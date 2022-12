Program Guide 06-23-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

00:28:00 00:34:39 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18 Warsaw Philharmonic Stanislaw Wislocki Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

01:05:00 00:39:18 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

01:46:00 00:34:27 Alberto Ginastera Cello Concerto No. 2 Op 50 Bamberg Symphony Lothar Zagrosek Mark Kosower, cello Naxos 572372

02:22:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's" Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

02:56:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30 Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

03:27:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

03:57:00 00:30:13 Felix Mendelssohn String Quartet No. 5 in E flat major Op 44 Pacifica Quartet Cedille 82

04:29:00 00:49:48 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

05:21:00 00:16:39 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in D major Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

05:40:00 00:05:31 Michael Easton Overture to an Italianate Comedy Brett Kelly State Orchestra of Victoria Naxos 554368

05:48:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

06:15:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

06:20:00 00:03:23 Stephen Foster Gentle Annie Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

06:25:00 00:09:25 Thomas Arne Symphony No. 2 in F major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

06:40:00 00:07:54 Hugo Wolf Italian Serenade in G major Orchestra of Paris Daniel Barenboim Ana Bela Chaves, viola Erato 45416

06:51:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

06:55:00 00:04:22 W. Paris Chambers March "Chicago Tribune" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

07:10:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major Kodály Quartet Members of Naxos 557126

07:20:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

07:25:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

07:30:00 00:04:23 Aaron Copland Rodeo: Saturday Night Waltz JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

07:40:00 00:08:45 Antonio Vivaldi Violin Concerto in D major Op 3 Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:51:00 00:02:31 George Gershwin Rag 'Rialto Ripples' Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel William Tritt, piano Telarc 80445

07:55:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

BBC NEWS

08:07:00 00:03:31 Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor: Sextet 'Chi mi Hanover Band Sir Charles Mackerras Bruce Ford, tenor; Anthony Michaels-Moore, bass; Andrea Rost, soprano; Alastair Miles, bass; Paul Charles Clarke, tenor Sony 63174

08:10:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

08:15:00 00:07:30 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Antonio Pompa-Baldi, piano Azica 71214

08:25:00 00:03:22 Teodoro Matias da Rocha Vassourinhas Yo-Yo Ma, cello; Sérgio & Odair Assad, guitars; Jamey Haddad, percussion; Nilson Matta, bass Sony 24414

08:27:00 00:05:53 Gustav Holst Brook Green Suite Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

08:40:00 00:02:25 Pablo de Sarasate Gavota de Mignon Op 16 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano Canary 7

08:45:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

08:55:00 00:05:41 George Gershwin Girl Crazy: Overture Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic BBC 63

09:05:00 00:17:03 George Gershwin Medley from 'Porgy and Bess' Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:26:00 00:02:52 Alan Silvestri Back to the Future: End Credits David Newman Varèse Sarabande Symphony Varese Sar 1985

09:35:00 00:03:06 Marvin Hamlisch The Spy Who Loved Me: Nobody Does it Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:55:00 00:03:37 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Cubana Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:00:00 00:02:01 Joaquín Rodrigo I come from the poplars, Mother Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

10:03:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from 'Fantasía para un Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

10:10:00 00:11:11 Friedrich Kuhlau Overture to "Elf-Hill" Op 100 Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

10:23:00 00:06:31 Ludwig van Beethoven Cavatina from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

10:31:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:38:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

10:44:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

10:50:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

11:21:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

11:33:00 00:08:38 Muzio Clementi Overture No. 2 in D major Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

11:43:00 00:09:11 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

11:54:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

BBC NEWS

12:06:00 00:09:47 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:18:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:28:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

12:33:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

12:39:00 00:04:08 Peter Boyer Silver Fanfare Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

12:45:00 00:11:09 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture George Szell Cleveland Orchestra Sony 62403

12:58:00 00:01:34 Franz Liszt Schubert Song 'Das Wandern' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

BIG WORK AT ONE WITH ANGELA MITCHELL

13:01:00 00:49:48 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

13:49:00 00:05:25 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

13:57:00 00:02:57 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Gavotte David Russell, guitar Telarc 80584

14:02:00 00:01:56 Ernö Dohnányi March from Serenade for Strings Op 10 Dmitry Sitkovetsky NES Chamber Orchestra Nonesuch 79545

14:04:00 00:02:45 Zoltán Kodály Háry János: Entrance of the Emperor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

14:09:00 00:13:09 Frédéric Chopin Polonaise No. 7 in A flat major Op 61 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

14:25:00 00:11:02 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 2 in D major Op 11 Lawrence Foster Monte Carlo Philharmonic Erato 75179

14:38:00 00:15:15 Ignaz Moscheles Recollections of Ireland Op 69 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

14:55:00 00:05:03 Blonde Redhead Melody Matt Haimovitz, cello; Christopher O'Riley, piano Oxingale 2019

15:02:00 00:20:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 18 in F major James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

15:24:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

15:36:00 00:04:40 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Gavotte Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

15:42:00 00:04:49 Peter Tchaikovsky Nocturne in C sharp minor Op 19 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

15:49:00 00:06:35 Ola Gjeilo Unicornis captivatur Charles Bruffy Phoenix Chorale Chandos 5100

15:57:00 00:00:51 Maurice Ravel Minuet in C sharp minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901811

15:58:00 00:05:32 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:17 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Lyric Waltz Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:12:00 00:11:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

16:28:00 00:09:03 David Arnold Independence Day: Suite Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:01:49 John Dowland My Lady Hunsdon's Puffe Nigel North, lute Naxos 557586

16:42:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

16:52:00 00:03:17 Domenico Scarlatti Sonata in C major Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

16:55:00 00:04:01 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Che farò senza Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

17:05:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

17:26:00 00:07:47 Margi Griebling-Haigh Rondes from 'Romans des Rois' Panorámicos Danna Sundet, oboe; Richard King, horn; Randall Fusco, piano Panorámico 2009

17:40:00 00:04:40 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Villanesca Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:46:00 00:03:32 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Siciliana Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:52:00 00:03:37 Scott Joplin Sunflower Slow Drag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

18:37:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

18:43:00 00:02:22 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:47:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

18:56:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:11:27 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Overture Op 21 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 485

19:15:00 00:14:03 Dmitri Shostakovich Hamlet: Suite Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

19:31:00 00:24:35 Peter Tchaikovsky The Tempest Op 18 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 15296

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:04:28 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves' Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

20:09:00 00:45:34 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade Op 35 Royal Philharmonic Sir Thomas Beecham Steven Staryk, violin EMI 66998

20:55:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

PITTSBURGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Manfred Honeck, conductor; Yulianna Avdeeva, piano; Mendelssohn Choir of Pittsburgh

21:04:00 00:25:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C major

21:29:00 00:56:44 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major

22:26:00 00:38:43 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:06:00 00:10:10 Ralph Vaughan Williams Molto moderato from Symphony No. 3 Bernard Haitink London Philharmonic EMI 56564

23:19:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233

23:23:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal Liverpool Philharmonic David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:36:00 00:05:42 Peter Tchaikovsky Berceuse in A flat major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:41:00 00:12:12 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 439888

23:55:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

23:56:00 00:03:05 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 3 'A Day in May' Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579