Program Guide 06-09-2016

00:02:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

00:29:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

00:40:00 00:25:36 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 12 in A major Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano Sony 743505

01:08:00 01:46:00 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Michelle DeYoung, mezzo; Pacific Boychoir; San Francisco Girls' Chorus; Women of the; San Francisco Sym Chorus SF Sym 3

02:56:00 00:25:44 Joaquín Rodrigo Concierto en modo galante London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Robert Cohen, cello EMI 67435

03:24:00 00:23:14 E. J. Moeran Serenade in G major JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

03:49:00 00:34:59 Albéric Magnard Quintet for Piano & Winds in D minor Op 8 Montreal Wind Society CBC 1097

04:26:00 00:28:19 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

04:56:00 00:23:09 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

05:21:00 00:18:30 Johann Friedrich Fasch Concerto for Winds & Strings in G major Tempesta di Mare Chandos 783

05:41:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

05:51:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

06:07:00 00:02:06 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Presto Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

06:13:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

06:17:00 00:03:49 John Thomas Watching the Wheat Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

06:23:00 00:07:49 Sergei Rachmaninoff Suite from Bach's Violin Partita No. 3 Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

06:31:00 00:03:46 Leroy Anderson Serenata Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:40:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:45:00 00:05:33 Roderick Williams Byrd's 'Ave verum corpus' Reimagined Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

06:53:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:58:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

07:10:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:20:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

07:25:00 00:01:55 Kurt Weill The Ballade of Mack the Knife from London Symphony Orchestra Michael Tilson Thomas Members of CBS 44798

07:30:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

07:40:00 00:07:12 Frank Bridge The Sea: Seascape Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

07:50:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

07:54:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

07:55:00 00:02:29 Adriano Banchieri Concerto No. 2 for Brass 'Magnificat' Empire Brass Telarc 80204

07:58:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:07:00 00:06:05 Edward MacDowell Suite No. 2: Village Festival Op 48 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

08:15:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

08:22:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:27:00 00:04:00 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer: Ging heut Morgen Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

08:32:00 00:03:20 George Frideric Handel Minuet from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

08:40:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

08:50:00 00:03:01 George Harrison Something Milos Karadaglic, guitar; Chris Hill, double bass Mercury 24425

08:55:00 00:03:59 Elmer Bernstein The Magnificent Seven: Theme José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:05:00 00:14:48 Morton Gould Folk Suite David Amos London Symphony Orchestra Harm Mundi 906010

09:25:00 00:02:46 Leigh Harline Snow White & the Seven Dwarfs: Heigh Ho London Music Works Chorus Silva 1398

09:31:00 00:04:32 Anton Arensky Finale from String Quartet No. 1 Op 11 Ying Quartet Sono Lumin 92143

09:39:00 00:08:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 96 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:50:00 00:03:09 John Dowland Come again, sweet love doth now invite La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

09:52:00 00:06:34 Cole Porter The Snake in the Grass Ballet John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

10:01:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6 Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

10:05:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:11:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15 Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

10:26:00 00:03:34 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Gagliarda Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:31:00 00:03:59 Johannes Brahms Capriccio in G minor Op 116 Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

10:39:00 00:04:48 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

10:45:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

10:51:00 00:22:52 William Byrd Mass for Five Voices Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

11:16:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17 Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

11:29:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

11:40:00 00:11:25 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

11:53:00 00:06:08 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19 Révolutionaire et Romantique Sir John Eliot Gardiner Robert Levin, fortepiano Archiv 453438

12:07:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:15:00 00:08:21 Josef Rheinberger Overture to 'The Taming of the Shrew' Op 18 Nikos Athinäos Frankfurt (Oder) Philharmonic Signum 6000

12:26:00 00:03:54 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2 David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

12:32:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

12:40:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:50:00 00:06:36 Dmitri Shostakovich Finale from Symphony No. 6 Op 54 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

12:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:02:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

13:40:00 00:19:25 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

14:01:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

14:05:00 00:04:55 Sir Edward Elgar March of the Mogul Emperors Op 66 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

14:12:00 00:13:34 John Ireland A London Overture Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

14:27:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Gypsy Dance Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

14:42:00 00:11:32 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 22 in F major Op 54 Peter Takács, piano Cambria 1175

14:55:00 00:03:58 Ernest Schelling Suite Fantastique: Scherzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

15:00:00 00:15:18 Nikolai Rimsky-Korsakov Russian Easter Overture Op 36 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

15:18:00 00:09:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 5 in E minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:29:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My La Nef Atma 2650

15:38:00 00:05:33 Roderick Williams Byrd's 'Ave verum corpus' Reimagined Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

15:46:00 00:07:05 Bedrich Smetana The Two Widows: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

15:55:00 00:04:04 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March Sir Adrian Boult London Philharmonic Sony 63052

15:58:00 00:04:39 Phillipe de Monte Super flumina Babylonis Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

16:07:00 00:03:35 William Byrd Mass for Five Voices: Sanctus & Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

16:13:00 00:10:07 Carl Nielsen Allegro collerico from Symphony No. 2 Op 16 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:26:00 00:05:28 Cole Porter Night and Day John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

16:37:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 30 in G major Op 50 Evgeny Kissin, piano RCA 62542

16:41:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

16:52:00 00:02:26 Carl Nielsen The Greenwood Leaves Are Light Now Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

16:57:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3 Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

17:05:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:13:00 00:10:09 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:26:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 22 in C major Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

17:40:00 00:01:24 William Byrd Mass for Five Voices: Kyrie Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:41:00 00:03:37 Roxanna Panufnik Kyrie after William Byrd Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:47:00 00:03:28 William Byrd Ave verum corpus Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

17:52:00 00:03:30 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

17:58:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131

18:09:00 00:21:00 Anton Bruckner First movement from Symphony No. 4 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra Arthaus 101682

18:32:00 00:04:59 William Byrd Mass for Five Voices: Gloria Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

18:38:00 00:03:30 William Byrd Mass for Five Voices: Agnus Dei Suzi Digby Ora Harm Mundi 906102

18:44:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:55:00 00:03:53 William Byrd Qui Passa: for my lady Nevell Alan Feinberg, piano Steinway 30019

19:02:00 00:25:26 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

19:29:00 00:27:13 Louis Théodore Gouvy Symphony No. 4 in D minor Op 25 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

20:02:00 00:25:36 Franz Joseph Haydn Symphony No.101 in D major Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

20:30:00 00:26:29 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

20:56:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

21:04:00 00:13:34 Claude Debussy Petite Suite

21:21:00 00:21:29 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

21:44:00 00:04:43 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra

21:55:00 00:57:23 Peter Tchaikovsky Manfred Symphony Op 58

23:02:00 00:05:16 Jack Gallagher Berceuse JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:07:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:21:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17 London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:28:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99 London Symphony Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:38:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

23:56:00 00:03:13 Gabriel Fauré Requiem: Pie Jesu London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:56:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: Twilight Idyll Gisèle Ben-Dor London Symphony Orchestra Naxos 570999