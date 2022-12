Program Guide 05-19-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:22:37 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21 Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

00:26:00 00:15:45 Victor Herbert Irish Rhapsody JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573517

00:44:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

01:30:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

02:10:00 00:38:20 Aram Khachaturian Flute Concerto Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

02:50:00 00:44:41 Igor Stravinsky The Fairy's Kiss Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

03:37:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

03:59:00 00:44:50 Rodion Shchedrin Carmen Suite Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

04:48:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

05:24:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

05:37:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

05:49:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

05:57:00 00:03:28 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Finale from 'Summer' Concerto Op 8 Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023

06:12:00 00:08:21 Joseph Bodin de Boismortier Trio Sonata No. 5 in F Geminiani Ensemble Christoph 74590

06:20:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:30:00 00:04:45 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

06:40:00 00:10:33 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

06:51:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

06:58:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

07:05:00 00:05:26 John Williams Raiders of the Lost Ark: The Raiders' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

07:10:00 00:06:58 Sir William Walton Prelude & Fugue 'The Spitfire' James Judd Florida Philharmonic Harm Mundi 907070

07:20:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

07:25:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine Les Boréades de Montréal Atma 2218

07:30:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

07:40:00 00:07:41 Victor Herbert Finale from Cello Concerto No. 1 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

07:52:00 00:02:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Intermezzo Bridget Reischl Oberlin Symphony Orchestra Oberlin 61

BBC NEWS

08:07:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

08:15:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

08:25:00 00:03:43 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 4 in D minor Op 23 Wu Han, piano ArtistLed 10701

08:30:00 00:04:37 Giuseppe Verdi Aïda: Celeste Aïda Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

08:40:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9 American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

08:53:00 00:03:57 Giovanni Bolzoni Minuetto Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

08:55:00 00:03:32 Vangelis Chariots of Fire: Theme Boston Pops Orchestra John Williams Randy Kerber, synthesizer Sony 62592

09:08:00 00:18:31 Jean Sibelius En saga Op 9 George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

09:31:00 00:05:14 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18 Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 2908375

09:42:00 00:08:16 Camille Saint-Saëns Finale from Symphony No. 3 Op 78 Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

09:53:00 00:04:56 Ferde Grofé Mississippi Suite: Mardi Gras Steven Richman Harmonie Ensemble New York Bridge 9212

10:01:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21 Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

10:05:00 00:02:02 George Gershwin Prelude "Novelette in Fourths" Fazil Say, piano Teldec 26202

10:11:00 00:11:13 Maurice Ravel La valse Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

10:17:00 00:02:44 Ottorino Respighi The Birds: Preludio Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:23:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:30:00 00:03:45 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Chaconne in G Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:37:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne Les Délices Délices 2013

10:45:00 00:03:05 Keith Jarrett Dance from Violin Sonata Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano ECM 1450

10:50:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

CLASSICAL MUSIC WITH JOHN SIMNA

11:18:00 00:11:10 Victor Herbert Allegro from Cello Concerto No. 1 Op 8 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

11:32:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

11:44:00 00:08:46 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

11:53:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

BBC NEWS

12:07:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:14:00 00:15:45 Victor Herbert Irish Rhapsody JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573517

12:32:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

12:40:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

12:49:00 00:06:52 Franz Schubert Rosamunde: Entr'acte No. 3 in B flat major Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

BIG WORK AT ONE WITH ROB GRIER

13:01:00 00:35:01 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78 Seattle Symphony Ludovic Morlot Joseph Adam, organ SeattleSM 1002

13:37:00 00:21:40 Louis Théodore Gouvy Fantaisie symphonique in G minor Op 59 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

14:01:00 00:02:02 Dmitri Shostakovich Michurin: Waltz Op 78 Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

14:04:00 00:04:08 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Waltz Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

14:10:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18 Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

14:27:00 00:10:59 Frédéric Chopin Ballade No. 4 in F minor Op 52 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

15:00:00 00:15:45 Victor Herbert Irish Rhapsody JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573517

15:15:00 00:11:14 Percy Grainger Tribute to Stephen Foster English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 446657

15:26:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

15:30:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

15:56:00 00:04:37 Georges Bizet Carmen: Gypsy Dance 'Les tringles des Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:03:39 Dmitri Shostakovich Hamlet: Ball at the Palace Op 116 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

16:13:00 00:10:46 Peter Tchaikovsky Sonatina from Serenade for Strings Op 48 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

16:28:00 00:05:51 Max Steiner Now, Voyager: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81270

16:36:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

16:41:00 00:07:41 Victor Herbert Finale from Cello Concerto No. 1 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

16:52:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

16:57:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins Tempesta di Mare Chandos 805

17:05:00 00:04:04 Eric Whitacre Lux aurumque Ragnar Bohlin Capella SF Delos 3485

17:25:00 00:09:43 Luigi Cherubini Anacréon: Overture Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

17:40:00 00:05:28 Johann Jacob Froberger Canzona No. 2 in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

17:47:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:52:00 00:02:53 Lev Aronson Hasidic Dance Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

17:56:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:57 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 8 in G major Op 30 Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:31:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

18:37:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

18:42:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

18:57:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

19:15:00 00:40:12 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33 Odense Symphony Justin Brown Vassily Primakov, piano Bridge 9309

19:57:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 62353

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

20:26:00 00:30:01 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham - Leonard Slatkin, conductor; Conrad Tao, piano

21:06:00 00:08:00 Conrad Tao Pángu

21:20:00 00:33:37 George Gershwin Piano Concerto in F major

22:01:00 00:45:30 Richard Strauss Sinfonia domestica Op 53

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13 Daniel Barenboim, piano Decca 16871

23:07:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:17:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2 Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:24:00 00:13:00 Antonín Dvorák Andante from Piano Quintet Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

23:40:00 00:05:42 Claude Debussy Images, Book 2: Et la lune descend sur Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

23:45:00 00:08:27 Max Bruch Romance for Viola & Orchestra Op 85 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, viola Decca 7260

23:56:00 00:03:12 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2 Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:57:00 00:01:52 Gabriel Fauré Ave Maria Op 67 John Rutter Women of the; Cambridge Singers; John Scott, organ Collegium 109