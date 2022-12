Program Guide 08-08-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:34:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 484

00:38:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

01:34:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

02:04:00 00:29:01 Mario Castelnuovo-Tedesco

Piano Concerto No. 1 in G minor Op 46 Malmö Symphony Orchestra Andrew Mogrelia Alessandro Marangoni, piano Naxos 572823

02:35:00 00:24:23 Jean-Féry Rebel Les Élémens

Tempesta di Mare Chandos 805

03:01:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35

Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

03:49:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

04:14:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

04:39:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne

Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

05:22:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:40:00 00:05:30 Jean Sibelius Romance in C major Op 42

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

05:51:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in D

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

06:13:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

06:18:00 00:06:04 Antonio Vivaldi Sinfonia for Strings in G major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

06:25:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle

Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

06:28:00 00:06:36 Franz Liszt Harmonies poétiques: Ave Maria

Roberto Plano, piano Decca 4812479

06:40:00 00:06:48 Maurice Ravel Rapsodie espagnole: Feria

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

06:51:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata

Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

06:53:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

06:55:00 00:02:12 Edward V. Cupero March "Honey Boys on Parade"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

07:10:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

07:20:00 00:04:07 Ernö Dohnányi Rondo from Serenade for Strings Op 10

Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

07:25:00 00:02:37 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:30:00 00:04:06 Leroy Anderson Song of Jupiter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin David McCallum, trumpet Naxos 559356

07:40:00 00:08:05 Hans Gál Scherzo from Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:51:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles 'If you want to know who we are'

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:55:00 00:02:55 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 6584

07:57:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

08:18:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial'

Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

08:25:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Princesses

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

08:32:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

08:43:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:53:00 00:07:45 Elmer Bernstein The Ten Commandments: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Denon 75288

09:05:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:26:00 00:07:24 Maurice Jarre Dead Poet's Society: Themes

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

09:39:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

09:55:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:37 Franz Liszt Harmonies poétiques: Pater Noster

Roberto Plano, piano Decca 4812479

10:05:00 00:03:54 Franz Liszt Harmonies poétiques: Miserere

Roberto Plano, piano Decca 4812479

10:11:00 00:12:02 Richard Strauss First Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:25:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca

Paramount Brass Centaur 2355

10:30:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

10:37:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

10:50:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

11:18:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

11:28:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3

Duo Amaral DuoAmaral 2013

11:40:00 00:09:59 Franz Schubert Minuet & Finale from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

11:52:00 00:03:23 Franz Schubert Hungarian Melody in B minor

Alfred Brendel, piano Philips 422229

12:06:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:17:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:26:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:32:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

12:38:00 00:05:04 Cécile Chaminade Etudes de concert: Fileuse Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

12:45:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz 'Path of Hesperus' Op 279

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:56:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:54:46 George Enescu Symphony No. 3 in C major Op 21

BBC Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Leeds Festival Chorus Chandos 9633

13:57:00 00:02:00 Aaron Copland Midsummer Nocturne

Leo Smit, piano Sony 82849

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:47 Antonio Valente Gagliarda napolitana

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Members of DeutGram 13993

14:02:00 00:02:27 John Bull Galliard 'St. Thomas, Wake!'

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

14:07:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

14:24:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

14:52:00 00:09:28 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Overture

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

15:03:00 00:17:54 Howard Blake Flute Concerto Op 493

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 506

15:23:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

15:33:00 00:04:18 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

15:41:00 00:07:31 Franz Liszt Harmonies poétiques: Hymne de L' enfant

Roberto Plano, piano Decca 4812479

15:50:00 00:06:15 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech

15:58:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Rigaudon

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

16:03:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

16:08:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

16:19:00 00:05:27 Eugène Gigout Grand Chorus in Dialogue

Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

16:30:00 00:04:03 John Barry The Ipcress File: A Man Alone

City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:39:00 00:03:29 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

16:40:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:50:00 00:07:49 Franz Liszt Harmonies poétiques: Invocation

Roberto Plano, piano Decca 4812479

17:04:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

17:09:00 00:07:42 Amy Beach Siciliana from 'Gaelic' Symphony Op 32

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

17:19:00 00:12:12 Camille Saint-Saëns Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 55

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 157

17:37:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

17:45:00 00:07:51 Giles Farnaby Suite of Six Dances

Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

17:54:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico 'Adiós Montañas Mías' Op 39

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

17:59:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat major Op 7

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:00 00:14:42 Antonio Lotti Oboe d'amore Concerto in A major

I Musici Heinz Holliger, oboe d'amore Philips 420189

18:22:00 00:02:45 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Canzonetta

Lazar Berman, piano DeutGram 4779525

18:25:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:28:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

18:50:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

18:55:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet

Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

19:12:00 00:42:51 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Decca 4785437

20:20:00 00:36:45 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Manfred Honeck

Liang Wang, oboe

Beethoven: Symphony No. 6

Strauss: Oboe Concerto

Suppé: Poet & Peasant

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:11:00 00:14:39 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 9661

23:28:00 00:05:03 Volkmar Andreae Little Suite: Love Scene of Pierrot

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

23:33:00 00:03:37 André Jolivet Allant from Petite Suite

Maarika Järvi, flute; Paul Cortese, viola; Marie-Pierre Langlamet, harp Chandos 9395

23:36:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

23:42:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:47:00 00:05:47 Ottorino Respighi Aria for Strings

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

23:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867