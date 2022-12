Program Guide 08-05-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:31:26 Franz Berwald Symphony No. 1 in G minor Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553051

00:35:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

01:12:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56 Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

01:43:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

02:21:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet No. 2 in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:01:00 00:37:33 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

03:40:00 00:37:11 Franz Schubert Piano Sonata No. 17 in D major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

04:19:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6 London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

04:56:00 00:24:52 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 12 for Winds in C minor Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

05:23:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

05:41:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

05:50:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:15:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:25:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2 Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

06:27:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:30:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:40:00 00:05:57 George Frederick Bristow Scherzo from Symphony No. 2 Op 24 Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

06:47:00 00:02:20 Giuseppe Verdi Rigoletto: La donna è mobile Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Juan Diego Flórez, tenor Decca 3136

06:51:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

06:55:00 00:02:38 Fred K. Huffer March "Black Jack" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:38 Cristóbal de Morales Jubilate Deo Stile Antico Harm Mundi 807595

07:10:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27 Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

07:20:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:25:00 00:02:10 Anthony Holborne Almaine 'The Night Watch' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:30:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

07:40:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:48:00 00:04:22 Johan Svendsen Scherzo from String Quartet Op 1 Kontra Quartet Bis 753

07:55:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:57:00 00:01:28 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Massimo La Rosa, trombone MLR 2013

08:07:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

08:15:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

08:25:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

08:40:00 00:03:45 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 22 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

08:45:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

08:49:00 00:04:23 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

08:55:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:08:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite Tempesta di Mare Chandos 805

09:26:00 00:04:04 Alex North The Misfits: Gay and Roselyn Eric Stern London Symphony Orchestra Nonesuch 79446

09:36:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

09:50:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:55:00 00:03:17 Astor Piazzolla Rio Sena Corona Guitar Quartet Albany 1084

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:04:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:09:00 00:12:05 Franz Joseph Haydn Symphony No. 9 in C major Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66529

10:23:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047

10:31:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:37:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

10:46:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

10:51:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

11:19:00 00:07:12 Carl Philipp Emanuel Bach Variations on 'Les Folies d'Espagne' in D minor Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

11:28:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

11:42:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

11:52:00 00:06:52 Sir Arthur Sullivan The Gondoliers: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:06:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

12:16:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

12:24:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

12:27:00 00:02:31 Henry Fillmore March "The Footlifter" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:28:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

12:43:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:54:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:56:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

FIRST FRIDAY: Members of the Cleveland Orchestra with host Bill O’Connell

14:01:00 00:09:00 Witold Lutoslawski: Four Silesian Melodies for Four Violins

14:10:00 00:16:00 Grazyna Bacewicz: Quartet for Four Violins--Katherine Bormann, Sonja Molloy, Alicia Koelz, Isabel Trautwein

14:26:00 00:22:00 Bohuslav Martinu: Three Madrigals for Violin and Viola, H.313--Katherine Bormann Lembi Veskimets.

14:48:00 00:12:00 Sergei Prokofiev: Duo Sonata--Katherine Bormann and Isabel Trautwein, violins

CLASSICAL MUSIC with MARK SATOLA

15:00:00 00:22:41 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

15:26:00 00:06:30 Béla Bartók Game of Pairs from Concerto for Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

15:34:00 00:03:30 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

15:40:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

15:47:00 00:09:43 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 9 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425405

15:58:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Of Mountains and Messiaen

16:07:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

16:13:00 00:11:42 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor Concerto Cologne Archiv 4794481

16:28:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

16:41:00 00:07:41 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 1 Concerto Cologne Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

16:52:00 00:04:06 Daryl Runswick Gilbert and Sullivan Medley King's Singers RCA 61885

16:57:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013

17:05:00 00:05:53 Franz Joseph Haydn Presto from Symphony No. 67 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

17:26:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

17:40:00 00:06:25 Alessandro Scarlatti Variations on 'La Folia' Mahan Esfahani, harpsichord Archiv 4794481

17:48:00 00:02:06 Domenico Scarlatti Sonata in G Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

17:52:00 00:02:41 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Hungarian Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:57:00 00:02:32 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Champagne London Brass Teldec 46069

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:37 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

18:31:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

18:37:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

18:41:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

18:54:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:19 Antonín Dvorák Czech Suite Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

19:26:00 00:27:17 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

19:54:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

SPECIAL: Cleveland International Piano Competition - Concerto Final Session No. 1, live from Severance Hall – The Cleveland Orchestra/Bramwell Tovey

20:06:00 00:34:49 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23 --Georgy Tchaidze

21:02:00 00:36:37 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 --Nikita Mndoyants

21:52:00 00:06:56 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 19 in G minor Op 49 Peter Takács, piano Cambria 1175

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Exoneree to Esquire:

The Journey from Fighting for my Innocence to Fighting for the Innocent. Jarrett Adams, Co-Founder, Life After Justice

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:24 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74 Endellion String Quartet VirginClas 61436

23:09:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

23:20:00 00:04:33 Ambroise Thomas Mignon: Connais-tu le pays? Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:24:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

23:40:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

23:44:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

23:56:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362