Program Guide 06-29-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC

00:02:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

00:14:00 00:34:38 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin; Antonio Meneses, cello DeutGram 4795448

00:53:00 00:49:56 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

01:44:00 00:22:52 William Byrd Mass for Five Voices Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

02:09:00 00:26:44 Carl Maria von Weber Clarinet Quintet in B flat Op 34 Auer Quartet Kálmán Berkes, clarinet Naxos 553122

02:37:00 00:35:59 Bernard Herrmann Symphony No. 1 James Sedares Phoenix Symphony Koch Intl 7135

03:17:00 00:21:03 Aaron Copland Billy the Kid: Suite Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

03:40:00 01:16:27 Ludwig van Beethoven Missa Solemnis Op 123 Cleveland Orchestra George Szell Saramae Endich, soprano; Florence Kopleff, contralto; Ernst Haefliger, tenor; Ezio Flagello, bass; Cleveland Orchestra Chorus MAA 97

04:59:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

05:26:00 00:17:32 Ivor Gurney A Gloucestershire Rhapsody David Parry BBC Scottish Symphony BBC 371

05:46:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14 Murray Perahia, piano CBS 42401

05:53:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC

06:07:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:15:00 00:05:34 Johannes Brahms Allegretto from Cello Sonata No. 1 Op 38 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

06:20:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

06:30:00 00:04:19 Anthony Holborne Pavan No. 3 Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:40:00 00:07:27 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 40 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

06:48:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

06:53:00 00:02:15 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

06:55:00 00:02:18 Karl King March "Tiger Triumph" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:18 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

07:10:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:20:00 00:02:07 Jorge Gomez General O'Reilly Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

07:25:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

07:30:00 00:05:33 Roderick Williams Byrd's 'Ave verum corpus' Reimagined Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

07:40:00 00:07:43 Julius Fucik Miramare Overture Op 247 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:51:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

07:55:00 00:02:21 Traditional Appalachian Barn Dance Jeannette Sorrell Apollo'sFireCountrysidePlayers Avie 2205

08:07:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

08:15:00 00:08:52 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

08:26:00 00:02:29 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Air William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:30:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

08:40:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:48:00 00:03:10 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 5 in A major Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

08:55:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:08:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10 Peter Takács, piano Cambria 1175

09:30:00 00:04:50 Burt Bacharach South American Getaway Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

09:38:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico" Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

09:44:00 00:09:12 Erik Satie Trois gymnopédies Anne Queffélec, piano VirginClas 90754

09:55:00 00:04:15 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Gypsy Dance Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

10:00 CLASSICAL MUSIC

10:01:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk! Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

10:04:00 00:01:53 Leroy Anderson Jazz Pizzicato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

10:09:00 00:15:22 Franz Liszt Réminiscences de Don Juan Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

10:27:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

10:34:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

10:41:00 00:06:22 Frank Loesser Hans Christian Andersen: Medley Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68131

10:50:00 00:26:03 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Rafael Kubelik Cleveland Orchestra DeutGram 459463

11:20:00 00:08:16 Bernard Herrmann A Portrait of Hitch Bernard Herrmann London Philharmonic Decca 443895

11:31:00 00:08:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:42:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

11:52:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

12:06:00 00:08:35 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Vienna Philharmonic James Levine Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

12:17:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:29:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:37:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

12:46:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

12:57:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:14 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

13:43:00 00:15:23 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2012

14:00 CLASSICAL MUSIC

14:00:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round" Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

14:02:00 00:01:42 Henry Purcell The Fairy Queen: Rondeau William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

14:06:00 00:13:08 Bernard Herrmann Currier and Ives Suite James Sedares New Zealand Symphony Koch Intl 7224

14:22:00 00:09:01 Johann Sebastian Bach A Musical Offering: Ricercar a 6 Alan Feinberg, piano Steinway 30034

14:34:00 00:12:54 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29 Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

14:48:00 00:11:15 George Frideric Handel Saul: Act 1 Sinfonia Paul McCreesh Gabrieli Players Archiv 474510

15:01:00 00:15:53 Ludwig van Beethoven Gloria from 'Missa Solemnis' Op 123 Cleveland Orchestra George Szell Saramae Endich, soprano; Florence Kopleff, contralto; Ernst Haefliger, tenor; Ezio Flagello, bass; Cleveland Orchestra Chorus MAA 97

15:20:00 00:08:14 Franz Joseph Haydn Te Deum No. 2 in C major Collegium Musicum 90 Richard Hickox Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

15:30:00 00:03:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

15:37:00 00:06:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

15:45:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

15:58:00 00:04:28 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

16:00 CLASSICAL MUSIC; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: A Modern Monteverdi Premiere

16:07:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

16:12:00 00:13:07 George Gershwin Allegro from Piano Concerto in F major Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

16:29:00 00:05:40 Bernard Herrmann The Day the Earth Stood Still: Suite Nic Raine City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:34:00 00:04:46 Franz Joseph Haydn Finale from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

16:41:00 00:07:46 Josef Strauss Waltz 'My Life is Love and Laughter' Op 263 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:52:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

16:57:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

17:05:00 00:04:59 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:26:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:40:00 00:01:24 William Byrd Mass for Five Voices: Kyrie Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:41:00 00:03:37 Roxanna Panufnik Kyrie after William Byrd Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:47:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus & Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:52:00 00:02:33 Leroy Anderson The Penny Whistle Song Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:57:00 00:02:22 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 6 Guildhall Strings RCA 61275

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:19:18 Leroy Anderson Piano Concerto in C BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Jeffrey Biegel, piano Naxos 559313

18:30:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

18:41:00 00:03:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 15 in C major Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

18:45:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

18:54:00 00:03:08 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 7 in C minor Op 46 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

19:00 SYMPHONY AT SEVEN

19:02:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

19:20:00 00:35:39 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

20:00 CLEVELAND OVATIONS: ChamberFest Cleveland – recorded Fri 6/24 in Mixon Hall ‘Obsession’ Artists: Julie Albers, cello; David Bowlin, violin; Diana Cohen, violin; Lauren Eberwein, mezzo soprano; Alexi Kenney, violin; Teng Li, viola; Dimitri Murrath, viola; Timotheos Petrin, cello; Roman Rabinovich, piano; Itamar Zorman, violin

RICHARD WAGNER, Selections from Five Songs on Texts of Mathilde Wesendonck arranged by Looten

LEOŠ JANÁČEK, String Quartet No. 2, “Intimate Letters”

CÉSAR FRANCK, Quintet for Piano and String Quartet in F minor

21:24:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer George Walker

From Albany 1334

George Walker:

Icarus in Orbit

Concerto for Piano and Orchestra

Dialogue for Piano and Orchestra

Abu for Narrators and Chamber Orchestra

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:07:49 Franz Schubert Andante from Piano Sonata No. 16 Arcadi Volodos, piano Sony 89647

23:09:00 00:09:20 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77 New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

23:19:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

23:23:00 00:03:52 John Bull Fantasia Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:27:00 00:06:16 Robert White Christe, qui lux es et dies Stile Antico Harm Mundi 807572

23:34:00 00:04:26 Nicolò Paganini Romance from Grand Sonata for Guitar Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 4795448

23:39:00 00:13:01 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

23:52:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend, Op. 54 No. 1 Alan Feinberg, piano Argo 436 121