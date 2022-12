Program Guide 05-09-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:44 Nicolò Paganini Theme and variations on "Nel cor piu..."

Leonidas Kavakos, violin Decca 4789377

00:54:00 00:20:39 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Quartet No. 1 in G minor

Budapest String Quartet George Szell, piano; Members of Sony 86793

01:17:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

02:15:00 00:11:44 Adolph von Henselt Introduction & Variations on a Theme

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

03:18:00 00:18:05 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 10 in C major

Lars Vogt, piano EMI 36080

03:38:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

04:39:00 00:39:22 Ludwig van Beethoven Piano Concerto in D major Op 61

Tapiola Sinfonietta Olli Mustonen Olli Mustonen, piano Ondine 1123

05:20:00 00:17:11 Percy Grainger Lincolnshire Posy

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:39:00 00:06:46 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Michelangeli, piano DeutGram 4795448

05:46:00 00:10:14 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7

Daniel Barenboim Berlin State Orchestra DeutGram 4790320

05:56:00 00:02:43 Johann Strauss Jr Polka 'Forward with Valor!' Op 432

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:46 Giovanni Gabrieli Canzon on the 9th tone à 12

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:15:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

06:25:00 00:02:51 Richard Rodgers Mountain Greenery

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

06:28:00 00:06:22 Dieterich Buxtehude Chaconne in E minor

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

06:40:00 00:09:07 Felix Mendelssohn Trumpet Overture Op 101

Claudio Abbado London Symphony Orchestra DeutGram 423104

06:51:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:55:00 00:03:13 John Philip Sousa March 'Nobles of the Mystic Shrine'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:05:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

07:10:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

07:20:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti

London Brass Teldec 46069

07:23:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:27:00 00:05:56 Ernö Dohnányi Gypsy Andante

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

07:40:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2

St. Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:45:00 00:06:09 Johannes Brahms Finale from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

07:55:00 00:02:30 George Gershwin Short Story Opus Two

William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

07:56:00 00:03:17 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

08:07:00 00:06:13 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.5 in C major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:15:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

08:24:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

08:32:00 00:03:03 Ralph Vaughan Williams The Turtledove

Paul Spicer James Oxley, tenor; Finzi Singers Chandos 9425

08:40:00 00:12:13 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 1 Op 45

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:05:00 00:18:10 Wolfgang Amadeus Mozart Ballet Suite 'Les Petits riens'

Anton Steck Concerto Cologne Archiv 4775800

09:27:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

09:35:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

09:45:00 00:04:50 Cyril Scott Lotus Land Op 47

Jack Richard Crossan, piano Cambria 1086

09:55:00 00:02:13 Franz Schubert Die Forelle Chamber Orchestra of Europe

Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4770832

09:58:00 00:02:23 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:34 Lord Berners Polka

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

10:05:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

10:09:00 00:11:02 Samuel Wesley Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

10:23:00 00:06:02 Mikhail Glinka Kamarinskaya

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

10:31:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

10:43:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

10:49:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

11:18:00 00:08:01 Oskar Nedbal The Winegrower's Bride: Overture

Douglas Bostock Carlsbad Symphony Classico 192

11:28:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:39:00 00:06:13 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Final Scene

Bavarian Radio Symphony Jeffrey Tate Barbara Bonney, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Hanna Schwarz, contralto; Andreas Schmidt, bass; Tölz Boys Choir EMI 54022

11:48:00 00:08:17 George Gershwin Let 'Em Eat Cake: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

11:57:00 00:01:42 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Puck Op 71

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

12:07:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

12:16:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Finale & Apotheosis

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:17:00 00:35:07 Felix Draeseke Symphony No. 1 in G major Op 12

Jörg-Peter Weigle North German Radio Symphony CPO 999746

12:25:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:30:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

12:39:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

12:45:00 00:12:35 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 414422

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:46:56 Anton Bruckner Symphony No. 1 in C minor

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

13:50:00 00:07:56 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs

Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:57 Franz Schubert Erlkönig

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4770832

14:04:00 00:02:39 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship

North German Radio Symphony Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4795448

14:09:00 00:15:04 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436444

14:37:00 00:05:56 Ernö Dohnányi Gypsy Andante

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

14:46:00 00:10:51 Alexander Glazunov From Darkness to Light Op 53

Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

15:01:00 00:16:04 Johann Nepomuk Hummel Piano Trio No. 4 in G Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

15:18:00 00:10:35 Franz Schubert Konzertstück in D major

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

15:30:00 00:04:12 Astor Piazzolla Oblivion

European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

15:39:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

15:46:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:55:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:04 Sir John Tavener Song of the Angel

Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Chen Reiss, soprano; Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

16:06:00 00:02:46 Antonio Vivaldi Giustino: La gloria del mio sangue

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

16:12:00 00:02:44 Nikolai Rimsky-Korsakov The Snow Maiden: Bird's Dance

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572787

16:14:00 00:01:56 Adolph von Henselt If I Were a Bird Op 2

Michael Lewin, piano Sono Lumin 92103

16:16:00 00:06:26 Igor Stravinsky The Firebird: Lullaby & Finale

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

16:27:00 00:04:31 Maurice Jarre Moon Over Parador: Theme

Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 35607

16:34:00 00:04:40 Dag Wirén March from Serenade for Strings Op 11

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

16:41:00 00:08:07 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 1

Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 448898

16:52:00 00:03:57 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

16:57:00 00:02:35 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

17:05:00 00:04:56 Giovanni Paisiello Sinfonia d'Opera

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

17:13:00 00:10:10 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 26

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

17:26:00 00:08:32 Carl Maria von Weber Peter Schmoll: Overture Op 8

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:40:00 00:04:57 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 3 'Romanza andaluza' Op 22

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

17:47:00 00:01:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Spanish Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:52:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

17:56:00 00:02:46 George Frideric Handel Allegro from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:22 Franz Joseph Haydn Symphony No. 94 in G

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

18:33:00 00:04:05 Igor Stravinsky Mavra: Chanson russe

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

18:39:00 00:02:29 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

18:44:00 00:09:11 John Williams E.T.: Adventures on Earth

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 411185

18:56:00 00:02:44 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:31:44 Franz Schubert Symphony No. 6 in C major

Thomas Zehetmair Royal Northern Sinfonia Avie 2224

19:36:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:52:00 00:04:09 Sergei Rachmaninoff Aleko: Women's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

19:58:00 00:01:48 Frédéric Chopin Etude No. 5 in G flat major Op 10

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:15:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Decca 4785437

20:20:00 00:36:12 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

20:58:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F

Pascal Rogé, piano Decca 425862

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Pierre Boulez, conductor; Jessye Norman, soprano (Berg); Yvonne Minton, soprano; Chorus (Mahler)

21:05:00 00:13:00 Alban Berg Der Wein

21:24:00 01:35:23 Gustav Mahler Symphony No. 3 in D minor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:52 Guy Ropartz Croquis d'été: Danse sentimental

Douglas Bostock Chamber Philharmonic Bohemia Classico 168

23:06:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:17:00 00:02:55 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Leonidas Kavakos, violin; Enrico Pace, piano Decca 4789377

23:22:00 00:05:15 Duke Ellington Solitude

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

23:27:00 00:03:20 Peter Tchaikovsky Solitude Op 73

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

23:30:00 00:04:58 Henry Purcell O solitude, my sweetest choice

Anne Sofie von Otter, mezzo; Jakob Lindberg, theorbo DeutGram 4795448

23:37:00 00:06:16 Claude Debussy Ballade

Michel Beroff, piano Denon 18047

23:43:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

23:55:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24

Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946

23:55:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511