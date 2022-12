Program Guide 05-13-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:19:21 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Jane Glover London Mozart Players ASV 717

00:23:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

01:00:00 00:32:02 Antonín Dvorák String Quartet No. 10 in E flat major Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

01:34:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

02:06:00 00:24:20 Joachim Raff Octet for Strings in C major Op 176 Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

02:32:00 00:56:21 Maurice Ravel Daphnis et Chloé Cleveland Orchestra Lorin Maazel Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

03:30:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

04:04:00 00:46:03 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

04:52:00 00:26:02 Sir Charles Villiers Stanford Concert Variations on an English Theme Op 71 Ulster Orchestra Vernon Handley Margaret Fingerhut, piano Chandos 8736

05:20:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Sean Chen, piano Steinway 30029

05:38:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9 Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

06:15:00 00:10:25 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

06:27:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations Arcadi Volodos, piano Sony 62691

06:31:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:40:00 00:09:13 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Franklin Cohen, clarinet Decca 443176

06:51:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

06:55:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

07:10:00 00:07:18 Antonio Vivaldi Flute Concerto in G major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:18:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"] Voces8 Decca 22601

07:23:00 00:03:29 Richard Roblee Down Home Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:30:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

07:40:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

07:51:00 00:03:43 Alphonse Hasselmans Etude "La Source" Op 44 Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

07:55:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:07:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

08:15:00 00:07:39 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:25:00 00:08:29 Ludwig van Beethoven Scherzo from String Quartet No. 7 Op 59 Amadeus Quartet DeutGram 4795448

08:40:00 00:07:26 Jan Antonín Kozeluch Rondo from Oboe Concerto in F major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

08:49:00 00:02:43 Percy Grainger The Lost Lady Found City of London Sinfonia Richard Hickox Joyful Company of Singers Chandos 9554

08:51:00 00:03:25 Leroy Anderson Song of the Bells Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

08:55:00 00:04:19 Alexandre Desplat The Tree of Life: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano; Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

09:08:00 00:16:54 George Gershwin Rhapsody in Blue Cleveland Orchestra Lorin Maazel Ivan Davis, piano Decca 4787779

09:29:00 00:08:26 Franz Waxman Rebecca: Suite John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:35:00 00:06:43 Francesco Molino Rondo from Guitar Concerto Op 56 Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

09:41:00 00:07:51 Josef Strauss Waltz "Water Colors" Op 258 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

09:51:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

09:56:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:44 Alexandre Desplat Le plus bel âge: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

10:02:00 00:04:37 Alexandre Desplat Un héros très discret: Theme Traffic Quintet Mercury 481217

10:07:00 00:12:27 Christian Sinding Suite for Violin & Orchestra in A minor Op 10 Pittsburgh Symphony André Previn Itzhak Perlman, violin EMI 62590

10:19:00 00:03:57 Franz Joseph Haydn Il mondo della luna: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

10:23:00 00:03:54 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

10:50:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

11:18:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

11:26:00 00:02:00 Gilbert & Sullivan The Mikado: The List Song Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

11:26:00 00:08:03 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:34:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

12:06:00 00:06:56 Richard Heuberger The Opera Ball: Overture Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:15:00 00:11:23 Sir Arthur Sullivan Overture di ballo Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:27:00 00:03:13 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

12:32:00 00:05:35 Claude Debussy L'isle joyeuse Pascal Rogé, piano Decca 4785437

12:41:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:46:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

12:57:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:31 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15 Cleveland Orchestra George Szell Emil Gilels, piano EMI 69506

13:38:00 00:20:24 Franz Joseph Haydn Symphony No. 95 in C minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:04:19 Alexandre Desplat The Tree of Life: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano; Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

14:05:00 00:05:34 Alexandre Desplat Girl with a Pearl Earring: Theme Traffic Quintet Alexandre Desplat, flute Mercury 481217

14:12:00 00:14:28 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 50605

14:30:00 00:10:42 Francesco Maria Veracini Orchestral Suite No. 6 in B flat Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 439937

14:42:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:59:00 00:18:43 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

15:20:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7 Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

15:30:00 00:03:30 Traditional Basle March Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

15:37:00 00:07:37 Alfredo Casella Introduction, Chorale & March Op 57 Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10768

15:46:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

15:58:00 00:04:18 Georges Bizet Carmen: Toreador Song 'Votre toast, je SWR Symphony Orch Marco Armiliato Ludovic Tézier, baritone DeutGram 4777177

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:39 Alexandre Desplat The King's Speech: Theme Traffic Quintet Alain Planès, piano Mercury 481217

16:12:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

16:16:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

16:18:00 00:02:49 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: I am the very Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80353

16:21:00 00:02:17 Gilbert & Sullivan The Mikado: Chorus of Nobles 'If you Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Men of; Welsh National Opera Chorus Telarc 80284

16:30:00 00:04:06 Alexandre Desplat The Ghost Writer: Theme Traffic Quintet Mercury 481217

16:36:00 00:03:00 John Barry Dances With Wolves: Two Socks & John La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

16:41:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

16:52:00 00:02:38 Juan Tizol Caravan Center City Brass Quintet Chandos 4554

16:57:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

17:05:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

17:13:00 00:09:32 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Black Swan Pas de deux Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:25:00 00:09:00 Radiohead Paranoid Android Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:40:00 00:04:35 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Tsar's Farewell Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:46:00 00:02:50 Jay Ungar A Time for Farewell Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

17:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:56:00 00:03:07 Alice Hawthorne Listen to the Mocking Bird Anonymous 4; Bruce Molsky, banjo Harm Mundi 807549

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:48 Aaron Copland Rodeo: Four Dance Episodes JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

18:30:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

18:35:00 00:04:14 Leonard Bernstein West Side Story: One Hand, One Heart BBC Symphony Orchestra Patrick Summers Ailyn Pérez, soprano; Stephen Costello, tenor Warner 633485

18:42:00 00:11:25 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

18:55:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1 Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

19:13:00 00:09:35 Hector Berlioz The Trojans: Royal Hunt and Storm Berlin Philharmonic James Levine RIAS Chamber Chorus DeutGram 431624

19:24:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen" José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:17:24 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 13 in G major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

20:21:00 00:34:03 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Vienna Philharmonic Rudolf Buchbinder Rudolf Buchbinder, piano Sony 374521

20:57:00 00:02:43 Frédéric Chopin Etude No. 24 in C minor Op 25 Irena Portenko, piano Blue Griff 213

CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Baroque

21:03:00 00:14:07 Georg Philipp Telemann Concerto for Trumpet, 2 Oboes & continuo in D major Wolfgang Basch, trumpet; Han de Vries, oboe; Bart Schneemann, oboe; Wouter Möller, cello; Bob van Asperen, organ DHM 7976

21:17:00 00:15:49 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major European Brandenburg Ensemble Trevor Pinnock Members of Avie 2119

21:32:00 00:14:41 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 4 in G major Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 807461

21:47:00 00:11:13 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 2 in F major Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 807461

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, US-Pak Relations, As Seen by a Former Defense Minister of Pakistan.

Shahid Hamid, former Defense Minister of Pakistan, former Governor of Punjab Province

QUIET HOUR

23:02:00 00:09:46 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Flute Concerto No. 1 English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

23:11:00 00:06:28 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

23:20:00 00:06:35 Alexandre Desplat L'Étreinte from Trois études Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

23:26:00 00:11:49 Eric Whitacre The River Cam London Symphony Orchestra Eric Whitacre Julian Lloyd Webber, cello Decca 16636

23:40:00 00:04:08 Lü Wencheng Autumn Moon on a Calm Lake Lang Lang, piano DeutGram 8233

23:44:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

23:55:00 00:02:58 Gabriel Pierné Pastorale Op 14 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362