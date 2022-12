Program Guide 05-18-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:00:00 00:33:27 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21 Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

00:37:00 00:28:07 Henri Sauguet Les forains Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

01:09:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

01:50:00 00:42:20 Karl Goldmark Rustic Wedding Symphony in E flat major Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

02:34:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

03:10:00 00:31:43 Meredith Willson Symphony No. 2 in E minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

03:45:00 00:33:59 Johannes Brahms String Quartet No. 1 in C minor Op 51 Chiara String Quartet Azica 71289

04:20:00 00:24:03 Philip Glass Concerto for Harpsichord & Chamber West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

04:47:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

05:24:00 00:14:07 Sir Hamilton Harty A Comedy Overture Bryden Thomson Ulster Orchestra Chandos 8314

05:41:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24 Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

05:48:00 00:08:21 Nikolai Rimsky-Korsakov May Night: Overture Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

06:12:00 00:06:03 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Chaconne Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

06:20:00 00:02:15 Carl Nielsen Now the Day is Full of Song Michael Bojesen Ars Nova Copenhagen DaCapo 220569

06:25:00 00:10:00 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Quartet No. 1 Op 18 Cleveland Quartet Telarc 80382

06:40:00 00:08:20 Karl Goldmark Dance from 'Rustic Wedding' Symphony Op 26 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

06:51:00 00:02:04 Joaquín Rodrigo Danza from 'Fantasía para un Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

06:55:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

07:05:00 00:05:23 Paul Lewis An English Overture Gavin Sutherland Royal Ballet Sinfonia ASV 2126

07:10:00 00:07:01 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11 Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

07:20:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

07:25:00 00:02:59 Leroy Anderson Chicken Reel Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:29:00 00:05:18 Pablo de Sarasate Caprice basque Op 24 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

07:40:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

07:51:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

07:55:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

08:07:00 00:05:49 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Cleveland Orchestra Robert Shaw Blossom Festival Chorus MAA 40602

08:15:00 00:03:48 Michael Praetorius Terpsichore: Four Voltes New London Consort l'Oiseau 4759101

08:20:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

08:30:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

08:40:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

08:51:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

08:55:00 00:06:29 Robert Wright & George Forrest Borodin's Music from 'Kismet' Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

09:05:00 00:16:49 Christoph Willibald Gluck Orfée et Eurydice: Ballet General Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

09:29:00 00:03:51 Meredith Willson It's Beginning to Look a Lot Like Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

09:35:00 00:05:38 Franz Joseph Haydn Allegretto from Symphony No. 100 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

09:45:00 00:04:36 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:50:00 00:07:30 Thomas Frost Little Suite from 'The Notebook for Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:04:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps" Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

10:07:00 00:01:56 Henry Fillmore March "Rolling Thunder" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

10:13:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

10:27:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

10:30:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

10:36:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot Burning River Brass BurnRiver 2013

10:42:00 00:03:48 Domenico Scarlatti Sonata in G minor Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:50:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

11:27:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

11:39:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:50:00 00:05:56 Ernö Dohnányi Gypsy Andante Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:07:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:07:49 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier' Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

12:27:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

12:31:00 00:03:51 Franz Liszt Transcendental Etude No. 5 in B flat major Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

12:38:00 00:05:58 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Minuet of the Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:48:00 00:07:25 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn London Symphony Orchestra EMI 63051

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:38:44 Meredith Willson Symphony No. 1 in F minor William Stromberg Moscow Symphony Naxos 559006

13:41:00 00:19:11 Samuel Barber Souvenirs Suite Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:36 Francisco Tárrega Recuerdos de la Alhambra Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377

14:05:00 00:14:48 Johann Christian Bach Piano Quintet in D major Op 22 Aulos Ensemble Centaur 3068

14:06:00 00:02:29 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

14:19:00 00:10:02 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

15:00:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:16:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

15:25:00 00:03:45 Richard Wagner The Flying Dutchman: Spinning Chorus Dresden State Orchestra Silvio Varviso Dagmar Pecková, soprano; Women of the; Leipzig Radio Chorus Philips 422410

15:29:00 00:04:11 Franz Liszt Schubert Song "Gretchen am Spinnrade" Sergei Babayan, piano Discover 920155

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:59:00 00:04:00 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

16:06:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

16:11:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

16:22:00 00:02:08 Eric Robertson Grand Angelic March Canadian Brass Eric Robertson, organ OpeningDay 7345

16:27:00 00:04:34 James Newton Howard The Hunger Games: Rue's Farewell City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:35:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

16:45:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43 Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

16:49:00 00:07:08 Keith Fitch Knock on Wood Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

16:57:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:05:00 00:05:08 Felix Mendelssohn Song without Words in D major Op 109 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

17:13:00 00:09:44 Karl Goldmark Concert Overture 'In Spring' Op 36 Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

17:26:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

17:37:00 00:06:08 Henryk Wieniawski Capriccio valse Op 7 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

17:45:00 00:08:01 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

17:54:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39 Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

17:58:00 00:02:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: March Past of the Kitchen Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from 'Rustic Wedding' Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

18:27:00 00:06:28 Nicolò Paganini Variations on 'God save the King' Op 9 Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377

18:38:00 00:02:15 Claude Debussy Preludes Book 2: Hommage à S. Pickwick, Paul Crossley, piano Sony 53111

18:40:00 00:12:44 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 2 in F Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

18:54:00 00:03:27 Francis Poulenc Improvisation No. 13 in A minor Paul Crossley, piano CBS 44921

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:03:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

19:27:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

19:44:00 00:15:35 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire at the Tanglewood Festival, July 2, 2015

Apollo’s Fire, The Cleveland Baroque Orchestra, Jeannette Sorrell, Music Director - A Night at Bach’s Coffeehouse

20:04:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann: Don Quixote Suite



20:23:00 00:15:21 J.S. BACH (1685-1750): Brandenburg Concerto no. 4 in G Major, BWV 1049--Olivier Brault, violin; Francis Colpron & Kathie Stewart, recorder

20:55:00 00:21:08 J.S. BACH: Brandenburg Concerto no. 5, BWV 1050--Jeannette Sorrell, harpsichord; Kathie Stewart, traverso; Olivier Brault, violin

21:17:00 00:04:45 G.F. HANDEL (1685-1759): Chaconne from Terpsichore (Il pastor fido), HWV 8c

21:23:00 00:09:00 A. VIVALDI/arr. Sorrell: La Folia (Madness)--Olivier Brault & Johanna Novom, violins

21:33:00 00:25:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major Apollo's Fire Jeannette Sorrell John Gibbons, fortepiano Koch Intl 7575

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by tenor Richard Heard

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51 Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

23:04:00 00:07:03 Arvo Pärt For Lennart in Memoriam Tonu Kaljuste Tallinn Chamber Orchestra ECM 12599

23:11:00 00:06:38 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

23:20:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:27:00 00:08:56 Arthur Honegger Pastorale d'été Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 469376

23:37:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:41:00 00:11:24 Franz Schubert Impromptu No. 7 in B flat major Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

23:55:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

23:58:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E Nelson Freire, piano Decca 4782728