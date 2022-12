Program Guide 08-03-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104 Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

00:43:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

01:11:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

01:54:00 00:36:31 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Firkusný, piano Unitd Arch 13

02:32:00 00:50:40 Ferdinand Hérold La fille mal gardée: Highlights John Lanchbery Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

03:25:00 00:17:53 Maurice Ravel Violin Sonata in G major Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

03:46:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9 St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

04:26:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

04:54:00 00:30:09 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Paris Conservatoire Orchestra George Enescu Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

05:26:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

05:46:00 00:06:01 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

05:52:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:15:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

06:27:00 00:03:49 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

06:30:00 00:04:42 Michel Corrette Concerto comique No. 7 in C major Arion Baroque Orchestra early-mus 7768

06:40:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30 Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

06:53:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

06:55:00 00:03:11 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs' Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

07:13:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

07:24:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:30:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

07:34:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

07:40:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3 Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

07:50:00 00:04:40 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Danse villageoise Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:55:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:07:00 00:06:02 Peter Boyer Scherzo/Dance from Symphony No. 1 Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

08:19:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

08:25:00 00:04:42 Carl Nielsen Menuett from Wind Quintet Op 43 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9849

08:30:00 00:04:17 Karl Jenkins Dona nobis pacem Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

08:40:00 00:07:15 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 2 in C major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

08:50:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:55:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:05:00 00:16:10 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sir John Barbirolli Sinfonia of London EMI 67264

09:25:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle' Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

09:35:00 00:05:44 Giuseppe Verdi Alzira: Prelude Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

09:45:00 00:06:30 Alan Hovhaness Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

09:52:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:33 Karl Jenkins Cantate Domino Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

10:04:00 00:03:02 Karl Jenkins Pie Jesu Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

10:08:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:23:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

10:32:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:39:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

10:47:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

10:51:00 00:26:47 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:20:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:30:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

11:40:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132 Cypress String Quartet Cypress 2012

11:50:00 00:07:33 E. J. Moeran Serenade in G: Galop, Minuet & Rigadoon JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

12:07:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

12:20:00 00:12:20 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 912

12:34:00 00:03:32 Reinhold Glière The Red Poppy: Russian Sailor's Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:42:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

12:49:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:46:50 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

13:51:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40 Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:58 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Habanera Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

14:03:00 00:04:15 Édouard Lalo Scherzando from Symphonie espagnole Op 21 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

14:10:00 00:16:09 Louis Moreau Gottschalk Symphony No.1 'A Night in the Tropics' Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:22:00 00:11:17 Friedrich Kuhlau Elisa: Overture Op 29 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

14:29:00 00:06:11 Étienne Méhul Finale from Symphony No. 3 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

15:00:00 00:00:48 Leroy Anderson Woodbury Fanfare BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Members of Naxos 559356

15:03:00 00:19:11 Frank Bridge Dance Rhapsody Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

15:25:00 00:05:53 Frederick Delius A Song Before Sunrise Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 65067

15:32:00 00:03:56 Karl Jenkins Benedictus Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

15:40:00 00:04:46 Karl Jenkins Laudamus te Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

15:47:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

15:58:00 00:04:14 Karl Jenkins Exsultate, jubilate Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Rossini Asks "Who was that Masked Man?"

16:07:00 00:04:10 Karl Jenkins Nunc dimittis Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:13:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:26:00 00:08:07 Erich Wolfgang Korngold Of Human Bondage: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81266

16:37:00 00:02:00 Francisco Tárrega Lágrima Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

16:41:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

16:52:00 00:03:58 Karl Jenkins Lullay Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

16:56:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

17:05:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

17:13:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:25:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

17:40:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from 'Bugler's Dream' & Olympic John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:46:00 00:04:05 John Williams The Olympic Spirit John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

17:52:00 00:04:01 Karl Jenkins Ave Maria Stephen Layton Polyphony DeutGram 4793232

17:56:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

18:00 BBC NEWS; SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

18:11:00 00:08:03 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in E major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

18:22:00 00:30:57 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda James Ehnes, violin Chandos 10309

18:56:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

18:59:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

19:00 SPECIAL: Cleveland International Piano Competition - Chamber Music Final session No. 2, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art with WCLV’s Mark Satola; two finalists perform with the Escher Quartet

19:04:00 00:29:23 Robert Schumann: Piano Quintet in E-Flat Op 44 (1842)—Leonardo Colafelice

19:45:00 00:15:00 Georges Bizet Scherzo & Finale from Symphony No. 1 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

20:55:00 00:39:09 Johannes Brahms: Piano Quintet in f Op 34 (1864)—Dinara Klinton

21:52:00 00:07:09 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Serenade Op 25 Joshua Smith, flute; Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

20:45 CLEVELAND OVATIONS: Baldwin Wallace Conservatory Faculty Recital:

Nancy Maultsby, mezzo-soprano, Christine Fuoco, piano - with Julian Ross, violin, and Robert Mayerovitch, piano

George Frideric Handel: Iris, Hence Away from “Semele”

Johannes Brahms: Standchen, op. 106; Schoen war, das ich dir weihte, op. 95; Unbewegte Laue Luft, op. 57; Wenn du nur zuweilen lachelst, op. 57; Von ewiger Liebe, op. 43

Camille Saint-Saëns: Violons dans le soir; Amour viens aider ma faiblesse from “Samson et Dalila”

Robert Schumann: from Op. 25: Der Nussbaum, Aus den hebraischen gesangen, Widmung

Camille Saint-Saëns: Mon coeur souvre a ta voix from “Samson et Dalila”

Fernando Obradors: El Vito

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tenor Frederick Kennedy

All recordings from CRS 9662

Leo Sowerby: With strawberries

Athensian love song

Dream River

Heitor Villa-Lobos: Na corda da viola

Pobne Penegrino

Nesta Bua

Manda tiro, tiro, la

Ginastera: Cinco Canciones Polulares Argentinia

John Coltrane: Far beyond all dreams

Oh lonely Venus

Stephen Paulus: Moon swan

The dance

Leslie Adams: The return from town

Branch by branch

Midas, poor Midas

From a hotel room

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:07:00 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

23:08:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:19:00 00:07:47 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

23:27:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:38:00 00:02:16 Leroy Anderson Forgotten Dreams BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alistair Young, piano Naxos 559356

23:40:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 'Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 310

23:47:00 00:04:43 Richard Dubugnon Hypnos Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

23:54:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5 Cypress String Quartet Avie 2275

23:57:00 00:02:17 Johannes Brahms Minnelied Op 71 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664