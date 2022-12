Program Guide 08-01-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:40:15 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Gryphon Trio Analekta 9858

00:44:00 00:35:00 George W. Chadwick Symphony No. 2 in B flat Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

01:21:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra

Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

01:48:00 00:23:05 Jerome Moross The Last Judgment

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

02:13:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

02:44:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

03:26:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

03:57:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

04:55:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

05:22:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No.161 in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

05:40:00 00:05:43 Philippe Gaubert Nocturne & Allegro Scherzando

English Chamber Orchestra Steuart Bedford William Bennett, flute ASV 652

05:54:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

06:12:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:22:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

06:27:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

06:40:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

06:51:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

06:55:00 00:02:49 Carl Michael Ziehrer Schönfeld March Op 422

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

07:05:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

07:10:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:20:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:25:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

07:30:00 00:05:24 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse'

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 74006

07:40:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:48:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

07:55:00 00:03:40 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:07:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

08:15:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:23:00 00:07:08 Gustav Holst The Planets: Mars Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

08:30:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:40:00 00:10:28 Leopold Mozart Symphony in D

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

08:55:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

09:05:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

09:25:00 00:06:44 Stephen Warbeck Shakespeare in Love: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:35:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

09:44:00 00:08:31 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 53

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

09:55:00 00:03:00 George Harrison Here Comes the Sun

Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

10:04:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

10:07:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

10:20:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

10:28:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:32:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:39:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

10:44:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

10:51:00 00:20:07 Jerome Moross Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

11:12:00 00:12:31 Zdenek Fibich Toman and the Wood Nymph Op 49

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

11:27:00 00:10:51 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

Israel Philharmonic Orchestra Lorin Maazel Shlomo Mintz, violin DeutGram 469376

11:40:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

11:48:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

12:06:00 00:07:02 Blas Galindo Sones de Mariachi

Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

12:15:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:26:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

12:32:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

12:41:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Will-o-the-Wisps

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:48:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

12:58:00 00:01:15 Getty H. Huffine March "Them Basses"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

13:00 SPECIAL: Cleveland International Piano Competition - Semi-Final session No. 3, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art with WCLV’s Bill O’Connell

Leonardo Colafelice (Italy)

13:03 Schubert: Moments musicaux, D. 780, No. 4

13:09 Prokofiev: Visions fugitives, Op. 22

13:29 Mendelssohn: Variations serieuses, Op. 54

13:41 Stravinsky: Trois Mouvements de Petrouchka

14:00:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon

European Baroque Soloists Denon 9614

14:12:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

Dinara Klinton (Ukraine)

14:22 Tchaikovsky: Two Pieces, Op. 10

14:31 Prokofiev: Sarcasms, Op. 17

14:42 Liszt: Transcendental Etudes, S. 139, Nos. 1-5, 11-12

15:20 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:23:00 00:15:31 Anatoly Liadov Eight Russian Folk Songs Op 58

Enrique Bátiz Mexico City Philharmonic ASV 657

15:40:00 00:09:35 Sir Charles Hubert H. Parry Overture to an Unwritten Tragedy

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

15:52:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Jerome Moross

15:58:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale 'B' from Symphony No. 53

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

16:06:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:12:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

16:30:00 00:03:43 Jerome Moross The Cardinal: Prologue

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 6030

16:34:00 00:05:50 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 6

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

16:41:00 00:07:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 59

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia Signum 434

16:52:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:57:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:05:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

17:13:00 00:09:41 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute ApolloFire 2005

17:25:00 00:09:26 William Lloyd Webber Aurora

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:40:00 00:05:12 Michael Torke Oracle

Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

17:47:00 00:03:10 Michael Torke Miami Grands: Little Haiti, mid-morning

Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

17:52:00 00:02:39 Traditional Shaker Hymn 'Not One Sparrow is Forgotten'

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

17:57:00 00:02:16 Remo Pignone Por el sur

Mirian Conti, piano Steinway 30010

18:00 BBC NEWS; SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

18:10:00 00:19:33 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 9 in B flat major

Camerata Salzburg Jian Wang, cello DeutGram 474236

18:29:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

19:00 SPECIAL: Cleveland International Piano Competition - Semi-Final session No. 4, live from Gartner Auditorium at the Cleveland Museum of Art with WCLV’s Mark Satola

21:20 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Vladimir Jurowski, conductor; Nicola Benedetti, violin

21:27:00 00:43:53 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Suite Op 97

22:16:00 00:26:46 Karol Szymanowski Violin Concerto No. 1 Op 35

22:45:00 00:59:00 Sergei Prokofiev Cinderella: Suite

23:47:00 00:22:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor