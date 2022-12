Program Guide 06-02-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:20:06 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 6 in B flat major Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

00:24:00 00:20:28 Johann Sebastian Bach English Suite No. 4 in F major Angela Hewitt, piano Hyperion 67451

00:46:00 00:49:18 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 George Hurst BBC Philharmonic Naxos 550634

01:37:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

01:59:00 01:10:07 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Marianne Rorholm, mezzo; Jorma Hynninen, baritone; Men of; Helsinki University Chorus Sony 52563

03:11:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

03:38:00 00:23:03 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4 in C minor Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80414

04:03:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

04:54:00 00:24:04 Georg Philipp Telemann Orchestral Suite in C 'Water Music' Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

05:20:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

05:38:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Howard Shelley, piano Chandos 8814

05:51:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings I Solisti Italiani Denon 78838

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:03:11 Sir Edward Elgar Chanson de matin Op 15 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

06:14:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:22:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

06:30:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:34:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

06:40:00 00:09:38 Camille Saint-Saëns Havanaise Op 83 Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

06:51:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Hands Across the Sea' John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:05:00 00:05:20 Antonín Dvorák Scherzo from Serenade for Strings Op 22 Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

07:10:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

07:15:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

07:25:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano Richard Dowling, piano Klavier 77035

07:30:00 00:04:49 Alexander Glazunov March on a Russian Theme Op 76 Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

07:40:00 00:09:02 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:51:00 00:02:51 Leroy Anderson Belle of the Ball Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:55:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from 'Sonatine Transatlantique' Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

07:57:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Gigue Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

BBC NEWS

08:07:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

08:12:00 00:03:23 Manuel Ponce Mexican Serenade 'Estrellita' Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

08:18:00 00:07:20 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

08:30:00 00:04:01 James Scott Skinner Hurricane Set Chamber Ensemble Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

08:32:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme John Mauceri London Philharmonic LPO 86

08:40:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:48:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56 Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

08:52:00 00:05:53 Franz Lehár The Merry Widow: Vilja-Lied English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; London Voices Decca 458858

09:05:00 00:15:00 Frédéric Chopin Four Mazurkas Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

09:19:00 00:04:45 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 2 Prelude 'Ingrid's Paavo Järvi Estonian National Symphony VirginClas 45722

09:35:00 00:03:24 Duke Ellington In a Sentimental Mood Jason Vieaux, guitar Azica 71287

09:55:00 00:03:59 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 4 in F sharp minor Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

10:06:00 00:03:53 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Yehudi Menuhin, violin; Gerald Moore, piano Warner 555052

10:12:00 00:11:08 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 12 in D minor Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

10:25:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

10:31:00 00:03:33 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube' Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

10:38:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3 John O'Conor, piano Telarc 80391

10:43:00 00:04:30 Kara Karayev Seven Beauties: Waltz Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

10:50:00 00:25:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

11:18:00 00:05:02 Domenico Scarlatti Sonata in E major Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

11:25:00 00:07:26 Frédéric Chopin Ballade No. 3 in A flat Op 47 Yundi, piano Mercury 4812443

11:34:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

11:43:00 00:10:00 Luigi Cherubini Minuet & Finale from Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

11:54:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

BBC NEWS

12:06:00 00:10:38 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

12:19:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59 Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:30:00 00:03:04 Claude Debussy Arabesque No. 2 in G major Simon Trpceski, piano EMI 272

12:38:00 00:06:45 Robert Schumann Arabeske in C Op 18 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:46:00 00:10:43 Aaron Copland Billy the Kid: Three Dances Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

12:57:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:48:23 Sir Edward Elgar Symphony No. 1 in A flat major Op 55 Vernon Handley London Philharmonic LPO 46

13:51:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25 BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

14:00:00 00:04:55 Frédéric Chopin Mazurka No. 13 in A minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

14:05:00 00:02:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

14:09:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

14:28:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:41:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

14:57:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

15:01:00 00:17:53 Johann Sebastian Bach Toccata, Adagio & Fugue in C major Evgeny Kissin, piano RCA 63884

15:21:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

15:31:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:38:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9 Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:46:00 00:09:46 Frederick Delius La Quadroöne & Scherzo David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

15:58:00 00:05:04 George Frideric Handel Coronation Anthem 'Zadok the Priest' Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

16:12:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

16:30:00 00:05:34 David Hirschfelder Elizabeth: Main title Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80535

16:41:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

16:52:00 00:03:02 André Grétry Céphale et Procris: Gigue Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

16:56:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Paramount Brass Centaur 2355

17:05:00 00:05:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17 Yundi, piano Mercury 4812443

17:13:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

17:25:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:40:00 00:04:08 Heinrich Schütz Die Himmel erzählen die Ehre Gottes King's Singers Naxos 572987

17:46:00 00:04:06 Franz Joseph Haydn The Creation: The Heavens Are Telling Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:52:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

17:56:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:15:51 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

18:27:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86 Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

18:38:00 00:03:42 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Nimrod Op 36 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

18:44:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

18:56:00 00:02:52 Sir Edward Elgar Ave Maria Op 2 Harry Christophers The Sixteen; Huw Williams, organ Decca 10836

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

19:32:00 00:17:38 Johann Nepomuk Hummel Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:52:00 00:05:44 Franz Schubert Alfonso and Estrella: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:26 Claude Debussy La mer Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:24:00 00:30:31 Sir Edward Elgar Enigma Variations Op 36 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80192

20:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham - Jirí Belohlávek, conductor

21:05:00 00:25:24 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite Andre Previn, conductor

21:35:00 01:17:03 Bedrich Smetana Má vlast Jirí Belohlávek, conductor

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:04:58 Sir Edward Elgar Sospiri Op 70 English Chamber Orchestra Paul Goodwin Osian Ellis, harp Harm Mundi 907258

23:06:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:12:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:19:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 24 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

23:27:00 00:08:06 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1 Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

23:37:00 00:06:21 Claude Debussy Images, Book 1: Hommage à Rameau Simon Trpceski, piano EMI 272

23:43:00 00:04:25 Sir Edward Elgar Adagio from Cello Concerto Op 85 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:47:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62 I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

23:55:00 00:03:13 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' John O'Conor, piano Telarc 80391

23:56:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2 Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148