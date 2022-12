Program Guide 06-13-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:48 Antonín Vranicky Violin Concerto in C major Op 11 Prague Chamber Orchestra Milan Lajcík Gabriela Demeterová, violin Supraphon 2

00:30:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

01:07:00 00:15:00 Frédéric Chopin Four Mazurkas Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

01:24:00 00:34:57 Louise Farrenc Symphony No. 2 in D major Op 35 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

02:01:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

02:50:00 00:37:33 Johannes Brahms String Sextet No. 1 in B flat major Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

03:30:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

04:05:00 00:47:44 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

04:55:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2 Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

05:09:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

05:41:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

05:49:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Roberto Plano, piano Azica 71222

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:19 Bedrich Smetana The Two Widows: Polka Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

06:15:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:25:00 00:05:26 Giovanni Battista Sammartini Sonata Notturna Op 7 Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

06:30:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

06:40:00 00:07:28 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38 Yundi, piano Mercury 4812443

06:47:00 00:03:12 David Rose Holiday for Strings Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

06:51:00 00:02:17 Leopold Godowsky Alt Wien Stephen Hough, piano Hyperion 67043

06:55:00 00:04:05 Claudio Grafulla March "Washington Grays" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:23 Léo Delibes Lakmé: Flower Duet Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:13:00 00:08:35 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Quartet No. 2 Fauré Quartet DeutGram 6609

07:20:00 00:01:51 John Dowland Away with these self-loving lads La Nef Atma 2650

07:27:00 00:09:56 Claude Debussy Three Nocturnes: Sirènes Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Women of the; Cleveland Orchestra Chorus Decca 417488

07:40:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

07:51:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12 Juilliard String Quartet Sony 60579

07:55:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: New York, New York Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

08:07:00 00:05:48 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Pas de quatre Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

08:15:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76 Emil Gilels, piano EMI 69509

08:24:00 00:05:04 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49241

08:30:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:40:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:50:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture Tempesta di Mare Chandos 805

08:55:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:16:26 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2 Op 1 Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:26:00 00:02:48 Ennio Morricone The Untouchables: Al Capone Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:29:00 00:02:19 Ennio Morricone The Untouchables: Main Theme Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1057

09:31:00 00:06:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #27 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

09:40:00 00:08:49 Michael Torke Javelin John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

09:52:00 00:06:21 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 12 Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:54 Paul Dukas La Péri: Fanfare Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:04:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

10:08:00 00:11:14 Vincent d'Indy Karadec: Suite Op 34 Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

10:22:00 00:07:01 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 2 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

10:30:00 00:03:55 Domenico Scarlatti Sonata in A major Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

10:37:00 00:02:29 George Frideric Handel Fugue No. 3 in B flat major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:42:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

10:50:00 00:31:06 Franz Liszt Piano Sonata in B minor Yuja Wang, piano DeutGram 4795448

11:24:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

11:34:00 00:09:27 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23 Yundi, piano Mercury 4812443

11:46:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6 Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:06:00 00:07:16 George W. Chadwick Symphonic Sketches: A Vagrom Ballad Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

12:15:00 00:11:40 Frédéric Chopin Ballade No. 4 in F minor Op 52 Yundi, piano Mercury 4812443

12:24:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Mlada: Procession of the Nobles Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

12:31:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:37:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus London Symphony Orchestra Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

12:44:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

12:55:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:34:55 Igor Stravinsky Pétrouchka Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

13:38:00 00:19:03 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

13:59:00 00:04:30 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57 Yundi, piano Mercury 4812443

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:04:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

14:06:00 00:14:22 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550875

14:26:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:39:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:54:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

15:01:00 00:14:29 Claude Debussy Images, Book 1 Simon Trpceski, piano EMI 272

15:18:00 00:10:48 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko Op 5 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

15:31:00 00:04:37 Jean-Féry Rebel Ulysses: Two Airs & Chaconne Les Délices Clara Rottsolk, soprano Délices 2012

15:40:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:48:00 00:09:16 Amy Beach Finale from "Gaelic" Symphony Op 32 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Milhaud's "French Suite"

15:58:00 00:04:55 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

16:07:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

16:12:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

16:28:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:34:00 00:05:49 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 22 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

16:41:00 00:07:17 Carlos Chávez Chapultepec Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

16:52:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:55:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:05:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

17:12:00 00:08:57 Giuseppe Verdi I vespri siciliani: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

17:23:00 00:11:21 Johannes Brahms Minuet & Rondo from Serenade No. 2 Op 16 Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

17:40:00 00:05:54 Carlos Chávez Sarabande for Strings Enrique Bátiz Festival Orchestra of Mexico Naxos 550838

17:48:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

17:52:00 00:03:17 Emilio Balcarce La bordona Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:55:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865 Carlos Chávez: Chapultepec (1935)

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:33:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:40:00 00:04:28 Heitor Villa-Lobos Prelude No. 1 in E minor Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:46:00 00:07:26 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443

18:55:00 00:04:03 Manuel Ponce Chanson from Guitar Sonata No. 3 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:51 Carl Maria von Weber Clarinet Concerto No. 1 in F minor Op 73 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

19:25:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:56:00 00:03:07 Tylman Susato The Danserye: Bergerette 'Sans roch' New London Consort l'Oiseau 436131

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:55 Leos Janácek Sinfonietta Op 60 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62404

20:28:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

20:57:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Alan Gilbert, conductor; Leonidas Kavakos, violin; New York Choral Artists, Joseph Flummerfelt, director

21:04:00 00:33:55 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

21:41:00 00:18:29 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Suite Op 22

22:15:00 00:28:00 Esa-Pekka Salonen Karawane

QUIET HOUR

23:02:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:08:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:22:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:29:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

23:34:00 00:05:05 Henryk Wieniawski Romance from Violin Concerto No. 2 Op 22 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:42:00 00:05:47 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 2 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:47:00 00:06:39 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Clarinet Quintet Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

23:56:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791