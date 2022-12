Program Guide 06-17-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:25 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 1 in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

00:29:00 00:30:50 Charles Gounod Symphony No. 2 in E flat major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

01:02:00 00:41:54 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major Alexander Schimpf, piano Oehms 867

01:46:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

02:23:00 00:32:02 John Field Piano Concerto No. 2 in A flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

02:57:00 00:38:52 Vasily Kalinnikov Symphony No. 1 in G minor Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

03:38:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16 Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

04:07:00 00:43:32 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 449205

04:52:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20 London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

05:21:00 00:15:02 Joseph Martin Kraus Symphony in E minor Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 554777

05:38:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

05:51:00 00:06:02 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 8 Op 59 American String Project MSR 1386

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

06:15:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

06:27:00 00:05:52 David Diamond Allegretto from Symphony No. 4 Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

06:32:00 00:02:40 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria' Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

06:40:00 00:04:34 John Field Nocturne No. 12 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

06:45:00 00:03:52 John Field Nocturne No. 17 in C major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

06:51:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

06:55:00 00:03:51 Victor Herbert Babes in Toyland: March of the Toys Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Gloria in excelsis Deo from Mass in B minor Harry Christophers The Sixteen Choir & Orch Collins 70322

07:10:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75 Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

07:22:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance? Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

07:27:00 00:03:12 François Dompierre Mario: Theme La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

07:30:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

07:40:00 00:05:16 Igor Stravinsky Ragtime for 11 Instruments Jenny Lin, piano Steinway 30028

07:45:00 00:06:18 Frédéric Chopin Finale from Piano Trio Op 8 Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Emanuel Ax, piano Sony 53112

07:55:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

08:07:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

08:15:00 00:07:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 67 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

08:25:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

08:30:00 00:04:17 Howard Blake Andante from Flute Concerto Op 493 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Jaime Martin, flute PentaTone 506

08:43:00 00:09:37 Johann Sebastian Bach Concerto for 4 Keyboards in A minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Sponseller, hc; Janina Ceaser, harpsichord; Paul Jenkins, harpsichord Eclectra 2059

08:55:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

09:22:00 00:02:55 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

09:27:00 00:07:03 Max Steiner The Big Sleep: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

09:35:00 00:04:47 Charles Gounod Faust: Jewel Song English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano Decca 458858

09:45:00 00:09:43 John Cage In a Landscape Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

09:54:00 00:03:44 George Gershwin Love is Here to Stay London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:03:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

10:07:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Piano Trio in E flat major Florestan Trio Hyperion 67393

10:21:00 00:03:45 Gian Carlo Menotti Sebastian: Barcarolle Andrew Schenck New Zealand Symphony Koch Intl 7005

10:25:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

10:38:00 00:03:37 Jerome Kern Showboat: Old Man River Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

10:44:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

10:51:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

11:24:00 00:06:22 John Field Nocturne No. 10 in E major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

11:34:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

11:47:00 00:09:00 Johannes Brahms Scherzo & Rondo from Serenade No. 1 Op 11 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

11:58:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

12:06:00 00:10:24 Maurice Ravel Introduction & Allegro Melos Ensemble Osian Ellis, harp; Richard Adeney, flute; Cecil Aronowitz, viola Decca 4785437

12:19:00 00:09:34 Hans Gál Finale from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

12:30:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:39:00 00:04:55 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 8 'Habanera' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:46:00 00:10:52 Grace Williams Fantasy on Welsh Nursery Tunes Sir Charles Groves London Symphony Orchestra Lyrita 323

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:48:54 Igor Stravinsky The Firebird Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 446715

13:51:00 00:07:08 Darius Milhaud Three Rag-Caprices Op 78 Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:31 John Field Nocturne No. 9 in E minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

14:04:00 00:03:38 John Field Nocturne No. 1 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

14:10:00 00:14:27 Wolfgang Amadeus Mozart Oboe Quartet in F major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

14:26:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

14:39:00 00:11:08 Claude Debussy Symphony in B minor Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

14:51:00 00:05:30 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

14:58:00 00:01:03 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 1 in C major Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

15:01:00 00:18:25 Charles Gounod Petite Symphonie for Winds in B flat major Gerard Oskamp Norwegian Winds Victoria 19095

15:22:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

15:32:00 00:03:26 Igor Stravinsky Tango in D minor Jenny Lin, piano Steinway 30028

15:38:00 00:08:25 Igor Stravinsky Four Etudes Op 7 Jenny Lin, piano Steinway 30028

15:49:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:58:00 00:03:55 Johann Sebastian Bach Adagio from Toccata, Adagio & Fugue José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Bach and Mattheson

16:05:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

16:12:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

16:18:00 00:03:55 Igor Stravinsky Scherzo à la russe Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

16:26:00 00:04:18 Charles Gounod Funeral March of a Marionette Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

16:33:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

16:43:00 00:07:18 Igor Stravinsky Finale from Symphony Op 1 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

16:52:00 00:03:31 John Field Nocturne No. 9 in E minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

16:56:00 00:02:15 Franz Schubert Die Forelle Barbara Bonney, soprano; Emanuel Ax, piano Sony 61964

17:05:00 00:05:31 Charles Gounod St. Cecilia Mass: Sanctus German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Latvian Radio Choir DeutGram 21327

17:13:00 00:11:01 Don Gillis Prayer and Hymn for a Solemn Occasion Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 618

17:25:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:37:00 00:04:21 John Field Nocturne No. 7 in A major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:44:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 15 in D minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

17:50:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

17:54:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

17:58:00 00:01:31 Mario Broeders Vals criollo No. 3 Mirian Conti, piano Steinway 30010

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:59 Igor Stravinsky The Firebird: Suite (1919) Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 9772

18:34:00 00:03:08 John Field Nocturne No. 2 in C minor Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:39:00 00:03:13 John Field Nocturne No. 5 in B flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

18:44:00 00:08:37 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388 Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

18:54:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

19:29:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

20:00 SPECIAL: ChamberFest Cleveland - Live from Reinberger Chamber Hall at Severance Hall - To My Distant Beloved - Love, nature, tragedy.

Music has the power to evoke these elements like no other art form, as ChamberFest demonstrates with a program built around Beethoven’s song cycle, ‘To My Distant Beloved.’

Artists: Yehonatan Berick, violin; Lauren Eberwein, mezzo soprano; Hsin-Yun Huang, viola; Jakob Koranyi, cello; Alexi Kenney, violin; Dimitri Murrath, viola; Matan Porat, piano; Karim Sulayman, tenor; Orion Weiss, piano

FRANK BRIDGE: Three Songs for Voice, Viola and Piano, H. 76

ANTONÍN DVOŘÁK: Selections from Cypresses for String Quartet, B. 152

GYÖRGY KURTÁG: “One More Voice from Far Away” from Játékok (“Games”)

LUDWIG VAN BEETHOVEN: An die ferne Geliebte for Voice and Piano, Op. 98

JOHANNES BRAHMS: Quartet for Piano, Violin, Viola and Cello in C minor, Op. 60

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Is Islam Compatible with Freedom?

Mustafa Akyol, Turkish political commentator and author of Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty

QUIET HOUR

23:02:00 00:05:00 Igor Stravinsky The Firebird: Round Dance of the Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

23:07:00 00:07:57 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 1: Prelúdio Nashville Symphony Andrew Mogrelia Members of Naxos 557460

23:17:00 00:07:15 Ludwig van Beethoven Romance No. 1 in G major Op 40 Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:24:00 00:05:25 John Field Nocturne No. 18 in F major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:29:00 00:06:53 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 16 in A flat major Op 72 Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

23:38:00 00:04:33 Pablo Casals Song of the Birds St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

23:42:00 00:11:04 Jean Sibelius Rakastava Op 14 Mario Bernardi CBC Radio Orchestra CBC 5157

23:55:00 00:04:03 John Field Nocturne No. 8 in E flat major Elizabeth Joy Roe, piano Decca 4789672

23:57:00 00:01:51 Carl Nielsen The Mother: The Fog is Lifting Judith Hall, flute; Elinor Bennett, harp Nimbus 5247