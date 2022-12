Program Guide 05-24-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:54 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

00:41:00 00:27:44 Carl Reinecke Serenade for Strings in G minor Op 242

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

01:11:00 00:34:10 Zdenek Fibich Symphony No. 1 in F major Op 17

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9230

01:47:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A major Op 47

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

02:33:00 00:18:43 Leos Janácek String Quartet No. 1 'Kreutzer Sonata'

Pavel Haas Quartet Supraphon 3922

02:54:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

03:52:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

04:21:00 00:22:39 Felix Mendelssohn Violin Concerto in D minor

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

04:46:00 00:34:08 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Evgeny Kissin, piano RCA 63884

05:22:00 00:13:31 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1 Op 84

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

05:37:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

05:47:00 00:09:57 Rodion Shchedrin Selections from 'Carmen Suite'

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:58 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:12:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

06:15:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

06:27:00 00:05:54 Gabriel Pierné Impromptu-Caprice Op 9

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:40:00 00:06:16 Carl Maria von Weber Overture to 'The Ruler of the Spirits'

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

06:45:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:51:00 00:04:26 Ralph Vaughan Williams Fantasia on 'Greensleeves'

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

06:55:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

07:05:00 00:04:04 Alexandre Desplat Coco Before Chanel

Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

07:10:00 00:03:06 Arcangelo Corelli Finale from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

07:15:00 00:09:10 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Young Prince & Princess

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

07:25:00 00:03:02 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern

Fritz Wunderlich, tenor; Hubert Giesen, piano DeutGram 4793449

07:30:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

07:40:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

07:50:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

07:55:00 00:03:26 Scott Joplin Pineapple Rag

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

08:07:00 00:06:48 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:15:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

08:26:00 00:07:11 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 1

Berlin State Orchestra Simone Dinnerstein Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

08:40:00 00:03:05 Karl Jenkins The Armed Man Mass: Benedictus

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 4785703

08:45:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

08:55:00 00:07:28 Victor Herbert Babes in Toyland: Suite

Keith Brion Razumovsky Symphony Naxos 559025

09:05:00 00:16:16 Wolfgang Amadeus Mozart Idomeneo: Ballet Music

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

09:28:00 00:03:13 Merv Griffin Jeopardy: Think Music

Malcolm Hamilton, harpsichord Delos 3222

09:35:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

09:45:00 00:03:00 Giacomo Puccini La bohème: Mimi's Farewell 'Donde lieta usci'

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Angela Gheorghiu, soprano Decca 466070

09:47:00 00:06:35 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia

Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

09:56:00 00:02:23 Antonín Dvorák Cypress No. 11

Cypress String Quartet Avie 2275

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:03:39 Alexandre Desplat The King's Speech: Theme

Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

10:06:00 00:04:04 Alexandre Desplat Coco Before Chanel

Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

10:11:00 00:12:09 John Knowles Paine Poseidon and Amphitrite Op 44

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 559748

10:25:00 00:04:23 Kurt Weill Lost in the Stars

Lara Downes, piano Steinway 30016

10:30:00 00:03:26 Marc-André Hamelin Etude No. 6 in D minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

10:38:00 00:04:37 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

10:45:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39

Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

10:52:00 00:26:55 Felix Mendelssohn String Symphony No. 8 in D major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

11:20:00 00:07:51 Paul Creston Celebration Overture Op 61

Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

11:30:00 00:09:18 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in G minor

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

11:41:00 00:10:10 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 6 Op 60

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

11:54:00 00:04:48 Julius Fucik Uncle Teddy March Op 239

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:00:00 00:03:44 Gerardo Matos Rodríguez La Cumparsita

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

12:06:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:17:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's 'Le Corsaire'

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:33:00 00:04:37 Alexandre Desplat Un héros très discret: Theme

Traffic Quintet Mercury 481217

12:42:00 00:06:13 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

12:50:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:42:20 Peter Tchaikovsky Symphony No. 6 in B minor Op 74

Lorin Maazel Cleveland Orchestra CBS 37834

13:46:00 00:13:26 Nikolai Tcherepnin The Enchanted Kingdom Op 39

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 447084

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:34 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme

Traffic Quintet Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

14:07:00 00:02:44 Alexandre Desplat Le plus bel âge: Theme

Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

14:11:00 00:13:54 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

14:29:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

14:42:00 00:11:11 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in D major Op 6

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

14:54:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

15:00:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte'

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

15:17:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

15:31:00 00:03:31 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings in a: Les Plaisirs

Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

15:39:00 00:08:06 Antonio Vivaldi Violin Concerto in C major Op 8

Raglan Baroque Players Nicholas Kraemer Monica Huggett, violin VirginClas 61172

15:48:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:51 Aaron Copland Billy the Kid: Waltz

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

16:07:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

16:12:00 00:12:39 Felix Mendelssohn Minuet & Finale from String Symphony No. 8

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

16:28:00 00:04:19 Alexandre Desplat The Tree of Life: Theme

Traffic Quintet Alain Planès, piano; Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

16:34:00 00:05:09 Richard Strauss Rondo from Horn Concerto No. 2

IRIS Chamber Orchestra Michael Stern Eric Ruske, horn Albany 782

16:41:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo 'In modo classico' in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

16:52:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:57:00 00:02:18 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Toreador Song

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

17:05:00 00:04:56 Franz Liszt Paganini Etude No. 6 in A minor

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:13:00 00:12:23 Christopher Palmer Fantasy on Puccini's 'La bohème'

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Christopher Warren-Green, vn EMI 49552

17:27:00 00:07:06 Isaac Albéniz Suite Española: Leyenda 'Asturias' Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

17:40:00 00:04:23 Giacomo Puccini Manon Lescaut: Act 2 Prelude

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

17:46:00 00:04:13 Giacomo Puccini Adagietto

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

17:52:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

17:57:00 00:02:30 John Williams The Force Awakens: Scherzo for X-Wings

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:03 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

18:33:00 00:04:13 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 8 in G minor Op 46

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:39:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:44:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

18:56:00 00:03:18 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 1 in C major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

19:26:00 00:31:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 36 in C major

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:56 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Kenneth Alwyn London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:18:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:57:00 00:02:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Marionettes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Pinchas Zukerman, conductor/violinist/violist; Stephanie Jeong, violin

21:04:00 00:07:20 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Mario Bernardi Calgary Philharmonic CBC 5149

21:13:00 00:13:36 Georg Philipp Telemann Viola Concerto in G major

Orchestra of St Luke's Louise Schulman, viola MusicMast 60210

21:27:00 00:13:00 Ottorino Respighi Pastorale afterTartini in C major

Chicago Symphony Orchestra WFMT 1

21:40:00 00:16:34 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Israel Philharmonic Orchestra Zubin Mehta Isaac Stern, violin; Gil Shaham, violin RCA 68768

21:57:00 00:28:01 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major

Daniel Barenboim English Chamber Orchestra EMI 63585

22:26:00 00:30:51 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 8992

22:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:06:00 00:12:33 Sir Edward Elgar Serenade for Strings in E minor Op 20

Carlton Woods Blue Water Chamber Orchestra Blue Water 2010

23:20:00 00:04:12 Charles-Marie Widor Romance from Suite for Flute & Piano Op 34

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

23:24:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:37:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major

Simon Trpceski, piano EMI 272

23:41:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from 'Capriccio' Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:55:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

23:55:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1: In the Village

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378