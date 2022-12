Program Guide 05-16-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:31:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 25 in C major

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

00:36:00 00:45:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 1 in D minor Op 13

Andrew Litton Royal Philharmonic VirginClas 90830

01:24:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

02:04:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

02:44:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano; Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

03:19:00 00:28:24 Reynaldo Hahn Piano Concerto in E

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

03:49:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

04:15:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

04:45:00 00:38:17 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 in D minor Op 30

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton Stephen Hough, piano Hyperion 67501

05:25:00 00:12:13 Claude Arrieu Dixtuor for Winds & Brass

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

05:39:00 00:06:40 Uuno Klami The Cyclist

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

05:47:00 00:04:35 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

05:54:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

06:12:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

06:20:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:30:00 00:04:02 Johann Joseph Fux Alleluia from 'Plaudite, sonat tuba'

Orch del Teatro Comunale Michele Mariotti Juan Diego Flórez, tenor Decca 14875

06:30:00 00:04:42 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

06:40:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

06:51:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:54:00 00:01:25 Thomas Morley My bonny lass she smileth

Canadian Brass CBS 45792

06:55:00 00:02:28 Karl King March "Royal Scotch Highlanders"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:02:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

07:10:00 00:07:34 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

07:20:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:25:00 00:02:33 Cole Porter Love for Sale

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

07:30:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

07:40:00 00:09:59 Georg Philipp Telemann Suite in b for Flute, Oboe, Bassoon

European Baroque Soloists Denon 9614

07:51:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

07:55:00 00:03:45 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

07:57:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

08:07:00 00:05:50 Giuseppe Verdi Luisa Miller: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

08:15:00 00:09:02 Paul Hindemith Concert of Angels from 'Mathis der Maler'

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55230

08:30:00 00:03:15 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Serenade No. 11 for Winds

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

08:40:00 00:08:09 Eugène Ysaÿe Caprice after Saint-Saëns's 'Etude en forme de Valse'

Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

08:50:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude

Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

08:55:00 00:06:14 John Barry Dances With Wolves: Theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80319

09:05:00 00:16:17 Wolfgang Amadeus Mozart String Quartet No. 4 in C major

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:22:00 00:02:35 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe Decca 4782564

09:25:00 00:04:17 Hoagy Carmichael Stardust

Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Katy Jones, trombone Klanglogo 1506

09:35:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from Piano Quintet Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

09:55:00 00:03:10 Thomas Tallis Salvator mundi

Stile Antico Harm Mundi 807572

09:57:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

10:00:00 00:03:59 Sergei Rachmaninoff Moment Musical No. 5 in D flat Op 16

Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4200

10:05:00 00:02:56 Alexander Scriabin Poème in F sharp major Op 32

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

10:10:00 00:14:04 Don Gillis Symphony No. 5 1/2 'A Symphony for Fun'

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:26:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

10:31:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

10:37:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

10:41:00 00:07:18 Giuseppe Torelli Sinfonia for 4 Trumpets in C major

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

10:53:00 00:26:00 Richard Strauss Death and Transfiguration Op 24

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

11:21:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

11:33:00 00:09:44 Gerald Finzi Eclogue for Piano & Strings Op 10

English String Orchestra William Boughton Martin Jones, piano Nimbus 5366

11:45:00 00:07:43 Gabriel Fauré Valse-Caprice No. 2 in D flat major Op 38

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

11:54:00 00:01:33 Erik Satie Le Piccadilly

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

12:07:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:16:00 00:10:57 Franz Waxman Carmen Fantasy

London Symphony Orchestra Andrew Litton Nadja Salerno-Sonnenberg, vn Nonesuch 79464

12:27:00 00:01:50 Ernesto Halffter Danza de la pastora

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

12:31:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

12:38:00 00:02:54 Gabriel Fauré Dolly Suite: Kitty Waltz Op 56

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

12:43:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March 'Over the Hills and Far Away'

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:52:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture

Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:38:13 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

13:38:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

14:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

14:01:00 00:04:49 Johann Strauss Jr Ritter Pázmán: Csárdás Op 441

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

14:06:00 00:02:43 Jenö Hubay Hejre Kati Op 32

London Festival Orchestra Josef Sakonov Josef Sakonov, violin Decca 444786

14:12:00 00:14:24 Constant Lambert The Rio Grande

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Kathryn Stott, piano; Della Jones, mezzo-soprano; BBC Singers Argo 436118

14:29:00 00:11:05 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Julian Sommerhalder, trumpet Decca 139230

14:44:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

15:02:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:19:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3

Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

15:27:00 00:02:32 Eric Whitacre This Marriage

Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

15:31:00 00:04:38 Ludwig van Beethoven Variations on a Theme by Paisiello

Olli Mustonen, piano Decca 436834

15:40:00 00:05:59 Ludwig van Beethoven Piano Trio in B-Flat

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

15:49:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:06:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:13:00 00:10:31 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

16:27:00 00:04:44 Sir Arthur Bliss Christopher Columbus: Overture

Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223315

16:33:00 00:06:18 Franz Liszt Years of Pilgrimage, Italy: Petrarch

Roberto Plano, piano Azica 71222

16:41:00 00:06:45 Leonard Bernstein Fancy Free Ballet: Three Dances

Andrew Litton Bournemouth Symphony VirginClas 61119

16:52:00 00:03:23 Giuseppe Verdi Introduction to Act 1 & Brindisi from La Traviata

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80364

16:57:00 00:02:25 Johann Sebastian Bach Sonatina from Cantata No. 106 'Actus Tragicus'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:05:00 00:05:34 Franz Lehár Giuditta: Meine Lippen sie küssen

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano DeutGram 12217

17:13:00 00:12:19 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Lang Lang, piano Sony 511758

17:27:00 00:07:23 Antonín Dvorák Finale from Piano Quintet Op 81 Concertante

Jeremy Denk, piano Meridian 84459

17:40:00 00:04:13 Paul Mealor Locus iste

Voces8 Decca 4785703

17:46:00 00:03:22 Franz Biebl Ave Maria

Voces8 Decca 4785703

17:52:00 00:03:34 Jean Sibelius Karelia Suite: Intermezzo Op 11

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:57:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

18:27:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

18:36:00 00:04:55 George W. Chadwick Scherzo from Symphony No. 2 Op 21

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9334

18:43:00 00:11:42 Unico Willem van Wassenaer Concerto Armonico No. 2 in G major

Yuli Turovsky I Musici de Montréal Chandos 8481

18:56:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70

Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

19:42:00 00:14:07 Antonín Dvorák Hussite Overture Op 67

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

20:22:00 00:32:47 Ludwig van Beethoven Symphony No. 2 in D major Op 36

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80187

20:56:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat major Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Esa-Pekka Salonen, conductor; Yuja Wang, piano; Valérie Hartman-Clavarie, Ondes Martenot

21:08:00 01:20:18 Olivier Messiaen Turangalîla Symphony

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:17 Agustín Barrios Un sueño en la floresta

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:09:00 00:09:15 Béla Bartók Andante tranquillo from Violin Concerto

Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

23:21:00 00:05:14 Jules Massenet Thaïs: Méditation

Royal Philharmonic Andrew Litton Joshua Bell, violin Decca 433519

23:26:00 00:04:08 Giuseppe Verdi La traviata: Act 1 Prelude

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

23:30:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:38:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa'

Lara Downes, piano Steinway 30016

23:44:00 00:09:07 Karl Goldmark In the Garden from "Rustic Wedding"

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

23:56:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:57:00 00:02:41 Nikolai Rimsky-Korsakov Sadko: Song of India

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640