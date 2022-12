Program Guide 05-05-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

00:42:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

01:25:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

02:19:00 00:17:12 Hans Pfitzner Symphony in C major Op 46 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

02:38:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

03:12:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16 Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

03:39:00 00:35:43 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dances Op 45 Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

04:17:00 00:22:12 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2 Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

04:41:00 00:38:13 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

05:21:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:40:00 00:05:45 Giuseppe Verdi Four Seasons Ballet: Winter Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:52:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major Maria João Pires, piano DeutGram 427769

06:07:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

06:15:00 00:02:28 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:20:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

06:33:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1 Empire Brass Telarc 80344

06:40:00 00:09:26 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 7 Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

06:51:00 00:03:52 Percy Grainger In Dahomey "Cakewalk Smasher" Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:06:36 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 63331

07:10:00 00:10:32 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 16 in D Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

07:20:00 00:02:53 Giacomo Puccini Tosca: Recondita armonia St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; Antonio Pirozzi, bass Sony 509249

07:25:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

07:30:00 00:03:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Nocturne Op 54 Jenny Lin, piano Hänssler 98037

07:40:00 00:08:33 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 3 Op 29 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

07:51:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

07:55:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

07:57:00 00:00:59 François Schubert The Bee Op 13 Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

08:07:00 00:06:15 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Sinfonia Concertante Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

08:15:00 00:03:21 John Williams NBC "Mission" Theme John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:18:00 00:09:15 Sir John Barbirolli Oboe Concerto after Corelli in A major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

08:30:00 00:04:10 Reinhard Keiser The Ridiculous Prince Jodelet: Sinfonia Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901852

08:40:00 00:09:24 Johann Strauss Jr Waldmeister: Overture Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:51:00 00:02:23 Bohuslav Martinu Dumka No. 2 "Contemplation" Lara Downes, piano Steinway 30016

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:14:09 Robert Schumann Allegro from Piano Concerto Op 54 St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jan Lisiecki, piano DeutGram 4795327

09:26:00 00:04:23 John Williams Star Wars: Princess Leia's Theme Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

09:35:00 00:05:27 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Agnus Dei & Dona nobis Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

09:42:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

09:53:00 00:05:08 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

10:01:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

10:04:00 00:02:42 Edvard Grieg Peer Gynt: In the Hall of the Mountain Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:08:00 00:11:57 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: Suite Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

10:22:00 00:06:27 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39 Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

10:31:00 00:03:37 Domenico Scarlatti Sonata in G Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

10:38:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

10:44:00 00:05:08 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:51:00 00:27:08 Niels Gade Symphony No. 8 in B minor Op 47 Christopher Hogwood Danish National Radio Sym Chandos 9862

11:20:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

11:29:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

11:42:00 00:06:26 Arthur Honegger Pacific 231 Michel Plasson Orch du Capitole de Toulouse DeutGram 435438

11:50:00 00:09:08 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 25 Orchestra Mozart Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4791033

12:06:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

12:15:00 00:09:31 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23 Cédric Tiberghien, piano Harm Mundi 2908375

12:28:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 'Playera' Op 23 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

12:35:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

12:43:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

12:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'The Glory of the Yankee Navy' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

13:01:00 00:38:11 Antonín Dvorák Symphony No. 7 in D minor Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

13:40:00 00:16:56 Zdenek Fibich Othello Op 6 Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

13:59:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre' John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

14:03:00 00:02:24 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Rejoice Greatly' Simone Dinnerstein, piano Sony 81742

14:08:00 00:15:56 Johann Nepomuk Hummel Theme & Variations in F major Op 97 London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9886

14:39:00 00:11:50 Carlos Chávez Symphony No. 2 Eduardo Mata Simón Bolívar Symphony Dorian 90179

14:53:00 00:06:24 Marin Marais Alcyone: Chaconne Tempesta di Mare Chandos 805

15:02:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

15:20:00 00:11:20 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 1 Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

15:32:00 00:03:44 Camille Saint-Saëns Ascanio: Waltz-Finale Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

15:39:00 00:06:04 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

15:48:00 00:08:27 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 27 Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

15:58:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

16:07:00 00:02:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 37 in A flat major Op 59 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

16:13:00 00:10:25 Antonín Dvorák Allegro con brio from Symphony No. 8 Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

16:27:00 00:06:03 Bernard Herrmann Jane Eyre: Prelude & Jane's Departure Adriano Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223535

16:35:00 00:04:40 Joaquín Turina Danzas Andaluzas: Zapateado Op 8 Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

16:41:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

16:52:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:57:00 00:02:16 Volkmar Andreae Little Suite: Fun at the Carnival Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

17:05:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

17:13:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:25:00 00:09:56 William Lloyd Webber Serenade for Strings Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9595

17:40:00 00:07:31 Hans Pfitzner Palestrina: Act 1 Prelude Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

17:49:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Exsultate Deo John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:53:00 00:02:15 Dmitri Shostakovich The Golden Age: Polka Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

17:57:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4 Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

18:09:00 00:21:40 Franz Joseph Haydn Symphony No. 73 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 439779

18:32:00 00:04:38 Stephen Paulus Allegro from Symphony for Strings Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra New World 363

18:39:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

18:45:00 00:07:34 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

18:54:00 00:04:21 Jerome Moross Theme & Variations from Symphony No. 1 JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

19:02:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

19:25:00 00:30:17 Felix Mendelssohn Symphony No. 1 in C minor Op 11 Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98275

19:58:00 00:01:35 Manuel de Falla El amor brujo: Song of the Will-o'-the- Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

20:02:00 00:14:38 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Academy St. Martin in Fields Julia Fischer Julia Fischer, violin; Alexander Sitkovetsky, violin Decca 12490

20:19:00 00:38:13 Antonín Dvorák Symphony No. 8 in G major Op 88 Andrés Orozco-Estrada Houston Symphony PentaTone 578

21:04:00 00:16:00 Edu Lobo Suite Popular Brasileira

21:29:00 00:23:34 Alberto Ginastera Harp Concerto Op 25

22:05:00 00:35:07 Igor Stravinsky The Rite of Spring

23:02:00 00:04:56 Domenico Cimarosa Larghetto from Serenade for Flute & Sir James Galway, flute; Kazuhito Yamashita, guitar RCA 5679

23:06:00 00:13:25 Franz Schubert Adagio from Octet Cleveland Octet Sony 62655

23:22:00 00:02:42 Giovanni Palestrina Sicut cervus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

23:24:00 00:07:58 Hans Pfitzner Palestrina: Act 3 Prelude Christian Thielemann Berlin German Opera Orchestra DeutGram 449571

23:35:00 00:19:04 Franz Liszt A Faust Symphony: Gretchen Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra DeutGram 4779525

23:55:00 00:03:55 Heitor Villa-Lobos Suite populaire brésilienne: Mazurka- Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

23:56:00 00:02:56 Gabriel Fauré Nocturne No. 8 in D flat Op 84 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911