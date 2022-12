Program Guide 05-20-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

00:16:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

01:11:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

02:00:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

02:31:00 00:26:41 Jack Gallagher Sinfonietta for String Orchestra JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

03:00:00 00:54:22 Ludwig van Beethoven Variations on a Waltz by Diabelli Op 120 Daniel Shapiro, piano Azica 71234

03:56:00 00:26:59 Paul Hindemith Symphony 'Mathis der Maler' Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

04:25:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30 Delmé String Quartet Hyperion 66568

04:52:00 00:27:22 Francis Poulenc Sinfonietta Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

05:21:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

05:39:00 00:06:09 Johann Friedrich Fasch Concerto for Trumpet, 2 Oboes & Strings in D major English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 57497

05:50:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

06:14:00 00:04:40 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

06:20:00 00:02:50 John Dowland Lacrimae Pavan Sylvain Bergeron, lute Atma 2650

06:25:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

06:33:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43 Per Tengstrand, piano Azica 71207

06:40:00 00:06:28 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Benjamin Raymond, trumpet; Marianne Boies, trumpet Atma 2602

06:48:00 00:03:30 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for Strings Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

06:55:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers" Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:05:00 00:04:47 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Dança Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

07:10:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:16:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:22:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

07:25:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:30:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

07:34:00 00:00:59 Frédéric Chopin Etude No. 21 in G flat major Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

07:40:00 00:04:21 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Khadra's Dance Op 51 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

07:45:00 00:06:30 Alan Hovhaness Let the Living and The Celestial Sing Op 344 Eastern Music Festival Orch Gerard Schwarz Greg Banaszak, saxophone Naxos 559755

07:57:00 00:01:38 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Walter Weller London Philharmonic Decca 4785437

08:10:00 00:05:56 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 8 Op 7 Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

08:18:00 00:10:59 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

08:40:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

08:51:00 00:02:25 Claude Debussy Les Angélus Laurence Equilbey Accentus Chamber Choir Naïve 4947

08:55:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

09:05:00 00:15:56 Jacques Ibert Divertissement Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

09:27:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

09:35:00 00:03:00 Jan Dismas Zelenka Canarie from Capriccio No. 2 in D Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

09:38:00 00:08:06 Federico Moreno Tórroba Airs of la Mancha David Russell, guitar Telarc 80451

09:47:00 00:04:30 Jerome Kern The Song is You Manhattan String Quartet Newport 60033

09:55:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146 Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Jenny Lin, piano Steinway 30011

10:06:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32 Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

10:12:00 00:12:05 Antonio Vivaldi Concerto in F major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

10:19:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish' Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

10:27:00 00:04:17 Maurice Ravel Mother Goose: Conversations Between Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

10:37:00 00:04:36 Peter Tchaikovsky The Snow Maiden: Dance of the Tumblers Vassily Sinaisky BBC Philharmonic BBC 248

10:45:00 00:03:28 Sergei Prokofiev Cinderella: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:53:00 00:29:39 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 44849

11:25:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:36:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

11:46:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30 Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

12:07:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

12:17:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:28:00 00:02:23 John Philip Sousa March 'The Washington Post' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

12:32:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1 Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

12:37:00 00:03:05 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

12:43:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

12:54:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration Hugh Wolff St. Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

13:41:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20 Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:40 Antonio Vivaldi La verità in cimento: Overture Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

14:04:00 00:04:01 Antonio Vivaldi Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

14:08:00 00:15:07 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 1 in D flat major Op 10 Cleveland Orchestra George Szell Gary Graffman, piano CBS 37806

14:23:00 00:11:05 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

15:00:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

15:21:00 00:05:01 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

15:26:00 00:03:37 Percy Grainger Mock Morris Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

15:30:00 00:04:45 Frederick Delius Two Aquarelles Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Argo 433704

15:58:00 00:04:15 Claude Bolling Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:07 Jorge Gomez Badinerie from Bach's Orch Suite No. 2 Tiempo Libre Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano RCA 32164

16:12:00 00:11:13 Antonio Vivaldi Concerto in F major Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

16:27:00 00:04:27 Mark Snow X-Files: Main Theme Hollywood Chamber Orchestra Grant Gershon Burnette Dillon, trumpet Delos 3222

16:35:00 00:03:48 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7 Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:41:00 00:08:45 "PDQ Bach" Safe Sextet I Virtuosi di Hoople Telarc 80295

16:52:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni: Là ci darem la mano Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Danielle de Niese, soprano; Bryn Terfel, baritone Decca 13277

16:56:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

17:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:25:00 00:09:44 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche' Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

17:40:00 00:06:32 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in E minor Op 3 Mathieu Lussier Les Violons du Roy Atma 2602

17:48:00 00:02:17 Antonio Vivaldi Gloria in excelsis Deo from Gloria Bethlehem Bach Festival Orch Greg Funfgeld Bach Choir of Bethlehem Analekta 9873

17:52:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

17:56:00 00:02:57 Gabriel Fauré Barcarolle No. 12 in E flat Op 106 Charles Owen, piano Avie 2240

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:45 Ludwig van Beethoven Ode to Joy from Symphony No. 9 Op 125 Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Measha Brueggergosman, soprano; Kelley O'Connor, mezzo-soprano; Frank Lopardo, tenor; René Pape, bass; Cleveland Orchestra Chorus DeutGram 9661

18:33:00 00:04:07 Scott Joplin The Easy Winners Joshua Rifkin, piano EMI 64668

18:39:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:44:00 00:09:05 Antonio Vivaldi Concerto for the Orchestra in Dresden in G minor Les Violons du Roy Mathieu Lussier Pascale Giguére, violin Atma 2602

18:55:00 00:03:52 Scott Joplin The Entertainer Brian Dykstra, piano Centaur 3340

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129 Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

19:29:00 00:27:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 48 in C major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419607

19:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50 Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:10:35 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

20:14:00 00:40:30 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 German Chamber Philharmonic Paavo Järvi Janine Jansen, violin Decca 13281

20:57:00 00:02:38 Alan Hovhaness Lullaby Op 1 Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Songs Long Lives

21:03:00 00:08:22 Ernest Chausson Chanson perpetuelle Op 37 Claron McFadden, soprano; Gilbert Kalish, piano; The Pacifica Quartet

21:14:00 00:42:18 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor 810 'Death and the Maiden' Belcea Quartet

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Leaning in and Getting Paid? - Gender Equality in the Workplace, a panel discussion

22:57:00 00:02:10 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:11:00 00:08:38 Wolfgang Amadeus Mozart Larghetto from Piano Concerto No. 27 Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

23:23:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

23:27:00 00:11:28 Domenico Scarlatti Sonata in E minor Duo Amaral DuoAmaral 501592

23:41:00 00:05:24 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:46:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:56:00 00:03:00 Carlos Guastavino Cantilena No. 4 Christopher O'Riley, piano CPI 3294112