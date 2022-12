Program Guide 05-10-16

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:21 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

00:43:00 00:25:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 1 in D major Op 8

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

01:10:00 00:42:19 Franz Schubert Piano Trio No. 1 in B flat major

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

01:54:00 00:42:41 David Diamond Symphony No. 2

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3093

02:39:00 00:24:34 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

03:05:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:45:00 00:27:36 Zoltán Kodály Peacock Variations

Franz Welser-Möst London Philharmonic EMI 54858

04:14:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

04:39:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81

Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

05:19:00 00:16:36 Goff Richards Homage to the Noble Grape

London Brass Teldec 46069

05:38:00 00:06:34 Franz Schubert Impromptu No. 8 in F minor

Maria João Pires, piano DeutGram 457550

05:49:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

06:15:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 5

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

06:27:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:40:00 00:06:51 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G major

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

06:48:00 00:02:02 Manuel Ponce Prelude in the Baroque style

Christopher Parkening, guitar EMI 54853

06:51:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins

Florilegium Channel 7595

06:55:00 00:02:34 Max Steiner The Caine Mutiny: March

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

07:05:00 00:06:15 Ermanno Wolf-Ferrari Rondò from Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

07:10:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

07:24:00 00:03:18 Giovanni Palestrina Ego sum panis vivus

King's Singers Naxos 572987

07:25:00 00:00:56 Marc-Antoine Charpentier Te Deum: Prélude

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

07:30:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

07:40:00 00:11:10 Victor Herbert Allegro from Cello Concerto No. 1 Op 8

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

07:50:00 00:02:50 Franz Liszt Schubert Song "Wohin?"

Evgeny Kissin, piano RCA 58420

07:55:00 00:02:34 Bruce Broughton E-Flat Five Ways

Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

08:07:00 00:05:53 Josef Suk Toward a New Life Op 35

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

08:15:00 00:09:51 Bohuslav Martinu March & Finale from Symphony No. 2

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

08:26:00 00:07:12 Johann Sebastian Bach Motet 'Der Geist hilft'

Chamber Ensemble Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Soli Deo 716

08:40:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

08:49:00 00:02:09 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 4: Gigue

Andrés Díaz, cello Azica 71252

08:55:00 00:08:43 Dimitri Tiomkin The Great Waltz: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:09:00 00:13:05 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

09:25:00 00:02:07 Max Steiner Jezebel: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:35:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major

City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

09:45:00 00:08:53 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68643

09:53:00 00:05:59 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:01 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Badinage

Florilegium Channel 7595

10:04:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

10:08:00 00:11:45 Joseph Fiala English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

10:22:00 00:07:02 Jerome Moross Sonata Scherzo from Symphony No. 1

London Symphony Orchestra JoAnn Falletta John Alley, piano Albany 1403

10:30:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major

Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

10:38:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:44:00 00:04:08 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Sinfonia

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

10:51:00 00:27:53 Richard Strauss Le Bourgeois Gentilhomme Suite Op 60

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

11:20:00 00:09:33 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

11:31:00 00:08:17 George Frideric Handel Selections from 'Terpsichore'

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:42:00 00:12:04 Bedrich Smetana Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

11:57:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

12:06:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:18:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:32:00 00:02:46 Felix Mendelssohn Song without Words No. 25 in G major Op 62

Sergei Babayan, piano Discover 920155

12:39:00 00:04:30 Max Steiner Gone with the Wind: Tara

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

12:46:00 00:11:55 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: Finale Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:09 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

13:39:00 00:20:35 Mily Balakirev Tamara

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:05 Johann Sebastian Bach Anna Magdalena Notebook: 2 Minuets

Aulos Ensemble Centaur 3068

14:03:00 00:02:37 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet in D major

András Schiff, piano Decca 421369

14:08:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

14:25:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of England

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

14:41:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:53:00 00:06:11 Enrique Granados Goyescas: El fandango de candil

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

15:03:00 00:22:22 Victor Herbert Cello Concerto No. 2 in E minor Op 30

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

15:29:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

15:37:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:45:00 00:12:17 Maurice Ravel Ouverture de féerie 'Shéhérazade'

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:02 Max Steiner King Kong: Main Title & Entrance of Kong

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

16:06:00 00:02:28 Dimitri Tiomkin The Guns of Navarone: Main Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

16:11:00 00:13:56 Sir Peter Maxwell Davies An Orkney Wedding

Boston Pops Orchestra John Williams Nancy C. Tunnicliffe, bagpipes; Max Hobart, violin Philips 420946

16:28:00 00:10:33 Dimitri Tiomkin The Thing: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:41:00 00:07:51 Max Steiner The Adventures of Don Juan: Suite

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:52:00 00:02:28 Carl Orff Carmina burana: O fortuna

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

16:56:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

17:05:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:26:00 00:08:28 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 20

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

17:40:00 00:04:45 Arturo Márquez Conga del Fuego

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

17:46:00 00:02:48 Alberto Ginastera Estancia: The Farm Workers

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:52:00 00:03:33 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

17:57:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:45 Victor Herbert Irish Rhapsody

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573517

18:26:00 00:06:14 Jan Pieterszoon Sweelinck Variations on 'Mein junges Leben hat

David Greilsammer, piano Sony 792969

18:35:00 00:02:09 François Couperin Suite No. 6: Les barricades mystérieuses

David Greilsammer, piano Sony 792969

18:39:00 00:12:35 Jean-Marie Leclair Violin Concerto in B flat Op 10

Arion Baroque Orchestra Monica Huggett Monica Huggett, violin Atma 2143

18:54:00 00:05:56 Johann Jacob Froberger Tombeau de Monsieur Blancrocher

David Greilsammer, piano Sony 792969

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

19:14:00 00:41:59 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430204

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:13:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

20:55:00 00:04:11 Franz Liszt Schubert Song "Gretchen am Spinnrade"

Sergei Babayan, piano Discover 920155

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Sir Andrew Davis, conductor; Evgeny Kissin, piano

21:04:00 00:13:28 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor

21:20:00 00:25:50 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss'

21:49:00 00:37:40 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

22:28:00 00:04:19 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

22:33:00 00:01:47 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

22:38:00 00:16:18 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:55 Johann Sebastian Bach Agnus Dei from Mass in b

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Sergei Nakariakov, flugelhorn Teldec 10788

23:07:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:20:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:27:00 00:07:35 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

Ulster Orchestra JoAnn Falletta Mark Kosower, cello Naxos 573517

23:37:00 00:10:48 John Field Nocturne No. 17 in E major

John O'Conor, piano Telarc 80290

23:47:00 00:07:16 Aaron Copland Music for a Great City: Night Thoughts

Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 60149

23:56:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

23:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402