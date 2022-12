Program Guide 07-26-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:26:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 3 in D major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

00:28:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

01:18:00 00:21:27 Igor Stravinsky Symphony of Psalms

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80254

01:41:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

02:25:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

03:33:00 00:15:03 Hugo Wolf Scherzo & Finale

Daniel Barenboim Orchestra of Paris Erato 45416

03:50:00 00:29:14 Ernest Schelling Suite Fantastique Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

04:21:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 5 in A major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

04:51:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

05:19:00 00:14:31 Irving Fine Partita for Wind Quintet

Boehm Quintet Premier 1006

05:35:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

05:49:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:29 Arthur Foote Suite for Strings: Finale Op 63

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

06:15:00 00:02:09 Marin Marais Alcyone: Sailors' March & Two Airs from Act 3

Tempesta di Mare Chandos 805

06:20:00 00:05:07 Johann Sebastian Bach Cantata No.207: Chorus 'Vereinigte

Richard Kapp Philharmonia Virtuosi of NY CBS 44651

06:23:00 00:05:52 Antonio Vivaldi Trumpet Concerto in A flat

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Maurice André, trumpet EMI 56260

06:30:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Coronation March in D major

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80541

06:40:00 00:06:14 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

06:45:00 00:05:20 Nicolò Paganini Caprice No. 24 in A minor Op 1

Brodsky Quartet Chandos 10761

06:51:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Rejoice Greatly'

Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

06:55:00 00:03:46 Sir Malcolm Arnold Overseas March Op 70

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:05:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

07:10:00 00:09:23 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 36

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

07:25:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

07:30:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

07:40:00 00:07:42 Sir Malcolm Arnold Four Irish Dances Op 126

Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

07:50:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch'

New London Consort l'Oiseau 436131

07:55:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

08:07:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:15:00 00:07:19 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 2 Op 36

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

08:25:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

08:30:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

08:40:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

08:47:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

08:55:00 00:05:44 Maurice Jarre Dr. Zhivago: Lara's Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:14:02 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

09:25:00 00:02:05 Richard Rodgers The Sound of Music: Edelweiss

Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

09:30:00 00:03:11 Richard Rodgers The Sound of Music: My Favorite Things

Jenny Lin, piano Steinway 30011

09:34:00 00:06:45 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 5 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

09:42:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis pacem

Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

09:49:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

09:55:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

10:03:00 00:03:21 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

10:09:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

10:23:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre'

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

10:32:00 00:03:47 Emmanuel Chabrier Ronde champêtre

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

10:39:00 00:07:00 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 10 in E minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 67303

10:47:00 00:02:35 Aram Khachaturian Masquerade: Mazurka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:51:00 00:29:06 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 1 in F major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

11:24:00 00:07:45 Carl Maria von Weber Jubilation Overture

Gustav Kuhn Dresden State Orchestra Capriccio 10052

11:33:00 00:07:00 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

11:42:00 00:07:51 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks: Overture

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80594

11:52:00 00:07:52 Johann Strauss Waltz 'Loreley-Rhein-Klänge' Op 154

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:06:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:18:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

12:31:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 4 Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

12:39:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

12:45:00 00:12:21 John Rutter Suite for Strings

John Rutter Royal Philharmonic Decca 1821

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra

Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

13:36:00 00:24:16 Felix Mendelssohn String Symphony No. 9 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Barcarolle in G minor Op 65

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

14:04:00 00:06:30 Gabriel Fauré Barcarolle No. 2 in G Op 41

Charles Owen, piano Avie 2240

14:12:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:30:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

14:43:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

15:01:00 00:14:10 Charles Avison Concerto Grosso No. 2 after Scarlatti in G major

Roy Goodman Brandenburg Consort Hyperion 66891

15:17:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

15:32:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

15:39:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

15:46:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

15:55:00 00:02:05 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: ‘Parsifal’ in Bayreuth

15:58:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

16:06:00 00:03:34 John Field Nocturne from Piano Concerto No. 3

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

16:12:00 00:12:08 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

16:28:00 00:06:45 Louis Moreau Gottschalk Caprice Americain 'Columbia' Op 34

Leonard Pennario, piano EMI 64668

16:37:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: The Hen

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

16:41:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

16:52:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

16:56:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

17:05:00 00:05:05 Nicolas Chédeville Saisons Amusantes: Allegro from 'Autumn'

Les Délices Délices 2013

17:13:00 00:11:57 Johann Sebastian Bach Chromatic Fantasy and Fugue in D minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

17:27:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:40:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:46:00 00:03:07 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

17:52:00 00:03:15 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Coronation March

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

17:56:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:40 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 6 in B flat major Op 18

Cypress String Quartet Avie 2348

18:36:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:42:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:48:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

18:56:00 00:03:08 John Field Nocturne No. 2 in C minor

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:15 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:29:00 00:26:13 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude & Good Friday Spell

Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

19:57:00 00:01:50 Anonymous Two Renaissance Lute Pieces

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

20:13:00 00:41:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 4 in F minor Op 36

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80047

20:56:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor

21:07:00 00:47:54 Alexander Scriabin Symphony No. 2 in C minor Op 29

21:58:00 00:49:07 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

22:50:00 00:05:12 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the

22:58:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:27 Richard Wagner Parsifal: Act 3 Prelude

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3053

23:07:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7

BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:17:00 00:05:52 John Field Nocturne No. 13 in C major

Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:22:00 00:13:44 Franz Schubert Adagio from String Quintet

Cypress String Quartet Gary Hoffman, cello Avie 2307

23:38:00 00:06:02 Johann Sebastian Bach Adagio from Keyboard Concerto No. 3

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

23:44:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:55:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480