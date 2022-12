Program Guide 06-15-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:28:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

00:31:00 00:39:19 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

01:15:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

01:45:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

02:18:00 00:35:50 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

02:56:00 00:29:31 Robert Russell Bennett Abraham Lincoln: A Likeness in Symphony William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559004

03:29:00 00:39:52 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

04:11:00 00:29:28 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

04:43:00 00:39:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73 Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69509

05:24:00 00:19:05 Johann Friedrich Fasch Concerto for 2 Horns, Winds & Strings in D major Tempesta di Mare Chandos 783

05:46:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

05:52:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:37 Fernando Sor L'encouragement: Vals Op 34 Duo Amaral DuoAmaral 501592

06:15:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

06:25:00 00:03:21 Peter Tchaikovsky The Seasons: August Op 37 Lang Lang, piano Sony 511758

06:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia! BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

06:32:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

06:40:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

06:46:00 00:03:16 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

06:51:00 00:03:13 Anonymous Spiritual 'Sometimes I Feel Like a Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet CBS 42137

06:55:00 00:02:43 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:03:00 00:03:29 Donald Fraser The Jetsons: Theme [in the Style of Grant Gershon Hollywood Chamber Orchestra Delos 3222

07:10:00 00:06:29 Léon Minkus Don Quixote: Grand pas de deux Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:16:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40 Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:25:00 00:01:14 Henry Purcell Amphitrion: Bourrée Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

07:28:00 00:04:54 Leonard Bernstein Mass: A Simple Song Canadian Brass RCA 68633

07:32:00 00:03:30 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

07:40:00 00:07:12 Johann Nepomuk Hummel Allegro from Piano Trio No. 3 Op 35 Beaux Arts Trio Philips 446077

07:50:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

07:55:00 00:03:06 Scott Joplin The Ragtime Dance Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:07:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

08:15:00 00:04:42 Mario Castelnuovo-Tedesco Scherzo from Guitar Quintet Op 143 Andrés Segovia, guitar; Members of; Quintetto Chigiano MCA 10056

08:25:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

08:40:00 00:03:30 Traditional Afton Water City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

08:40:00 00:08:59 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:08:00 00:14:24 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56 Quintett.Wien Nimbus 5479

09:26:00 00:05:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Sonata No. 18 Op 31 Peter Takács, piano Cambria 1175

09:35:00 00:04:22 Johannes Brahms Finale from Cello Sonata No. 2 Op 99 Mstislav Rostropovich, cello; Rudolf Serkin, piano DeutGram 4793449

09:42:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

09:54:00 00:05:56 Edvard Grieg Symphonic Dance No. 3 Op 64 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:05:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71 Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

10:10:00 00:12:29 David Diamond Concert Piece for Orchestra Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3189

10:24:00 00:05:34 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 7 'Vito' Op 26 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:31:00 00:04:20 Ludwig van Beethoven Congratulations Minuet John Storgards Tapiola Sinfonietta Ondine 1001

10:38:00 00:05:41 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 3 in D minor Gidon Kremer Kremerata Baltica Nonesuch 287228

10:43:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:52:00 00:32:26 Hans Gál Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

11:25:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

11:37:00 00:07:01 William Boyce Symphony No. 4 in F major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:45:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

11:55:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

12:00pm BBC News; SPECIAL: Nosh at Noon – WCLV’s Robert Conrad hosts a preview of the fifth season of ChamberFest Cleveland ‘Tales and Legends’, live from the Smith Studio in the Idea Center at Playhouse Square; guests include ChamberFest’s Diana and Franklin Cohen and CFC Young Artists Oliver Herbert, cello and Alexi Kenney, violin

12:09:00 00:10:00 J. S. BACH: Two-Part Inventions #1, 4, 6, 8, 9, 13, and 14

12:32:00 00:25:00 ZOLTÁN KODÁLY, Duo for Violin and Cello, Op. 7h

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:04:00 01:00:01 Edvard Grieg Incidental Music for Ibsen's 'Peer Gynt' Op 23 Estonian National Symphony Paavo Järvi Peter Mattei, baritone; Camilla Tilling, soprano; Charlotte Hellekant, mezzo; Estonian National Male Choir; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:05:00 00:02:17 Percy Grainger The Hunter in his Career Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

14:08:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

14:12:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

14:31:00 00:10:20 Johann Stamitz Symphony in D Op 3 Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

14:43:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

14:54:00 00:03:33 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major Burning River Brass BurnRiver 2013

15:01:00 00:16:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 9 in D major Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

15:19:00 00:08:03 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Act 2 Ballet Sir John Eliot Gardiner Lyon Opera Orchestra Erato 45003

15:30:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4 Cypress String Quartet Avie 2275

15:37:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D major Op 109 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

15:45:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio" JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Byrne and Eno in Minneapolis

15:58:00 00:05:15 Tony Banks Six Pieces for Orchestra: The Oracle Paul Englishby City of Prague Philharmonic Naxos 572986

16:07:00 00:02:20 John Lennon/Paul McCartney Come Together Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

16:12:00 00:12:55 Edvard Grieg Piano Concerto: First movement Op 16 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

16:29:00 00:05:06 Richard Rodgers Victory at Sea: The Song of the High Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:36:00 00:03:26 Richard Rodgers Victory at Sea: Beneath the Southern Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

16:41:00 00:07:51 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Julia Fischer, violin Belvedere 8005

16:52:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

16:56:00 00:03:15 Alexander Scriabin Two Poèmes Op 69 Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

17:05:00 00:05:06 George Butterworth English Idyll No. 1 Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

17:13:00 00:11:31 Hans Gál Allegro from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

17:27:00 00:07:47 Richard Rodgers Carousel: Waltz Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

17:50:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

17:57:00 00:02:12 Earl Wild Virtuoso Etude on 'I Got Rhythm' Jenny Lin, piano Steinway 30011

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55 Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

18:27:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

18:37:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

18:42:00 00:09:34 Hans Gál Finale from Piano Concerto Op 57 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

18:53:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85 Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:46 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

19:24:00 00:34:47 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 95

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Highlights from concerts at Oberlin Conservatory

Andrew Norman: Gran Turismo--Oberlin Contemporary Music Ensemble/Timothy Weiss

Antonín Dvorák: Piano Quintet in A major, Op 81--Oberlin Trio with guests, Kyung Sun Lee, violin; Michael Isaac Strauss, viola

Sergei Rachmaninoff: Rhapsody on a Theme of Paganini--Chelsea De Souza, piano (2015 Oberlin Concerto Competition winner); Oberlin Orchestra/Raphael Jimenez

Charles Tomlinson Griffes: Three Poems of Fiona MacLeod--Joshua Blue, tenor (2015 Oberlin Concerto Competition winner); Oberlin Chamber Orchestra/Raphael Jimenez

21:30:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings of music by composer Frederick Tillis

Recordings from New World Records 804552

Fantasy No. 12

Freedom

The Rain Forest

Motherless Child

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:09:00 00:06:40 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

23:17:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:25:00 00:08:59 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 22 Royal Northern Sinfonia Kenneth Woods Sarah Beth Briggs, piano Avie 2358

23:36:00 00:07:47 Edvard Grieg In Folk Style from "Nordic Melodies" Op 63 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:44:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 95

23:56:00 00:02:53 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Christopher Parkening, guitar EMI 54853

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601