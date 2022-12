Program Guide 05-23-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

00:38:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

01:17:00 00:35:29 Franz Schubert String Quartet No. 13 in A minor

Cleveland Quartet Telarc 80225

01:54:00 00:42:13 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

02:38:00 00:20:45 Jean Françaix Octet

Charis Ensemble MD+G 3300

03:01:00 00:41:34 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 4 in E minor

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

03:45:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

04:25:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

04:56:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

05:22:00 00:15:55 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A

Europa Galante Fabio Biondi Fabio Biondi, violin; Enrico Casazza, violin VirginClas 45424

05:40:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:46:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

05:58:00 00:01:08 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 13 in A minor

Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:06 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

06:15:00 00:05:10 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

06:21:00 00:05:06 Clóvis Pereira Adagio from Concertino for Cello

Royal Northern Sinfonia Antonio Meneses Antonio Meneses, cello Avie 2176

06:30:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:33:00 00:02:07 Léo Delibes Coppélia: Waltz of the Doll

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

06:40:00 00:06:12 Ola Gjeilo The Lake Isle

Chamber Ensemble Nigel Short Tenebrae; Kristian Kvalvaag, guitar; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

06:47:00 00:02:48 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:52:00 00:03:49 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:55:00 00:02:21 Henry Fillmore March "The Circus Bee"

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:10:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from 'Aus Italien" Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

07:20:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

07:25:00 00:02:34 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

07:30:00 00:04:30 Claude Debussy Suite bergamasque: Prélude

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

07:40:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

07:47:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

07:51:00 00:02:35 John Rutter Open Thou Mine Eyes

John Rutter Cambridge Singers Collegium 100

07:55:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

08:07:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

08:15:00 00:07:46 Ignaz Moscheles Rondo from Piano Concerto No. 4 Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

08:26:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:40:00 00:04:27 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

08:45:00 00:05:24 Remo Giazotto Albinoni's Adagio for Strings & Organ in G minor

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

08:55:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

09:26:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:35:00 00:03:56 Erich Wolfgang Korngold Baby Serenade: Overture Op 24

Werner Andreas Albert NW German Philharmonic CPO 999077

09:55:00 00:04:19 Étienne Méhul Le trésor supposé: Overture

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

09:57:00 00:02:17 Peter Tchaikovsky Mazurque pour danser in B flat major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:08 Henry Fillmore March "His Excellency"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

10:04:00 00:03:56 John Philip Sousa Presidential Polonaise

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

10:10:00 00:12:34 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 27 in E minor Op 90

Peter Takács, piano Cambria 1175

10:31:00 00:03:33 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 1

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:38:00 00:02:50 Manuel Infante Andalusian Dance No. 3

Sandra Shapiro, piano; Thomas Hecht, piano Azica 1201

10:43:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

10:51:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto

Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

11:17:00 00:09:07 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in A minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:28:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

11:39:00 00:09:29 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Overture

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

11:50:00 00:07:39 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

11:59:00 00:01:27 George Gershwin Of Thee I Sing; Who Cares?

Peter Donohoe, piano EMI 54280

12:06:00 00:05:52 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Overture

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

12:14:00 00:15:52 Richard Strauss Don Juan Op 20

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63123

12:33:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130

Cypress String Quartet Cypress 2012

12:41:00 00:06:53 Andrea Luchesi Piano Sonata in G

Roberto Plano, piano Concerto 2069

12:50:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:58:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

13:45:00 00:13:05 Giacomo Puccini Capriccio sinfonico

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

14:02:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Venus

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

14:09:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

14:27:00 00:03:03 Joseph Hellmesberger Jr Valse espagnole

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

14:44:00 00:08:07 Antonín Dvorák Stabat Mater: Quando corpus morietur

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Christine Goerke, soprano; Marietta Simpson, mezzo; Stanford Olsen, tenor; Nathan Berg, bass; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80506

14:55:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

15:01:00 00:14:34 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 3 in G Op 35

Beaux Arts Trio Philips 446077

15:18:00 00:10:28 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony in C major

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80273

15:31:00 00:03:43 Jules Mouquet Suite for Winds: Aubade

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

15:38:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger

Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

15:48:00 00:06:32 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

15:55:00 00:02:09 Frédéric Chopin Mazurka No. 5 in B flat major Op 7

Frederic Chiu, piano Harm Mundi 2908375

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 8 in D flat major Op 27

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

16:07:00 00:04:19 Franz Liszt Consolation No. 3 in D flat major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

16:14:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra

Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

16:27:00 00:04:05 Alfred Newman The Hunchback of Notre Dame: Excerpts

Moscow Symphony William Stromberg Moscow Symphony Chorus MarcoPolo 223750

16:41:00 00:07:11 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

16:52:00 00:03:04 Anonymous Spiritual 'By and By'

Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

16:57:00 00:02:06 Domenico Scarlatti Sonata in G

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

17:05:00 00:05:32 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Catalogue Aria

Orch of Valencian Community Riccardo Frizza Erwin Schrott, baritone Decca 11838

17:26:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

17:40:00 00:04:13 Ola Gjeilo The Spheres

Chamber Orchestra of London Nigel Short Tenebrae Decca 24646

17:46:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground

Chamber Orchestra of London Tenebrae; Ola Gjeilo, piano Decca 24646

17:52:00 00:03:10 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 1]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

17:57:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: There is beauty in the bellow of the blast

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Felicity Palmer, mezzo-soprano; Richard Suart, baritone Telarc 80284

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:25:50 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 4 in E major Op 64

Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67430

18:37:00 00:03:26 Felix Mendelssohn Scherzo in A minor Op 81

Pacifica Quartet Cedille 82

18:42:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 10 in B minor Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

18:47:00 00:06:36 Ludwig van Beethoven King Stephan: Overture Op 117

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

18:56:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

19:27:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

19:58:00 00:01:34 Anthony Holborne Galliard "The Fairie Round"

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:19 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

20:20:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:56:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

21:07:00 00:43:51 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Scottish National Orchestra Neeme Järvi Raphael Wallfisch, cello; Dame Felicity Lott, soprano Chandos 8631

21:59:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Bernard Haitink London Symphony Orchestra LSO Live 82

22:40:00 00:16:07 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

Pierre Boulez New York Philharmonic Sony 64108

23:00 QUIET HOUR

23:01:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:06:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:11:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:18:00 00:09:01 Andrea Luchesi Piano Sonata in F [No. 3]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

23:27:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

23:38:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake

Lang Lang, piano DeutGram 8233

23:42:00 00:05:04 Ola Gjeilo Serenity

Nigel Short Tenebrae; Matthew Sharp, cello Decca 24646

23:47:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer

David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:55:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:56:00 00:02:39 Einojuhani Rautavaara Whispering

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103