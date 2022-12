Program Guide 06-27-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

00:29:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

00:58:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

01:38:00 00:25:20 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 2 in E flat major Op 13

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

02:05:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

02:47:00 00:25:31 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 2 in D major

Cleveland Orchestra George Szell Maurice Sharp, flute; Marc Lifschey, oboe; George Goslee, bassoon; Myron Bloom, horn Sony 86793

03:13:00 00:20:03 Leo Sowerby Theme in Yellow

Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

03:35:00 00:32:11 Dmitri Kabalevsky Piano Concerto No. 1 in A minor Op 9

NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

04:09:00 01:06:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Leech, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus ASO Media 1007

05:17:00 00:17:36 Camille Saint-Saëns Septet in E flat major Op 65

Ensemble Vivant OpeningDay 9379

05:37:00 00:07:32 Jean Sibelius Suite for Violin & Strings Op 117

Danish National Symphony Thomas Dausgaard Christian Tetzlaff, violin VirginClas 45534

05:47:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

06:15:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

06:22:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

06:29:00 00:04:45 Pablo de Sarasate Jota aragonesa Op 27

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

06:40:00 00:05:48 Jack Gallagher Rondo from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

06:45:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

06:50:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de Deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:55:00 00:02:17 John Philip Sousa March 'Ancient and Honorable Artillery

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:20 Hector Berlioz The Trojans: Trojan March

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80164

07:10:00 00:11:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

07:24:00 00:03:30 Victor Béraud Petite Reine Berceuse Op 24

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

07:28:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

07:40:00 00:07:25 Frédéric Chopin Scherzo from Piano Trio Op 8

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 53112

07:51:00 00:02:52 Ernst Toch Geographical Fugue

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

07:55:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

07:57:00 00:01:53 Georges Bizet Jeux d'enfants: Galop Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

08:07:00 00:06:36 Peter Tchaikovsky Allegretto from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

08:15:00 00:07:54 John Williams Star Wars: Throne Room & End Title

John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

08:25:00 00:03:59 Ignace Jan Paderewski Mélodie in G flat Op 16

Stephen Hough, piano Hyperion 67043

08:30:00 00:03:09 François Dompierre The Devil's Beauties

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

08:40:00 00:09:33 Johan Svendsen Allegro from Symphony No. 1 Op 4

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

08:51:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

08:55:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:35:00 00:03:47 Michelangelo Galilei Toccata for solo Lute

Lucas Harris, lute Tafelmusik 1001

09:55:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

10:04:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Promenade sur l'eau Op 74

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

10:09:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

10:23:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

10:32:00 00:04:05 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

10:40:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major

German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

10:49:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

10:51:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

11:20:00 00:08:35 Franz Schubert Impromptu No. 4 in A flat major

Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

11:31:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

11:41:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

11:52:00 00:06:01 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Belvedere 8005

12:06:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

12:16:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:26:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

12:32:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

12:40:00 00:05:08 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

12:47:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:57:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:43:57 Franz Schubert Symphony 'Grand Duo' in C major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

13:47:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:33 Antonín Dvorák Legend No. 9 in D major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

14:03:00 00:02:40 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 3 in F major

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

14:08:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:25:00 00:11:05 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

14:40:00 00:13:22 Aaron Copland Finale from Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

14:54:00 00:03:36 John Stanley Trumpet Voluntary

English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

14:58:00 00:01:43 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Dance

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

15:01:00 00:15:16 Michael Haydn Symphony No. 41 in F major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

15:18:00 00:10:23 Luigi Cherubini Concert Overture in G major

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

15:32:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

15:40:00 00:07:19 Carl Nielsen Serenata in vano

Lars Brynildsen, clarinet; Per Hannevold, bassoon; Vidar Olsen, horn; Sally Guenther, cello; Torbjorn Eide, double bass Bis 428

15:49:00 00:06:05 Henri Herz Rondo espagnol from Piano Concerto No. 7 Op 207

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

15:56:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Schoenberg for Winds

15:58:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

16:07:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag

Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:12:00 00:16:12 Ludwig van Beethoven Allegro from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

16:32:00 00:04:27 Elmer Bernstein The Age of Innocence: End titles

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:41:00 00:07:59 Hector Berlioz Béatrice and Bénédict: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

16:52:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

16:56:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers

Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

17:05:00 00:04:59 Jean Sibelius The Tempest: Berceuse Op 109

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra Cala 542

17:24:00 00:11:37 Zdenek Fibich The Tempest Op 46

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

17:40:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

17:47:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:52:00 00:03:11 Traditional Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2361

17:58:00 00:01:14 Boris Pasternak Prelude in E flat minor

Lera Auerbach, piano Bis 1502

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:31 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Benita Valente, soprano; Janis Taylor, mezzo-soprano; Richard Leech, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus ASO Media 1007

18:34:00 00:04:16 Antonín Dvorák Bagatelle No. 5 Op 47

Takács Quartet Gábor Ormai, harmonium Decca 430077

18:41:00 00:02:23 Ferruccio Busoni Viennese Dance Song Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

18:45:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

18:56:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:45 Franz Joseph Haydn Sinfonia Concertante in B flat major

Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin; David Watkin, cello; Anthony Robson, oboe; Felix Warnock, bassoon VirginClas 59266

19:25:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

19:58:00 00:01:23 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Bourrée

Jason Vieaux, guitar Azica 71250

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:10 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:23:00 00:32:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

20:58:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance

Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor

21:04:00 00:30:00 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

21:38:00 00:34:31 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

22:18:00 00:33:03 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:06:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:13:00 00:06:19 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:21:00 00:14:58 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1007

23:38:00 00:04:05 Lyun Joon Kim Elegy

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

23:42:00 00:05:16 Jack Gallagher Berceuse

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:47:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:55:00 00:03:16 Robert Schumann Fantasy Pieces: In the Evening Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

23:55:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70

English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258