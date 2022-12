Program Guide 06-10-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

00:24:00 00:46:53 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

01:13:00 00:31:58 Antonín Dvorák Piano Trio No. 4 in E minor Op 90 Ahn Trio EMI 56674

01:47:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

02:37:00 00:50:40 Ferdinand Hérold La fille mal gardée: Highlights John Lanchbery Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

03:30:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

03:57:00 00:29:10 Florent Schmitt La tragédie de Salomé Op 50 Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

04:28:00 00:29:04 Edward Burlingame Hill Symphony No. 4 in E flat major Op 47 Peter Bay Austin Symphony Bridge 9443

04:59:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

05:21:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:39:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major Duo Amaral DuoAmaral 2013

05:51:00 00:05:42 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 4 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

06:15:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

06:21:00 00:07:51 Hector Berlioz Reverie and Caprice Op 8 Orpheus Chamber Orchestra Guillermo Figueroa, violin DeutGram 431680

06:31:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1 Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:40:00 00:10:53 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

06:55:00 00:02:45 E. E. Bagley National Emblem March Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60983

07:02:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

07:10:00 00:08:47 Felix Mendelssohn Finale from String Symphony No. 12 Concerto Cologne Teldec 98435

07:20:00 00:02:21 Camargo Guàrnieri Brazilian Dance Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

07:25:00 00:02:19 Randy Newman Family Album: Outdoors But Not the Red Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

07:30:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

07:40:00 00:07:46 Carl Friedrich Abel Symphony in E flat Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

07:51:00 00:03:38 Michael Torke Miami Grands: Little Havana, late Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

07:55:00 00:02:16 Kate Rusby Underneath the Stars Voces8 Decca 4785703

07:57:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs New London Consort l'Oiseau 4759101

08:07:00 00:04:43 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman Cleveland Orchestra Lorin Maazel Leona Mitchell, soprano; Sir Willard White, baritone Decca 4787779

08:15:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

08:25:00 00:02:51 Anonymous When the Saints Go Marching In Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:30:00 00:04:32 Josquin Desprez Pater noster King's Singers Naxos 572987

08:40:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

08:51:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:55:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:29 Johann Joachim Quantz Flute Concerto No.161 in G major CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

09:26:00 00:03:21 John Williams NBC "Mission" Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

09:35:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

09:45:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

09:57:00 00:02:04 Irving Berlin Cheek to Cheek Jenny Lin, piano Steinway 30011

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:02 Reynaldo Hahn À Chloris Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, English horn Decca 4782564

10:05:00 00:05:49 Joseph Canteloube Songs of the Auvergne: Baïlèro Academy St. Martin in Fields Edward Gardner Kate Royal, soprano EMI 94419

10:13:00 00:10:12 Franz Joseph Haydn Trio for 2 Flutes & Bassoon in C major Jean-Pierre Rampal, flute; Wolfgang Schulz, flute; Gilbert Audin, bassoon Sony 48061

10:25:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47 Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

10:32:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:38:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

10:45:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:52:00 00:25:03 Francis Poulenc Concerto for Organ, Strings & Timpani in G minor Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

11:18:00 00:08:59 Peter Tchaikovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

11:29:00 00:08:27 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in G major Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Viktoria Mullova, violin; Giuliano Carmignola, violin Archiv 4777466

11:41:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Piano Sonata in E flat major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:52:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

12:06:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

12:15:00 00:13:36 Frederick Loewe Camelot: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

12:31:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

12:37:00 00:03:55 Erich Wolfgang Korngold The Adventures of Robin Hood: March Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

12:43:00 00:11:46 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Ballet Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:56:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

13:37:00 00:20:19 Leos Janácek Lachian Dances Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:06:12 Richard Wagner Tristan und Isolde: Liebestod Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

14:07:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

14:14:00 00:20:00 Antonín Dvorák Rusalka Fantasy Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

14:37:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

14:49:00 00:09:39 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11 Warsaw Philharmonic Antoni Wit Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

15:01:00 00:18:27 Frederick Loewe My Fair Lady: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80375

15:23:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:31:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

15:39:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

15:44:00 00:11:32 Richard Wagner Rienzi: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Poulenc's Organ Concerto

15:58:00 00:04:45 Jacques Offenbach Le roi Carotte: Overture Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

16:07:00 00:02:19 Francis Poulenc Improvisation No. 12 'Homage to Paul Crossley, piano CBS 44921

16:12:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

16:27:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:36:00 00:03:42 Tom Turpin The St. Louis Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

16:41:00 00:07:59 Peter Tchaikovsky Waltz from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

16:52:00 00:03:08 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Als flotter Geist London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

16:57:00 00:01:50 Leonard Bernstein On the Town: I Can Cook Too Center City Brass Quintet Chandos 4554

17:05:00 00:05:37 "PDQ Bach" Concerto for 2 Pianos vs. Orchestra: New York Pick-Up Ensemble Jorge Mester Peter Schickele, piano; Jon Kimura Parker, piano Telarc 80376

17:13:00 00:13:04 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus' Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

17:29:00 00:05:59 Georges Bizet The Pearl Fishers: Au fond du temple SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ramón Vargas, tenor; Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

17:40:00 00:05:10 Alec Wilder Theme and Variations Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

17:47:00 00:03:36 Marius Constant Twilight Zone: Theme & Variations John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

17:52:00 00:02:44 Gaspar Sanz Canarios Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

17:56:00 00:03:25 Joseph Hellmesberger Jr The Pearl of Iberia: Gypsy Dance Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:49 Peter Tchaikovsky First movement from Symphony No. 6 Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

18:30:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71 Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

18:36:00 00:02:50 Traditional The Minstrel Boy Robert Shaw Robert Shaw Chorale; Nancy Brennand, Irish harp RCA 63646

18:41:00 00:11:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 14 in F major Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

18:53:00 00:05:43 Franz Liszt Ballade from 'The Flying Dutchman' Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

19:15:00 00:09:09 Frederick Delius The Walk to the Paradise Garden John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

19:26:00 00:29:42 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet Suite No. 2 Op 64 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80597

19:57:00 00:02:00 Alexander Scriabin Etude in B minor Op 8 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

20:10:00 00:46:53 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74 Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 720

20:57:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Hommage

21:03:00 00:24:29 György Ligeti Trio 'Hommage à Brahms'

21:29:00 00:27:18 Johannes Brahms Violin Sonata No. 1 in G major Op 78

QUIET HOUR

23:02:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

23:10:00 00:08:56 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto in A major Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

23:22:00 00:06:48 Josef Suk Elegy in D flat major Op 23 Ahn Trio EMI 56674

23:28:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:42:00 00:05:41 Fanny Mendelssohn-Hensel Song without Words Op 8 Tzimon Barto, piano EMI 54900

23:47:00 00:07:00 Peter Warlock An Old Song Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

23:55:00 00:03:45 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:56:00 00:02:25 Jean Sibelius Berceuse Op 79 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139