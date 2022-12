Program Guide 06/24/2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:02 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 3 in G major Cleveland Orchestra George Szell Isaac Stern, violin Sony 66475

00:29:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

00:55:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52 Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

02:04:00 00:25:52 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135 Hagen Quartet DeutGram 4795448

02:32:00 00:32:26 Hans Gál Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

03:06:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

03:57:00 00:24:29 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35 Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

04:23:00 00:26:12 Niels Gade Symphony No. 2 in E major Op 10 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

04:51:00 00:25:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

05:18:00 00:15:25 David Diamond The Enormous Room Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3119

05:35:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

05:55:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:57 Julius Fucik Polka 'The Old Grumbler' Op 210 Royal Scottish Nat'l Orch Neeme Järvi David Hubbard, bassoon Chandos 5158

06:15:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:20:00 00:02:23 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Tambourins Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:27:00 00:07:59 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88 Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

06:40:00 00:07:36 Gioacchino Rossini L'Italiana in Algeri: Overture James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

06:48:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:53:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Andrés Díaz, cello Azica 71252

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:05:51 Frederick Delius Intermezzo from 'Fennimore and Gerda' Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

07:13:00 00:08:14 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement I West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:23:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633

07:29:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

07:30:00 00:04:16 Andrew York Sunburst Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:32:00 00:01:14 Johann David Heinichen Allegro from Concerto Grosso in F major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 447644

07:40:00 00:09:58 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet & 2 Oboes in D major St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, trumpet; Linda Strommen, oboe; Thomas Tempel, oboe Teldec 10788

07:51:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3 Yehudi Menuhin, violin Warner 1

07:55:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355 Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

08:07:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

08:15:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62 Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

08:23:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America Canadian Brass RCA 68633

08:30:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

08:43:00 00:09:34 Hans Gál Finale from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

08:54:00 00:01:44 John Rutter Praise Ye The Lord City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

08:58:00 00:04:23 John Barry Out of Africa: Love Theme Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:31 Maurice Ravel Boléro Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:32:00 00:05:45 Mark O'Connor Appalachia Waltz La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

09:41:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

09:50:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12 Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

10:04:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Fugue No. 7 in A major Op 87 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

10:08:00 00:11:53 Gioacchino Rossini String Sonata No. 3 in C major Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

10:22:00 00:06:15 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

10:30:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:38:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets & Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

10:44:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

10:50:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

11:18:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15 Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

11:30:00 00:08:09 Michael Haydn Symphony No. 32 in D Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

11:39:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:50:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade Michel Beroff, piano Denon 18047

11:57:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche' Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

12:06:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

12:16:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

12:26:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:31:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

12:38:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78 Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:48:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

13:37:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:55 Robert Schumann Forest Scenes: Wayside Inn Op 82 Vladimir Ashkenazy, piano Decca 421290

14:03:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

14:09:00 00:15:53 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11 Cleveland Orchestra George Szell Myron Bloom, horn Sony 63123

14:40:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd' Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

14:52:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:01:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:20:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

15:33:00 00:03:32 Vladimir Horowitz Carmen Variations Yuja Wang, piano DeutGram 16606

15:40:00 00:06:26 Georges Bizet Carmen: Micaëla's Act 3 Aria London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

15:48:00 00:06:35 Ludwig van Beethoven Overture 'Name Day' Op 115 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

15:55:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

15:58:00 00:04:18 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Birth of Kijé Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Harry Partch and Terry Riley

16:06:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

16:12:00 00:11:31 Hans Gál Allegro from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

16:27:00 00:01:19 Various Motion Picture Studio Fanfares - McHugh, Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:33:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:41:00 00:07:39 John Rutter Finale from 'Beatles' Concerto Royal Philharmonic John Rutter Peter Rostal, piano; Paul Schaefer, piano Decca 1821

16:52:00 00:03:01 Sir Hamilton Harty The Fair Day from 'An Irish Symphony' Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

16:57:00 00:02:13 Henry Purcell Funeral March for Queen Mary Equale Brass Ensemble; David Corkhill, percussion Erato 45123

17:05:00 00:05:29 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: La Primavera Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

17:26:00 00:09:09 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

17:40:00 00:04:34 Georges Bizet Carmen: Habanera 'L'amour est un Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:46:00 00:04:33 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Roberto Alagna, tenor DeutGram 14777

17:52:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:57:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

18:21:00 00:10:58 Hans Gál Adagio from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

18:35:00 00:06:07 Hans Gál Rondo from Symphony No. 1 Op 30 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

18:43:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

18:54:00 00:05:03 Hans Gál Burlesque from Symphony No. 1 Op 30 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

19:20:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

19:58:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26 Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

20:29:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: For Three

21:03:00 00:20:51 Nicolò Paganini Terzetto Concertante in D major Benjamin Beilman, viola; Jason Vieaux, guitar; Dane Johansen, cello

21:26:00 00:24:01 Ludwig van Beethoven Serenade in D major Op 25 Tara Helen O'Connor, flute; Ida Kavafian, violin; Daniel Phillips, viola

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, An Insider’s Look to the RNC & Fall 2016: One for the History Books?

Dave Camp, Former Chairman, U.S. House of Representatives Ways and Means Committee

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

23:11:00 00:06:43 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16 London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

23:20:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

23:26:00 00:08:59 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

23:37:00 00:06:49 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3062

23:43:00 00:09:47 Keith Jarrett Adagio for Oboe & Strings Fairfield Orchestra Thomas Crawford Marcia Butler, oboe ECM 1450

23:55:00 00:03:16 Heitor Villa-Lobos Song of the Black Swan Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917