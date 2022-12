Program Guide 06-30-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

00:24:00 00:48:14 Franz Schubert String Quartet No. 15 in G major Takács Quartet Decca 452854

01:14:00 00:24:40 Carl Nielsen Clarinet Concerto Op 57 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Haken Rosengren, clarinet Sony 53276

01:41:00 00:29:12 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in A minor Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

02:12:00 00:41:05 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

02:55:00 00:46:53 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

03:44:00 00:28:13 Ludwig Thuille Sextet for Piano & Winds in B flat major Op 6 Chantilly Quintet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

04:14:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

04:49:00 00:30:04 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante for Winds in E flat English Chamber Orchestra Ralf Gothóni Anthony Pike, clarinet; John Anderson, oboe; John Thurgood, horn; Julie Price, bassoon Avie 35

05:21:00 00:16:30 Knudage Riisager Fool's Paradise Suite No. 1 Op 33 Thomas Dausgaard Helsingborg Symphony DaCapo 224082

05:39:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

05:51:00 00:06:11 Gaetano Donizetti Don Pasquale: Overture Riccardo Muti Philharmonia Orchestra EMI 54490

CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

06:15:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

06:23:00 00:06:48 Auguste Franchomme Solo for Cello Op 18 Louise Dubin, cello; Andrea Lam, piano Delos 3469

06:30:00 00:04:54 Carl Nielsen Saul and David: Act 2 Prelude Op 25 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 53276

06:40:00 00:07:59 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

06:48:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

06:51:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

06:55:00 00:03:27 John Philip Sousa March 'The Pathfinder of Panama' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:34 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

07:10:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

07:23:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

07:28:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

07:30:00 00:03:34 Ruggero Leoncavallo Pagliacci: Vesti la giubba St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor Decca 15463

07:40:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:51:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

07:55:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

08:07:00 00:05:28 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento for Strings Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

08:15:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf' Burning River Brass BurnRiver 2004

08:20:00 00:07:07 William Boyce Symphony No. 1 in B flat major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:30:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

08:40:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

08:51:00 00:02:49 Jan Pieterszoon Sweelinck Laudate Dominum La Nuova Musica John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

08:55:00 00:04:50 John Williams Pops on the March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

09:05:00 00:15:28 Alexandre Lagoya Spanish Dances from Bizet's "Carmen" Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

09:25:00 00:06:18 John Williams Born on the Fourth of July: Theme Boston Pops Orchestra John Williams Tim Morrison, trumpet Sony 64147

09:35:00 00:06:37 Sergei Rachmaninoff Scherzo from Cello Sonata Op 19 Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

09:42:00 00:05:23 Johannes Brahms Fugue from Handel Variations Op 24 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

09:50:00 00:06:33 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 63 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

09:57:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

10:05:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

10:11:00 00:12:28 Wolfgang Amadeus Mozart Sonata No. 18 for Piano & Violin in G major George Szell, piano; Rafael Druian, violin Sony 86793

10:30:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

10:31:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

10:39:00 00:05:47 Kara Karayev In the Path of Thunder: Lullaby Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:47:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

10:50:00 00:33:07 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

11:25:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

11:37:00 00:09:13 Leopold Mozart Symphony in D major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

11:49:00 00:09:37 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

12:06:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:15:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire' Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:29:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:37:00 00:04:54 Claude Debussy Tarantelle styrienne 'Danse' Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

12:43:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53 Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

12:57:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27 Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

14:00:00 00:04:52 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

14:05:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

14:10:00 00:14:05 Anton Arensky Variations on Theme by Tchaikovsky Op 35 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

14:36:00 00:10:30 Fanny Mendelssohn-Hensel Concert Overture JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

14:48:00 00:09:00 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Piano & Orchestra in D major Moscow Virtuosi Vladimir Spivakov Evgeny Kissin, piano RCA 60400

14:58:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor Sean Chen, piano Steinway 30029

15:02:00 00:18:57 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 2 in F major Op 102 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Yefim Bronfman, piano Sony 60677

15:23:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

15:33:00 00:03:32 Joseph Lamb American Beauty Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

15:40:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

15:48:00 00:07:07 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Ouverture Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:58:00 00:04:36 Anton Arensky Suite No. 1 for 2 Pianos: Waltz Op 15 Stephen Coombs, piano; Ian Munro, piano Hyperion 66755

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

16:14:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

16:27:00 00:04:41 Ryuichi Sakamoto Bibo No Aozora La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

16:34:00 00:04:55 Antônio Carlos Jobim A Felicidade Jason Vieaux, guitar Azica 71287

16:41:00 00:08:47 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

16:52:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

16:58:00 00:01:35 Jerry Gray PEnnsylvania 6-5000 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

17:05:00 00:04:45 Astor Piazzolla Adiós Nonino Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

17:13:00 00:08:59 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

17:24:00 00:10:54 Ludwig van Beethoven Rondo in B flat major Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

17:40:00 00:04:57 Max Richter Vivaldi Recomposed: Summer 3 Berlin Concert House Orch André de Ridder Daniel Hope, violin DeutGram 4792777

17:47:00 00:02:38 Sergei Prokofiev Summer Night Suite: Minuet Op 123 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 469376

17:52:00 00:03:20 William H. Monk Abide with Me Anonymous 4 Harm Mundi 807549

17:57:00 00:02:16 Eduard Strauss Non-Stop Polka Op 112 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

18:09:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

18:31:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 1 in C sharp minor Op 3 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

18:38:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

18:45:00 00:08:52 Domenico Cimarosa Artemisia: Overture Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

18:55:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus' Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

19:15:00 00:41:05 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

19:58:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 3 in E major Op 6 Kotaro Fukuma, piano CIPC 2003

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:06:00 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

20:10:00 00:46:53 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

20:58:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

PITTSBURGH SYMPHONY ORCHESTRA - with JIM CUNNINGHAM - PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Manfred Honeck, conductor; Christina Landshamer, soprano

Robin Blaze, counter-tenor; Paul Appleby, tenor; Paul Armin Edelmann, baritone; Mendelssohn Choir of Pittsburgh; Betsy Burleigh, director

21:04:00 02:04:00 George Frideric Handel Messiah

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:28 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Cradle Song Oslo Philharmonic Orchestra Esa-Pekka Salonen Barbara Hendricks, soprano CBS 44528

23:07:00 00:04:47 Louis Moreau Gottschalk Berceuse Op 47 Alan Marks, piano Nimbus 5014

23:12:00 00:04:00 Richard Strauss Wiegenlied Op 41 Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

23:18:00 00:07:40 Franz Schubert Moment Musical No. 6 in A flat major Stephen Kovacevich, piano EMI 55219

23:25:00 00:09:56 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

23:38:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:43:00 00:04:02 William Grant Still Bayou Home Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

23:47:00 00:07:06 Samuel Barber Andante from Cello Concerto Op 22 St. Louis Symphony Leonard Slatkin Steven Isserlis, cello RCA 68283

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:58:00 00:01:27 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096