 00:03:58 Karl Jenkins Lullay Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:03:56 Karl Jenkins Benedictus Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

14:09:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

14:28:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

14:40:00 00:11:05 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

14:52:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

15:01:00 00:17:24 Franz Schubert Fantasy in F minor NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

15:20:00 00:09:03 Joaquín Rodrigo Invocación y danza 'Homage to Manuel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

15:31:00 00:03:33 Camille Saint-Saëns Airs de Ballet d'Ascanio: Adagio & Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

15:39:00 00:05:06 Cécile Chaminade Etudes de concert: Automne Op 35 Joanne Polk, piano Steinway 30037

15:46:00 00:09:55 Antonio Salieri Sinfonia Veneziana Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:59:00 00:03:02 Karl Jenkins Pie Jesu Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

16:05:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

16:06:00 00:02:03 Arcangelo Corelli Allegro from Concerto Grosso Op 6 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

16:11:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

16:21:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

16:29:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells Canadian Brass Steinway 30027

16:37:00 00:04:01 Carl Maria von Weber Rondo from Piano Sonata No. 1 Op 24 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

16:43:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

16:51:00 00:03:52 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

16:56:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

17:05:00 00:09:17 Edvard Grieg Two Melodies Op 53 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

17:16:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:24:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

17:36:00 00:08:01 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Sonata No. 3 Op 2 HJ Lim, piano EMI 64952

17:47:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

17:53:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:14 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

18:21:00 00:02:53 Frédéric Chopin Waltz No. 9 in A flat major Op 69 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

18:24:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement' Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

18:27:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Piano Trio in E flat major Florestan Trio Hyperion 67393

18:48:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101 Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

19:13:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

19:56:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919) Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

20:27:00 00:30:23 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 44849

20:57:00 00:01:47 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 118 Orli Shaham, piano Canary 15

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: 20th Century Masters

Béla Bartók: Sonata for 2 Pianos & Percussion Wu Han, Gilbert Kalish, piano; Daniel Druckman, Ayano Kataoka, percussion

Dmitri Shostakovich: Piano Trio No. 2 in e Op 67 Alessio Bax, piano; Ani Kavafian, violin; Jakob Koranyi, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, The Peace Process: From High Diplomacy to U.S. Local Action.

Ghaith Al-Omari, Senior Fellow, Irwin Levy Family Program on the U.S.-Israel Strategic Relationship

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

23:08:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:18:00 00:05:01 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Nun komm der Heiden José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:23:00 00:04:46 Karl Jenkins Laudamus te Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

23:27:00 00:10:10 Olivier Messiaen Quartet for the End of Time: Louange à Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:40:00 00:04:43 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:44:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 95

23:56:00 00:03:03 John Dowland Time stands still La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650