Program Guide 06-03-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:19:29 George W. Chadwick Tam O'Shanter Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

00:23:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

01:05:00 00:40:46 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 3 in A minor Op 44 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457598

01:48:00 00:38:38 Moritz Moszkowski Piano Concerto in E major Op 59 Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Markus Pawlik, piano Naxos 553989

02:29:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

03:11:00 00:37:50 Franz Joseph Haydn Mass No. 11 in D minor Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

03:51:00 00:29:31 Édouard Lalo Piano Trio No. 3 in A minor Op 26 Gryphon Trio Analekta 3127

04:22:00 00:30:38 Felix Mendelssohn Sextet for Piano & Strings in D Op 110 Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

04:55:00 00:17:33 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

05:14:00 00:25:32 Ottorino Respighi Roman Festivals Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

05:41:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

05:47:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

06:15:00 00:10:43 Ralph Vaughan Williams Norfolk Rhapsody No. 1 Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

06:25:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

06:30:00 00:02:42 Traditional The Devil's Reel La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8723

06:40:00 00:06:27 Robert Schumann Larghetto from Symphony No. 1 Op 38 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

06:46:00 00:02:19 Dmitri Shostakovich Hamlet: Flourish & Dance Music Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

06:51:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

06:58:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

07:10:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 27 Op 90 Peter Takács, piano Cambria 1175

07:20:00 00:02:29 John Lennon/Paul McCartney Eleanor Rigby Chamber Ensemble Christopher Austin Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:25:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

07:30:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

07:40:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

07:50:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:55:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:07:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio Albers Trio Tre Sorell 2010

08:15:00 00:05:54 Gustav Holst Finale from Symphony Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

08:20:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50 Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

08:25:00 00:02:28 Georg Philipp Telemann Two Pieces from 'Heroic Music' Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

08:40:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4 Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:47:00 00:02:47 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus 'Was Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

08:55:00 00:07:01 Richard Rodgers Slaughter on 10th Avenue from 'On Your Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

09:05:00 00:14:03 Dmitri Shostakovich Hamlet: Suite Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

09:22:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

09:25:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:35:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

09:55:00 00:03:23 W.C. Handy Beale Street Blues Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:04 William Sterndale Bennett Romance No. 2 in E flat Op 14 Ian Hobson, piano Arabesque 6596

10:05:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22 Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:10:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

10:24:00 00:06:14 Igor Stravinsky Suite No. 2 for Small Orchestra Riccardo Chailly London Sinfonietta Decca 417114

10:32:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

10:40:00 00:04:12 Edvard Grieg Holberg Suite: Sarabande Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

10:46:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:52:00 00:26:30 Dmitri Shostakovich Symphony No. 9 in E flat major Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

11:20:00 00:08:52 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 24 in B flat major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

11:31:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major Peter Takács, piano Cambria 1175

11:41:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:51:00 00:08:23 Johann Strauss Jr Waltz 'Where the Lemons Blossom' Op 364 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:07:00 00:07:28 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

12:16:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:26:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

12:31:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

12:38:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

12:44:00 00:09:05 Antonín Dvorák King and Charcoal Burner: Overture Robert Stankovsky Czecho-Slovak State Phil MarcoPolo 223272

12:55:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:45:45 Reinhold Glière Symphony No. 2 in C minor Op 25 Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

13:48:00 00:10:07 Alexander Glazunov Mazurka-Obéreque in D major Abbey Road Ensemble Lawrence Foster Itzhak Perlman, violin EMI 55475

14:00 FIRST FRIDAYS: Guitarist Jason Vieaux with WCLV’s Angela Mitchell in the KeyBank Studio

14:00:02 00:09:00 Mauro Giuliani: Grande Overture

14:16:00 00:04:00 Duke Ellington: In A Sentimental Mood

14:21:00 00:05:00 Paulo Bellinati: Jongo

14:31:00 00:07:00 Pat Metheny / Antonio Carlos Jobim: Always and Forever/ A Felicidade

14:42:00 00:07:00 Francisco Tárrega: Capricho Arabe

14:50:00 00:06:00 Isaac Albéniz: Torre Bermeja

14:57:00 00:03:00 Bob Thiele (arr Jason Vieaux) What a Wonderful World

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:03:00 00:16:21 Gustav Mahler Songs of a Wayfarer Bavarian Radio Symphony Rafael Kubelik Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

15:22:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

15:34:00 00:03:36 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

15:41:00 00:01:56 Michael Praetorius Terpsichore: Bransle de la torche New London Consort l'Oiseau 4759101

15:46:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

15:58:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Tan Dun's "Water Music"

16:08:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

16:12:00 00:14:03 Dmitri Shostakovich Hamlet: Suite Op 32 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

16:30:00 00:03:07 John Williams Return of the Jedi: Jabba the Hutt John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:35:00 00:03:47 John Williams Return of the Jedi: Parade of the Ewoks John Williams Skywalker Symphony Orchestra Sony 45947

16:41:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

16:52:00 00:04:14 "PDQ Bach" Chorale & Finale from 'Oedipus Tex' Hoople Off-Season Philharmonic Newton Wayland Frank Kelley, tenor; Pamela South, soprano; Karen Krueger, mezzo-soprano; Peter Schickele, vocal; Okay Chorale Telarc 80239

16:57:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

17:05:00 00:05:17 Dmitri Shostakovich Allegro from Symphony No. 9 Op 70 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

17:13:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

17:24:00 00:11:00 Felix Mendelssohn String Symphony No. 5 in B flat major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

17:40:00 00:05:32 Dmitri Shostakovich Allegretto from Symphony No. 5 Op 47 Andris Nelsons Boston Symphony Orchestra DeutGram 4795201

17:47:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

17:52:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:56:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

18:35:00 00:04:20 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

18:42:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude Alexander Schimpf, piano Oehms 867

18:47:00 00:06:21 William Boyce Symphony No. 2 in A major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:55:00 00:04:21 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 119 Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

19:26:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

20:18:00 00:37:49 Béla Bartók Concerto for Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425694

20:58:00 00:01:36 Peter Tchaikovsky Waltz in 5/8 Time in D major Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Schubert Trio

21:03:00 00:10:42 Alban Berg Piano Sonata Op 1 Maurizio Pollini, piano DeutGram 423678

21:17:00 00:37:37 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major Vera Beths, violin; Anner Bylsma, cello; Jos van Immerseel, fortepiano Sony 62695

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Restacking the Deck: Why Restoring the Value of Work is Essential to Growing Our Economy.

Sherrod Brown, U.S. Senator for Ohio

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:30 Franz Liszt Liebestraum No. 3 in A flat major Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:06:00 00:11:45 Antonín Dvorák Romance in F minor Op 11 Berlin Radio Symphony Marek Janowski Arabella Steinbacher, violin PentaTone 353

23:20:00 00:04:36 Frédéric Chopin Nocturne No. 9 in B major Op 32 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:24:00 00:09:00 Ludwig van Beethoven Andante cantabile from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

23:36:00 00:04:31 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15 Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:40:00 00:13:37 Anton Webern Langsamer Satz Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

23:56:00 00:03:13 Amy Beach Scottish Legend Op 54 Alan Feinberg, piano Argo 436121