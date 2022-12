Program Guide 07-29-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Op 47 "Kreutzer" (1803)

Antonín Dvorák: String Quartet No. 10 in E-Flat Op 51 (1879)

Johann Sebastian Bach: Cantata No. 80 'Ein feste Burg is unser Gott" (1724)

Georges Bizet: Symphony No. 1 in C (1855)

Carl Philipp Emanuel Bach: Flute Concerto in G Wq 169 (1755)

Johannes Brahms: Piano Trio No. 1 in B Op 8 (1854)

Richard Strauss: Sinfonia domestica Op 53 (1903)

Camille Saint-Saëns: Piano Quintet in a Op 14 (1855)

Édouard Lalo: Symphony in g (1889)

Ludwig van Beethoven: Piano Sonata No. 1 in f Op 2/1 (1795)

Emmanuel Chabrier (arr Felix Mottl): Bourrée fantasque (1891)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite: Scherzo Op 19 (1938)

Franz Schubert: Andante from Symphony No. 2 (1815)

Mark O'Connor: Americana Symphony: Open Plains Hoedown (2006)

Nicolas Chédeville (arr Gary Schocker): Allegro from Flute Sonata Op 13/6 "Il pastor fido" (1737)

Jean Sibelius: Finale from Violin Concerto Op 47 (1905)

Mikis Theodorakis: Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star' (1961)

Sir Edward Elgar: Imperial March Op 32 (1897)

John Barry: Dances With Wolves: Theme (1990)

Ermanno Wolf-Ferrari: Rondò from Idillio Concertino Op 15 (1932)

Mason Bates: Ford's Farm (2012)

Anton Stamitz: Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G (c.1785)

Carl Nielsen: Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16 (1902)

Ottorino Respighi: Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca (1917)

Johann Furchheim: Sonatella for Strings in A (c.1670)

Peter Tchaikovsky: Scherzo from Manfred Symphony Op 58 (1885)

Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 (1891)

Maurice Ravel: Scherzo from String Quartet in F (1903)

Franz Waxman: The Bride of Frankenstein: Creation of the Monster (1935)

George Frideric Handel: Concerto Grosso in A Op 6/11 (1739)

Antonio Vivaldi: Allegro from 'Autumn' Concerto in F (1725)

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean-Philippe Rameau: Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin (1739)

Lou Harrison: Gigue & Musette (1941)

Frédéric Chopin: Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14 (1834)

Giuseppe Verdi: Macbeth: Chorus of the Scottish Refugees (1847)

Giuseppe Verdi: Otello: Ave Maria (1886)

Xaver Scharwenka: Piano Concerto No. 1 in b-Flat Op 32 (1876)

Luigi Cherubini: Eliza: Overture (1794)

Ron Nelson: Savannah River Holiday (1953)

William Boyce: Symphony No. 7 in B-Flat Op 2/7 (1760)

Ambroise Thomas: Mignon: Overture (1866)

Louis Moreau Gottschalk: Grand Tarantelle Op 67 (1868)

Alexander Glazunov: Raymonda: Valse fantastique (1898)

Sergei Prokofiev: Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets (1936)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Ludwig van Beethoven: Septet in E-Flat Op 20 (1800)

Franz Joseph Haydn: Piano Sonata No. 48 in C (1780)

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Joaquín Rodrigo: Danza from 'Fantasía para un gentilhombre' (1954)

Ernesto Halffter (arr Patrick Russ): Danza de la pastora (1927)

Ferde Grofé: Mississippi Suite (1926)

Charles Ives: Finale from Symphony No. 1 (1898)

François Devienne: Flute Concerto No. 8 in G (1794)

Nikolai Tcherepnin: The Distant Princess: Prelude Op 4 (1904)

Georg Philipp Telemann: Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs (c.1720)

François Couperin: Sonata No. 1 'La Pucelle' (c.1690)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech : Caruso Sings Cohan

John Cacavas: Star Spangled Spectacular: Songs of George M. Cohan (1985)

John Philip Sousa: March 'The Black Horse Troop' (1924)

"PDQ Bach": 1712 Overture S 1712

Ricardo Castro: Vals Capricho Op 1 (1885)

Antonín Dvorák: Slavonic Dance No. 11 in F Op 72/3 (1886)

Johann Sebastian Bach (arr Arthur Honegger): Prelude & Fugue in C BWV 545 (1717)

Joseph Fiala: English Horn Concerto in C (1780)

Antonín Dvorák: Finale from String Quartet No. 10 Op 51 (1879)

Felix Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Scherzo Op 61/1 (1842)

Charles Gounod: Roméo et Juliette: Waltz Song 'Je veux vivre' (1867)

Scott Joplin: Gladiolus Rag (1907)

18:00 DINNER CLASSICS

Lars-Erik Larsson: Pastoral Suite Op 19 (1938)

Henry Purcell: The Fairy Queen: O Let me weep, forever weep (1692)

Gerald Finzi: Fear No More the Heat of the Sun Op 18/3 (1942)

Antonín Dvorák: Slavonic Rhapsody No. 3 in A-Flat Op 45/3 (1878)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11 in F K 413 (1783)

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 82 in C 'Bear' (1786)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Ralph Vaughan Williams: The Lark Ascending (1914)

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4 in B-Flat Op 60 (1806)

21:00 SPECIAL: The Cleveland Orchestra’s 2016 Star-Spangled Spectacular, live from Public Square in downtown Cleveland – The Cleveland Orchestra, Loras John Schissel, conductor; Norman Garrett, baritone

JOHN STAFFORD SMITH: The Star-Spangled Banner

GEORGE GERSHWIN: The Gershwins in Hollywood (arr. Robert Russell Bennett) [“Back Bay Polka”, “A Foggy Day”, “Slap That Bass”, “Love Walked In”, “Nice Work If You Can Get It”, “One, Two, Three”, “Love is Here to Stay”, “They Can’t Take That Away from Me”]

MAX STEINER: Theme from A Summer Place (arr. Percy Faith)

FRANK LOESSER: “Joey, Joey, Joey” from The Most Happy Fella--Norman Garrett, baritone

JEROME KERN: “Ol’ Man River” from Show Boat--Norman Garrett, baritone

JOHN PHILIP SOUSA: March: The Black Horse Troop

GEORGE GERSHWIN: “Oh Bess, Oh Where’s My Bess?” from Porgy and Bess

HENRY MANCINI: March with Mancini

RICHARD RODGERS: Selections from The Sound of Music (arr. Bennett)

JEROME MOROSS: Theme from The Big Country

VARIOUS: March-Past of the U.S. Armed Forces (Armed Forces Salute) arr. Loras John Schissel

WILLIAM STEFFE: Battle Hymn of the Republic (arr. Carmen Dragon)

JOHN PHILIP SOUSA: March: The Stars and Stripes Forever

22:30 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Satiated: Has Cleveland’s Restaurant Industry Bitten Off More Than It Can Chew? - Zachary Bruell, Chef and Restaurateur



23:30 QUIET HOUR

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variation No. 13 BWV 988 (1742)

Henry Cowell: Hymn for String Orchestra (1946)

Edvard Grieg: Holberg Suite: Air Op 40 (1884)

Federico Mompou: Canción y Danza No. 6 (1943)